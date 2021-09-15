https://ria.ru/20210915/koloniya-1750190765.html

В ульяновской колонии осужденные объявили голодовку

В ульяновской колонии осужденные объявили голодовку - РИА Новости, 15.09.2021

В ульяновской колонии осужденные объявили голодовку

Двенадцать осужденных, недовольных режимом содержания в ульяновской колонии, объявили голодовку, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по региону. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T16:28

2021-09-15T16:28

2021-09-15T16:33

происшествия

ульяновская область

россия

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САМАРА, 15 сен – РИА Новости. Двенадцать осужденных, недовольных режимом содержания в ульяновской колонии, объявили голодовку, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по региону."Сообщаем, что 13 сентября 12 осужденных, отбывающих наказание в ИК-2, в письменной форме отказались от приема пищи в связи с недовольством режимом содержания", - сообщила представитель пресс-службы.Она уточнила, что осужденные, объявившие голодовку, отбывают наказание за убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, бандитизм, разбой, наркоторговлю и вымогательство с применением насилия. Сейчас они находятся под постоянным контролем медиков, их состояние удовлетворительное."Информация об отказе от приема пищи была немедленно направлена в надзорные органы. Для выяснения всех обстоятельств исправительное учреждение посетили представители прокуратуры Ульяновской области", - добавили в пресс-службе.При этом в УФСИН опровергли информацию из местных СМИ о том, что в колонии охрана (или даже якобы сам начальник ИК) избила одного из заключенных: по оценке управления, эти данные "распространены с целью дезорганизации деятельности учреждения".

https://ria.ru/20210905/proisshestviya-1748764514.html

https://ria.ru/20210705/shestun-1740004955.html

ульяновская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ульяновская область, россия