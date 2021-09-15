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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210915/kino-1750135509.html
Пекинский кинофестиваль впервые пройдет с акцентом на российское кино
Пекинский кинофестиваль впервые пройдет с акцентом на российское кино - РИА Новости, 15.09.2021
Пекинский кинофестиваль впервые пройдет с акцентом на российское кино
Девять российских фильмов впервые вошли в различные секции XI Пекинского международного кинофестиваля, пять из них – из программы Russian Film Festival (RFF),... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T12:40
2021-09-15T12:40
культура
пекин
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
роскино
новости культуры
кино и сериалы
ольга любимова
евгения маркова
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Девять российских фильмов впервые вошли в различные секции XI Пекинского международного кинофестиваля, пять из них – из программы Russian Film Festival (RFF), сообщается в пресс-релизе "Роскино".Russian Film Festival поможет повысить популярность российских фильмов среди китайских зрителей, считает гендиректор "Роскино" Евгения Маркова."Мы очень рады успешному запуску Russian Film Festival в Китае. Коллаборация RFF с XI Пекинским кинофестивалем позволила увеличить число российских фильмов, которые офлайн смогут увидеть местные зрители. Китай входит в топ-5 стран по объему сборов российских фильмов, по итогам 2019 года занимая первое место с долей более 40 процентов. Надеемся, что наша инициатива позволит сделать еще эффективнее диалог с локальными зрителями", — отметила Маркова.Программа Russian Film Festival в Китае направлена на локальную китайскую аудиторию, в связи с чем была разработана в соответствии с предпочтениями местных зрителей исходя из опыта закупок российских кинопроектов китайскими байерами на международных рынках.XI Пекинский кинофестиваль откроется 21 сентября и продлится до 29 сентября. Всего на смотре покажут около 300 картин, большинство можно будет увидеть онлайн. В основной конкурс отобран российский фильм "Блокадный дневник" режиссера Андрея Зайцева.
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пекин, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), роскино, новости культуры, кино и сериалы, ольга любимова, евгения маркова
12:40 15.09.2021
 
Пекинский кинофестиваль впервые пройдет с акцентом на российское кино

Девять российских фильмов вошли в программу XI Пекинского международного кинофестиваля

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПекинский международный кинофестиваль
Пекинский международный кинофестиваль - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Девять российских фильмов впервые вошли в различные секции XI Пекинского международного кинофестиваля, пять из них – из программы Russian Film Festival (RFF), сообщается в пресс-релизе "Роскино".
"Сегодня поступательно расширяется присутствие российского контента на зарубежных кинофестивалях и платформах. Для нас это очень большой вызов и приятно, когда результаты таких проектов, как Russian Film Festival, положительно сказываются на этой динамике. Вместе с тем, мы всегда отмечали интерес китайских зрителей к нашим фильмам, и Пекинский международный кинофестиваль – прекрасное место, чтобы продолжить развивать сотрудничество с нашими партнерами, а также радовать аудиторию новыми проектами", — заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Russian Film Festival поможет повысить популярность российских фильмов среди китайских зрителей, считает гендиректор "Роскино" Евгения Маркова.
"Мы очень рады успешному запуску Russian Film Festival в Китае. Коллаборация RFF с XI Пекинским кинофестивалем позволила увеличить число российских фильмов, которые офлайн смогут увидеть местные зрители. Китай входит в топ-5 стран по объему сборов российских фильмов, по итогам 2019 года занимая первое место с долей более 40 процентов. Надеемся, что наша инициатива позволит сделать еще эффективнее диалог с локальными зрителями", — отметила Маркова.
Программа Russian Film Festival в Китае направлена на локальную китайскую аудиторию, в связи с чем была разработана в соответствии с предпочтениями местных зрителей исходя из опыта закупок российских кинопроектов китайскими байерами на международных рынках.
XI Пекинский кинофестиваль откроется 21 сентября и продлится до 29 сентября. Всего на смотре покажут около 300 картин, большинство можно будет увидеть онлайн. В основной конкурс отобран российский фильм "Блокадный дневник" режиссера Андрея Зайцева.
Генеральный директор АО Роскино Евгения Маркова на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве. - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
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КультураПекинМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)РоскиноНовости культурыКино и сериалыОльга ЛюбимоваЕвгения Маркова
 
 
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