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Пекинский кинофестиваль впервые пройдет с акцентом на российское кино
Пекинский кинофестиваль впервые пройдет с акцентом на российское кино - РИА Новости, 15.09.2021
Пекинский кинофестиваль впервые пройдет с акцентом на российское кино
Девять российских фильмов впервые вошли в различные секции XI Пекинского международного кинофестиваля, пять из них – из программы Russian Film Festival (RFF),... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T12:40
2021-09-15T12:40
2021-09-15T12:40
культура
пекин
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
роскино
новости культуры
кино и сериалы
ольга любимова
евгения маркова
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Девять российских фильмов впервые вошли в различные секции XI Пекинского международного кинофестиваля, пять из них – из программы Russian Film Festival (RFF), сообщается в пресс-релизе "Роскино".Russian Film Festival поможет повысить популярность российских фильмов среди китайских зрителей, считает гендиректор "Роскино" Евгения Маркова."Мы очень рады успешному запуску Russian Film Festival в Китае. Коллаборация RFF с XI Пекинским кинофестивалем позволила увеличить число российских фильмов, которые офлайн смогут увидеть местные зрители. Китай входит в топ-5 стран по объему сборов российских фильмов, по итогам 2019 года занимая первое место с долей более 40 процентов. Надеемся, что наша инициатива позволит сделать еще эффективнее диалог с локальными зрителями", — отметила Маркова.Программа Russian Film Festival в Китае направлена на локальную китайскую аудиторию, в связи с чем была разработана в соответствии с предпочтениями местных зрителей исходя из опыта закупок российских кинопроектов китайскими байерами на международных рынках.XI Пекинский кинофестиваль откроется 21 сентября и продлится до 29 сентября. Всего на смотре покажут около 300 картин, большинство можно будет увидеть онлайн. В основной конкурс отобран российский фильм "Блокадный дневник" режиссера Андрея Зайцева.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пекин, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), роскино, новости культуры, кино и сериалы, ольга любимова, евгения маркова
Пекинский кинофестиваль впервые пройдет с акцентом на российское кино
Девять российских фильмов вошли в программу XI Пекинского международного кинофестиваля
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Девять российских фильмов впервые вошли в различные секции XI Пекинского международного кинофестиваля, пять из них – из программы Russian Film Festival (RFF), сообщается в пресс-релизе "Роскино".
"Сегодня поступательно расширяется присутствие российского контента на зарубежных кинофестивалях и платформах. Для нас это очень большой вызов и приятно, когда результаты таких проектов, как Russian Film Festival, положительно сказываются на этой динамике. Вместе с тем, мы всегда отмечали интерес китайских зрителей к нашим фильмам, и Пекинский международный кинофестиваль – прекрасное место, чтобы продолжить развивать сотрудничество с нашими партнерами, а также радовать аудиторию новыми проектами", — заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Russian Film Festival поможет повысить популярность российских фильмов среди китайских зрителей, считает гендиректор "Роскино" Евгения Маркова.
"Мы очень рады успешному запуску Russian Film Festival в Китае. Коллаборация RFF с XI Пекинским кинофестивалем позволила увеличить число российских фильмов, которые офлайн смогут увидеть местные зрители. Китай входит в топ-5 стран по объему сборов российских фильмов, по итогам 2019 года занимая первое место с долей более 40 процентов. Надеемся, что наша инициатива позволит сделать еще эффективнее диалог с локальными зрителями", — отметила Маркова.
Программа Russian Film Festival в Китае направлена на локальную китайскую аудиторию, в связи с чем была разработана в соответствии с предпочтениями местных зрителей исходя из опыта закупок российских кинопроектов китайскими байерами на международных рынках.
XI Пекинский кинофестиваль откроется 21 сентября и продлится до 29 сентября. Всего на смотре покажут около 300 картин, большинство можно будет увидеть онлайн. В основной конкурс отобран российский фильм "Блокадный дневник" режиссера Андрея Зайцева.