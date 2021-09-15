https://ria.ru/20210915/koloniya-1750190765.html
В ульяновской колонии осужденные объявили голодовку
В ульяновской колонии осужденные объявили голодовку - РИА Новости, 15.09.2021
В ульяновской колонии осужденные объявили голодовку
Двенадцать осужденных, недовольных режимом содержания в ульяновской колонии, объявили голодовку, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по региону. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T16:28
2021-09-15T16:28
2021-09-15T16:33
происшествия
ульяновская область
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САМАРА, 15 сен – РИА Новости. Двенадцать осужденных, недовольных режимом содержания в ульяновской колонии, объявили голодовку, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по региону."Сообщаем, что 13 сентября 12 осужденных, отбывающих наказание в ИК-2, в письменной форме отказались от приема пищи в связи с недовольством режимом содержания", - сообщила представитель пресс-службы.Она уточнила, что осужденные, объявившие голодовку, отбывают наказание за убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, бандитизм, разбой, наркоторговлю и вымогательство с применением насилия. Сейчас они находятся под постоянным контролем медиков, их состояние удовлетворительное."Информация об отказе от приема пищи была немедленно направлена в надзорные органы. Для выяснения всех обстоятельств исправительное учреждение посетили представители прокуратуры Ульяновской области", - добавили в пресс-службе.При этом в УФСИН опровергли информацию из местных СМИ о том, что в колонии охрана (или даже якобы сам начальник ИК) избила одного из заключенных: по оценке управления, эти данные "распространены с целью дезорганизации деятельности учреждения".
https://ria.ru/20210905/proisshestviya-1748764514.html
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происшествия, ульяновская область, россия
16:28 15.09.2021 (обновлено: 16:33 15.09.2021)
В ульяновской колонии осужденные объявили голодовку
В ульяновской колонии 12 осужденных объявили голодовку
САМАРА, 15 сен – РИА Новости. Двенадцать осужденных, недовольных режимом содержания в ульяновской колонии, объявили голодовку, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по региону.
"Сообщаем, что 13 сентября 12 осужденных, отбывающих наказание в ИК-2, в письменной форме отказались от приема пищи в связи с недовольством режимом содержания", - сообщила представитель пресс-службы.
Она уточнила, что осужденные, объявившие голодовку, отбывают наказание за убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, бандитизм, разбой, наркоторговлю и вымогательство с применением насилия. Сейчас они находятся под постоянным контролем медиков, их состояние удовлетворительное.
"Информация об отказе от приема пищи была немедленно направлена в надзорные органы. Для выяснения всех обстоятельств исправительное учреждение посетили представители прокуратуры Ульяновской области
", - добавили в пресс-службе.
При этом в УФСИН опровергли информацию из местных СМИ о том, что в колонии охрана (или даже якобы сам начальник ИК) избила одного из заключенных: по оценке управления, эти данные "распространены с целью дезорганизации деятельности учреждения".