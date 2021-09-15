https://ria.ru/20210915/insult-1750099489.html

Мясников назвал симптом, который путают с инсультом

Мясников назвал симптом, который путают с инсультом - РИА Новости, 15.09.2021

Мясников назвал симптом, который путают с инсультом

Некоторые пациенты ошибочно считают головокружение признаком проблем с сосудами головного мозга, заявил в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T06:22

2021-09-15T06:22

2021-09-15T12:18

общество

здоровье

инсульт

россия

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Некоторые пациенты ошибочно считают головокружение признаком проблем с сосудами головного мозга, заявил в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.По его словам, речь идет об ощущении мнимого вращения пространства вокруг себя или себя в пространстве.Врач добавил, что на эту проблему, помимо головокружения, указывает тошнота.Мясников посоветовал в таких случаях обращаться за помощью к отоларингологу.

https://ria.ru/20210831/insult-1747946071.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, инсульт, россия, александр мясников (врач)