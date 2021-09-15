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КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря
КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря - РИА Новости, 15.09.2021
КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря
КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T06:45
2021-09-15T07:07
в мире
кндр (северная корея)
японское море
сеул
южная корея
совет безопасности оон
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СЕУЛ, 15 сен — РИА Новости. КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.Отмечается, что это уже пятое в этом году испытание вооружений КНДР.Как передает агентство Киодо, Токио допускает, что снаряд мог оказаться баллистической ракетой.Как сообщил РИА Новости представитель регионального информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами, после пуска в Японском море не зафиксировано никаких сейсмособытий.Северная Корея 11-12 сентября успешно провела испытания новой крылатой ракеты большой дальности, за ними наблюдали высокопоставленные члены ЦК Трудовой партии Кореи. Испытания включали тесты тяги двигателей ракеты на земле, летные испытания, испытания контроля и наведения и несколько других. Все они, как утверждается, прошли успешно, ракеты смогли поразить цели на расстоянии 1,5 тысячи километров.До этого КНДР проводила ракетные испытания в январе и в конце марта. 21 марта прошли пуски двух крылатых ракет в сторону Желтого моря на малой высоте на небольшую дальность, а 25 марта в сторону Японского моря выпустили две баллистических ракеты малой дальности, нарушив таким образом резолюции СБ ООН.
https://ria.ru/20210914/raketa-1749948429.html
кндр (северная корея)
японское море
сеул
южная корея
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в мире, кндр (северная корея), японское море, сеул, южная корея, совет безопасности оон
06:45 15.09.2021 (обновлено: 07:07 15.09.2021)
 
КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря

КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря

© AP Photo / David GuttenfelderСеверокорейский военнослужащий
Северокорейский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© AP Photo / David Guttenfelder
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СЕУЛ, 15 сен — РИА Новости. КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

"Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил об этом… но подробностей не предоставил", — сообщает агентство.

Отмечается, что это уже пятое в этом году испытание вооружений КНДР.
Как передает агентство Киодо, Токио допускает, что снаряд мог оказаться баллистической ракетой.
Как сообщил РИА Новости представитель регионального информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами, после пуска в Японском море не зафиксировано никаких сейсмособытий.
Северная Корея 11-12 сентября успешно провела испытания новой крылатой ракеты большой дальности, за ними наблюдали высокопоставленные члены ЦК Трудовой партии Кореи. Испытания включали тесты тяги двигателей ракеты на земле, летные испытания, испытания контроля и наведения и несколько других. Все они, как утверждается, прошли успешно, ракеты смогли поразить цели на расстоянии 1,5 тысячи километров.
До этого КНДР проводила ракетные испытания в январе и в конце марта. 21 марта прошли пуски двух крылатых ракет в сторону Желтого моря на малой высоте на небольшую дальность, а 25 марта в сторону Японского моря выпустили две баллистических ракеты малой дальности, нарушив таким образом резолюции СБ ООН.
Испытание крылатых ракет большой дальности в Северной Корее - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
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В миреКНДР (Северная Корея)Японское мореСеулЮжная КореяСовет Безопасности ООН
 
 
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