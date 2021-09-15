Ставропольские ЛПХ получат от властей до конца года 80 миллионов рублей
СТАВРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости. До конца текущего года ставропольцы, ведущие личные подсобные хозяйства, смогут получить 80 миллионов рублей в виде грантов на развитие садов в личных подсобных хозяйствах, сообщает Минсельхоз Ставропольского края.
По данным ведомства, государственная поддержка краевых садоводов за последние пять превысила 1,8 миллиарда рублей. Финансирование направлено на развитие производства плодово-ягодной продукции и винограда в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства".
"Сегодня мы видим реальный экономический эффект от проделанной работы по поддержке плодоводства и садоводства. За последние три года в регионе заложены порядка 2 тысяч гектаров садов, и сейчас общая площадь садовых насаждений превышает 10 тысяч гектаров. Как итог - рост валового сбора плодово-ягодной продукции. По яблокам валовка уже выросла и продолжает расти: в следующем году мы ожидаем сбор плодом до 50 тысяч тонн", - отметил глава регионального Минсельхоза Владимир Ситников.
На сегодняшний день в Ставропольском крае работает 50 плодоводческих хозяйств, 11 из которых — фермерские. При этом число таких организаций ежегодно растет. Так, за последние три года возделыванием плодово-ягодной продукции занялись 10 хозяйств. Кроме того, расширяется география отрасли. Недавно промышленные сады появились в Изобильненском, Кочубеевском, а также Ипатовском округах.