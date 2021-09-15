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Мясников назвал симптом, который путают с инсультом
Мясников назвал симптом, который путают с инсультом - РИА Новости, 15.09.2021
Мясников назвал симптом, который путают с инсультом
Некоторые пациенты ошибочно считают головокружение признаком проблем с сосудами головного мозга, заявил в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T06:22
2021-09-15T12:18
общество
здоровье
инсульт
россия
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Некоторые пациенты ошибочно считают головокружение признаком проблем с сосудами головного мозга, заявил в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.По его словам, речь идет об ощущении мнимого вращения пространства вокруг себя или себя в пространстве.Врач добавил, что на эту проблему, помимо головокружения, указывает тошнота.Мясников посоветовал в таких случаях обращаться за помощью к отоларингологу.
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общество, здоровье, инсульт, россия, александр мясников (врач)
06:22 15.09.2021 (обновлено: 12:18 15.09.2021)
 
Мясников назвал симптом, который путают с инсультом

Доктор Мясников: пациенты ошибочно считают головокружение симптомом инсульта

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Некоторые пациенты ошибочно считают головокружение признаком проблем с сосудами головного мозга, заявил в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.
По его словам, речь идет об ощущении мнимого вращения пространства вокруг себя или себя в пространстве.

"Это, как правило, проблема с внутренним ухом. Это не симптом надвигающегося инсульта, потому что сплошь и рядом люди бегут к кардиологу, к невропатологу", — отметил медик.

Врач добавил, что на эту проблему, помимо головокружения, указывает тошнота.
Мясников посоветовал в таких случаях обращаться за помощью к отоларингологу.
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ОбществоЗдоровьеинсультРоссияАлександр Мясников (врач)
 
 
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