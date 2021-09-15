https://ria.ru/20210915/kino-1750135509.html

Пекинский кинофестиваль впервые пройдет с акцентом на российское кино

Пекинский кинофестиваль впервые пройдет с акцентом на российское кино - РИА Новости, 15.09.2021

Пекинский кинофестиваль впервые пройдет с акцентом на российское кино

Девять российских фильмов впервые вошли в различные секции XI Пекинского международного кинофестиваля, пять из них – из программы Russian Film Festival (RFF),... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T12:40

2021-09-15T12:40

2021-09-15T12:40

культура

пекин

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

роскино

новости культуры

кино и сериалы

ольга любимова

евгения маркова

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Девять российских фильмов впервые вошли в различные секции XI Пекинского международного кинофестиваля, пять из них – из программы Russian Film Festival (RFF), сообщается в пресс-релизе "Роскино".Russian Film Festival поможет повысить популярность российских фильмов среди китайских зрителей, считает гендиректор "Роскино" Евгения Маркова."Мы очень рады успешному запуску Russian Film Festival в Китае. Коллаборация RFF с XI Пекинским кинофестивалем позволила увеличить число российских фильмов, которые офлайн смогут увидеть местные зрители. Китай входит в топ-5 стран по объему сборов российских фильмов, по итогам 2019 года занимая первое место с долей более 40 процентов. Надеемся, что наша инициатива позволит сделать еще эффективнее диалог с локальными зрителями", — отметила Маркова.Программа Russian Film Festival в Китае направлена на локальную китайскую аудиторию, в связи с чем была разработана в соответствии с предпочтениями местных зрителей исходя из опыта закупок российских кинопроектов китайскими байерами на международных рынках.XI Пекинский кинофестиваль откроется 21 сентября и продлится до 29 сентября. Всего на смотре покажут около 300 картин, большинство можно будет увидеть онлайн. В основной конкурс отобран российский фильм "Блокадный дневник" режиссера Андрея Зайцева.

https://ria.ru/20210603/kino-1735484992.html

пекин

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пекин, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), роскино, новости культуры, кино и сериалы, ольга любимова, евгения маркова