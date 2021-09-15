https://ria.ru/20210915/insult-1750099489.html
Мясников назвал симптом, который путают с инсультом
Мясников назвал симптом, который путают с инсультом - РИА Новости, 15.09.2021
Мясников назвал симптом, который путают с инсультом
Некоторые пациенты ошибочно считают головокружение признаком проблем с сосудами головного мозга, заявил в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T06:22
2021-09-15T06:22
2021-09-15T12:18
общество
здоровье
инсульт
россия
александр мясников (врач)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571838937_0:25:3072:1752_1920x0_80_0_0_81e0182cbdc5ce25c5b474840f657be3.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Некоторые пациенты ошибочно считают головокружение признаком проблем с сосудами головного мозга, заявил в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.По его словам, речь идет об ощущении мнимого вращения пространства вокруг себя или себя в пространстве.Врач добавил, что на эту проблему, помимо головокружения, указывает тошнота.Мясников посоветовал в таких случаях обращаться за помощью к отоларингологу.
https://ria.ru/20210831/insult-1747946071.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571838937_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_2284fea361eec5084ff1f1d609d1581d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье, инсульт, россия, александр мясников (врач)
06:22 15.09.2021 (обновлено: 12:18 15.09.2021)
Мясников назвал симптом, который путают с инсультом
Доктор Мясников: пациенты ошибочно считают головокружение симптомом инсульта