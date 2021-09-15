https://ria.ru/20210915/ignorirovanie-1750162478.html

В Госдуме пригрозили Google и Apple последствиями за игнорирование законов

В Госдуме пригрозили Google и Apple последствиями за игнорирование законов - РИА Новости, 15.09.2021

В Госдуме пригрозили Google и Apple последствиями за игнорирование законов

Ответом на игнорирование Google и Apple российских законов может стать ужесточение ответственности как компаний-нарушителей, так и их менеджеров по их работе в... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T14:25

2021-09-15T14:25

2021-09-15T14:41

общество

apple

google

россия

андрей климов

госдума рф

василий пискарев

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Ответом на игнорирование Google и Apple российских законов может стать ужесточение ответственности как компаний-нарушителей, так и их менеджеров по их работе в России, заявил в среду глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.Глава комиссии Совета Федерации по суверенитету Андрей Климов ранее в среду сообщил РИА Новости, что на заседание комиссии в четверг приглашены официальные представители Google и Apple в связи с вмешательством американских цифровых платформ в выборы в России. Комиссия проведет 16 сентября заседание накануне выборов в Госдуму.Комментируя данную инициативу СФ, Пискарев сообщил, что приветствует ее, и напомнил, что думская комиссия в апреле этого года уже проводила телемост с представителями руководства компании Google Марко Панчини и Мариной Жунич."На этой встрече нами были представлены многочисленные примеры нарушения российского законодательства, включая вмешательство в выборы, призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях, пропаганду наркотиков в поисковой выдаче браузера, политическую цензуру и многое другое. При этом с нашей стороны было указано, что сотрудники компании проявляют недопустимую медлительность в реагировании на предписания регулятора и удалении незаконного контента", - заявил Пискарев, слова которого приводит Telegram-канал комиссии.По его словам, очевидным было и то, что отсутствие полноценного и правомочного представительства Google в России затрудняет общение компании с государственными органами России. Как отметил Пискарев, все выводы членов думской комиссии подтвердились.Депутат Госдумы напомнил, что руководителями компании тогда была продекларирована готовность к сотрудничеству и регулярной коммуникации с российской стороной, они подтвердили готовность работать в правовом поле РФ и сами назначили срок в полгода для устранения имеющихся нарушений."Но назначенная ими дата приближается, а мы видим продолжение той же политики, которая ранее вызвала возмущение не только у депутатов, но и в обществе в целом. При этом Google игнорирует предписания Роскомнадзора", - признал Пискарев.Он констатировал, что "руководство компании стыдливо уклоняется от ответов на предъявляемые им претензии, и готово терпеть многомиллионные штрафы, демонстрируя, что за их спиной вся мощь Соединенных Штатов". "Ответом на это могут стать жёсткие поправки в законодательство об ответственности как компаний-нарушителей, так и менеджеров, ответственных за их работу в России. Мы видим это одной из приоритетных задач Государственной Думы 8 созыва", - заявил глава думской комиссии.

https://ria.ru/20210915/vmeshatelstvo-1750108438.html

https://ria.ru/20210909/vybory-1749429705.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, apple, google, россия, андрей климов, госдума рф, василий пискарев