https://ria.ru/20210915/granty-1750173396.html

Ставропольские ЛПХ получат от властей до конца года 80 миллионов рублей

Ставропольские ЛПХ получат от властей до конца года 80 миллионов рублей - РИА Новости, 15.09.2021

Ставропольские ЛПХ получат от властей до конца года 80 миллионов рублей

До конца текущего года ставропольцы, ведущие личные подсобные хозяйства, смогут получить 80 миллионов рублей в виде грантов на развитие садов в личных подсобных РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T15:12

2021-09-15T15:12

2021-09-15T15:12

ставропольский край

экономика

ставропольский край

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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СТАВРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости. До конца текущего года ставропольцы, ведущие личные подсобные хозяйства, смогут получить 80 миллионов рублей в виде грантов на развитие садов в личных подсобных хозяйствах, сообщает Минсельхоз Ставропольского края.По данным ведомства, государственная поддержка краевых садоводов за последние пять превысила 1,8 миллиарда рублей. Финансирование направлено на развитие производства плодово-ягодной продукции и винограда в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства".На сегодняшний день в Ставропольском крае работает 50 плодоводческих хозяйств, 11 из которых — фермерские. При этом число таких организаций ежегодно растет. Так, за последние три года возделыванием плодово-ягодной продукции занялись 10 хозяйств. Кроме того, расширяется география отрасли. Недавно промышленные сады появились в Изобильненском, Кочубеевском, а также Ипатовском округах.

https://ria.ru/20210910/gospodderzhka-1749468887.html

ставропольский край

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экономика, ставропольский край, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)