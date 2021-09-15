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Ставропольский край
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Ставропольские ЛПХ получат от властей до конца года 80 миллионов рублей
Ставропольские ЛПХ получат от властей до конца года 80 миллионов рублей - РИА Новости, 15.09.2021
Ставропольские ЛПХ получат от властей до конца года 80 миллионов рублей
До конца текущего года ставропольцы, ведущие личные подсобные хозяйства, смогут получить 80 миллионов рублей в виде грантов на развитие садов в личных подсобных РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T15:12
2021-09-15T15:12
ставропольский край
экономика
ставропольский край
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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СТАВРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости. До конца текущего года ставропольцы, ведущие личные подсобные хозяйства, смогут получить 80 миллионов рублей в виде грантов на развитие садов в личных подсобных хозяйствах, сообщает Минсельхоз Ставропольского края.По данным ведомства, государственная поддержка краевых садоводов за последние пять превысила 1,8 миллиарда рублей. Финансирование направлено на развитие производства плодово-ягодной продукции и винограда в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства".На сегодняшний день в Ставропольском крае работает 50 плодоводческих хозяйств, 11 из которых — фермерские. При этом число таких организаций ежегодно растет. Так, за последние три года возделыванием плодово-ягодной продукции занялись 10 хозяйств. Кроме того, расширяется география отрасли. Недавно промышленные сады появились в Изобильненском, Кочубеевском, а также Ипатовском округах.
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экономика, ставропольский край, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
15:12 15.09.2021
 

Ставропольские ЛПХ получат от властей до конца года 80 миллионов рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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СТАВРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости. До конца текущего года ставропольцы, ведущие личные подсобные хозяйства, смогут получить 80 миллионов рублей в виде грантов на развитие садов в личных подсобных хозяйствах, сообщает Минсельхоз Ставропольского края.
По данным ведомства, государственная поддержка краевых садоводов за последние пять превысила 1,8 миллиарда рублей. Финансирование направлено на развитие производства плодово-ягодной продукции и винограда в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства".
"Сегодня мы видим реальный экономический эффект от проделанной работы по поддержке плодоводства и садоводства. За последние три года в регионе заложены порядка 2 тысяч гектаров садов, и сейчас общая площадь садовых насаждений превышает 10 тысяч гектаров. Как итог - рост валового сбора плодово-ягодной продукции. По яблокам валовка уже выросла и продолжает расти: в следующем году мы ожидаем сбор плодом до 50 тысяч тонн", - отметил глава регионального Минсельхоза Владимир Ситников.
На сегодняшний день в Ставропольском крае работает 50 плодоводческих хозяйств, 11 из которых — фермерские. При этом число таких организаций ежегодно растет. Так, за последние три года возделыванием плодово-ягодной продукции занялись 10 хозяйств. Кроме того, расширяется география отрасли. Недавно промышленные сады появились в Изобильненском, Кочубеевском, а также Ипатовском округах.
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