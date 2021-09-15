https://ria.ru/20210915/kndr-1750100145.html

КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря

КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря - РИА Новости, 15.09.2021

КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря

КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T06:45

2021-09-15T06:45

2021-09-15T07:07

в мире

кндр (северная корея)

японское море

сеул

южная корея

совет безопасности оон

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СЕУЛ, 15 сен — РИА Новости. КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.Отмечается, что это уже пятое в этом году испытание вооружений КНДР.Как передает агентство Киодо, Токио допускает, что снаряд мог оказаться баллистической ракетой.Как сообщил РИА Новости представитель регионального информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами, после пуска в Японском море не зафиксировано никаких сейсмособытий.Северная Корея 11-12 сентября успешно провела испытания новой крылатой ракеты большой дальности, за ними наблюдали высокопоставленные члены ЦК Трудовой партии Кореи. Испытания включали тесты тяги двигателей ракеты на земле, летные испытания, испытания контроля и наведения и несколько других. Все они, как утверждается, прошли успешно, ракеты смогли поразить цели на расстоянии 1,5 тысячи километров.До этого КНДР проводила ракетные испытания в январе и в конце марта. 21 марта прошли пуски двух крылатых ракет в сторону Желтого моря на малой высоте на небольшую дальность, а 25 марта в сторону Японского моря выпустили две баллистических ракеты малой дальности, нарушив таким образом резолюции СБ ООН.

https://ria.ru/20210914/raketa-1749948429.html

кндр (северная корея)

японское море

сеул

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кндр (северная корея), японское море, сеул, южная корея, совет безопасности оон