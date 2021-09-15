06:45 15.09.2021 (обновлено: 07:07 15.09.2021)
КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря
КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря
© AP Photo / David GuttenfelderСеверокорейский военнослужащий
© AP Photo / David Guttenfelder
СЕУЛ, 15 сен — РИА Новости. КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
"Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил об этом… но подробностей не предоставил", — сообщает агентство.
Отмечается, что это уже пятое в этом году испытание вооружений КНДР.
Как передает агентство Киодо, Токио допускает, что снаряд мог оказаться баллистической ракетой.
Как сообщил РИА Новости представитель регионального информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами, после пуска в Японском море не зафиксировано никаких сейсмособытий.
Северная Корея 11-12 сентября успешно провела испытания новой крылатой ракеты большой дальности, за ними наблюдали высокопоставленные члены ЦК Трудовой партии Кореи. Испытания включали тесты тяги двигателей ракеты на земле, летные испытания, испытания контроля и наведения и несколько других. Все они, как утверждается, прошли успешно, ракеты смогли поразить цели на расстоянии 1,5 тысячи километров.
До этого КНДР проводила ракетные испытания в январе и в конце марта. 21 марта прошли пуски двух крылатых ракет в сторону Желтого моря на малой высоте на небольшую дальность, а 25 марта в сторону Японского моря выпустили две баллистических ракеты малой дальности, нарушив таким образом резолюции СБ ООН.