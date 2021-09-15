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Главу газовой фирмы арестовали после взрыва дома в Ногинске
Главу газовой фирмы арестовали после взрыва дома в Ногинске - РИА Новости, 15.09.2021
Главу газовой фирмы арестовали после взрыва дома в Ногинске
Гендиректор компании по обслуживанию газового оборудования в Ногинске, где в одном из домов произошел взрыв, отправлен под домашний арест, сообщает ГСУ СК... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T20:46
2021-09-15T20:56
происшествия
ногинск
россия
взрыв газа в жилом доме в ногинске
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Гендиректор компании по обслуживанию газового оборудования в Ногинске, где в одном из домов произошел взрыв, отправлен под домашний арест, сообщает ГСУ СК России по Московской области.Самое крупное за последнее время происшествие со взрывом бытового газа произошло утром 8 сентября в подмосковном Ногинске. В результате ЧП обрушилась часть девятиэтажного дома, семь человек погибли и еще 15 пострадали."Судом в отношении генерального директора специализированной компании, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование в доме в Ногинске, в котором произошла утечка и хлопок газа, что привело к гибели семи человек ( ч. 3 ст. 238 УК РФ), избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.Добавляется, что мужчине скоро будет предъявлено обвинение. Максимальная санкция указанной в сообщении статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.По данным СК, в рамках договора на обслуживание внутриквартирного газового оборудования, заключенного с собственникам двух квартир, генеральный директор компании не выявил неисправность газового оборудования, поэтому произошла большая утечка газа в одной квартире. Из-за неправильного функционирования системы вентиляции газ сконцентрировался в другой квартире, что стало причиной хлопка газа и обрушения первых четырех этажей второго подъезда дома.Отмечается, что по уголовному делу проведено пять осмотров, в качестве потерпевших допрошен 131 человек, в качестве свидетелей - 172 человека. Также назначено 19 судебных экспертиз: строительно-техническая, взрывотехническая, комплексная техническая, судебно-технологическая, судебно-медицинские, молекуляро-генетическая. Проведены семь обысков и восемь выемок в газовых службах.
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происшествия, ногинск, россия, взрыв газа в жилом доме в ногинске
20:46 15.09.2021 (обновлено: 20:56 15.09.2021)
 
Главу газовой фирмы арестовали после взрыва дома в Ногинске

Главу газовой фирмы отправили под домашний арест после взрыва дома в Ногинске

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ у многоквартирного жилого дома в Ногинске, где произошел взрыв бытового газа
Сотрудники МЧС РФ у многоквартирного жилого дома в Ногинске, где произошел взрыв бытового газа - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Гендиректор компании по обслуживанию газового оборудования в Ногинске, где в одном из домов произошел взрыв, отправлен под домашний арест, сообщает ГСУ СК России по Московской области.
Самое крупное за последнее время происшествие со взрывом бытового газа произошло утром 8 сентября в подмосковном Ногинске. В результате ЧП обрушилась часть девятиэтажного дома, семь человек погибли и еще 15 пострадали.
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"Судом в отношении генерального директора специализированной компании, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование в доме в Ногинске, в котором произошла утечка и хлопок газа, что привело к гибели семи человек ( ч. 3 ст. 238 УК РФ), избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.
Добавляется, что мужчине скоро будет предъявлено обвинение. Максимальная санкция указанной в сообщении статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
По данным СК, в рамках договора на обслуживание внутриквартирного газового оборудования, заключенного с собственникам двух квартир, генеральный директор компании не выявил неисправность газового оборудования, поэтому произошла большая утечка газа в одной квартире. Из-за неправильного функционирования системы вентиляции газ сконцентрировался в другой квартире, что стало причиной хлопка газа и обрушения первых четырех этажей второго подъезда дома.
Отмечается, что по уголовному делу проведено пять осмотров, в качестве потерпевших допрошен 131 человек, в качестве свидетелей - 172 человека. Также назначено 19 судебных экспертиз: строительно-техническая, взрывотехническая, комплексная техническая, судебно-технологическая, судебно-медицинские, молекуляро-генетическая. Проведены семь обысков и восемь выемок в газовых службах.
"Выбило стекла в доме напротив". Взрыв газа в Ногинске
© РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области / Перейти в фотобанк

Взрыв газа в Ногинске повредил 24 квартиры.

Многоквартирный жилой дом в Ногинске разрушенный в результате взрыва бытового газа
1 из 8

Взрыв газа в Ногинске повредил 24 квартиры.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области
Перейти в фотобанк
© Фото : ГУ МЧС по Московской области

Жильцов дома — более 170 человек — эвакуировали. Для них развернут пункт временного размещения. Из-под завалов спасли троих пострадавших.

Многоквартирный жилой дом в Ногинске разрушенный в результате взрыва бытового газа
2 из 8

Жильцов дома — более 170 человек — эвакуировали. Для них развернут пункт временного размещения. Из-под завалов спасли троих пострадавших.

© Фото : ГУ МЧС по Московской области
© Фото : ГУ МЧС по Московской области

Взрыв был такой силы, что в доме напротив повыбивало стекла и затряслась мебель, рассказывают очевидцы.

Многоквартирный жилой дом в Ногинске разрушенный в результате взрыва бытового газа
3 из 8

Взрыв был такой силы, что в доме напротив повыбивало стекла и затряслась мебель, рассказывают очевидцы.

© Фото : ГУ МЧС по Московской области
© Фото : МЧС России

Рухнувшие конструкции продолжают обследовать кинологи.

Многоквартирный жилой дом в Ногинске разрушенный в результате взрыва бытового газа
4 из 8

Рухнувшие конструкции продолжают обследовать кинологи.

© Фото : МЧС России
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

У припаркованных поблизости машин сработала сигнализация, жильцы дома напротив сначала решили, что во дворе взорвался автомобиль.

Взрыв газа в жилом доме в Ногинске
5 из 8

У припаркованных поблизости машин сработала сигнализация, жильцы дома напротив сначала решили, что во дворе взорвался автомобиль.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области / Перейти в фотобанк

По словам очевидцев, спасательные службы и скорые приехали на место очень быстро. Автомобилисты отгоняли машины от дома, чтобы пожарные могли вытянуть лестницу и помочь спуститься жителям верхних этажей.

Многоквартирный жилой дом в Ногинске разрушенный в результате взрыва бытового газа
6 из 8

По словам очевидцев, спасательные службы и скорые приехали на место очень быстро. Автомобилисты отгоняли машины от дома, чтобы пожарные могли вытянуть лестницу и помочь спуститься жителям верхних этажей.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области
Перейти в фотобанк
© Фото : ГУ МЧС по Московской области

Прокуратура Московской области начала проверку. СК завел уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Многоквартирный жилой дом в Ногинске разрушенный в результате взрыва бытового газа
7 из 8

Прокуратура Московской области начала проверку. СК завел уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

© Фото : ГУ МЧС по Московской области
© Фото : ГУ МЧС по Московской области

Многоквартирный жилой дом в Ногинске, разрушенный в результате взрыва бытового газа.

Многоквартирный жилой дом в Ногинске разрушенный в результате взрыва бытового газа
8 из 8

Многоквартирный жилой дом в Ногинске, разрушенный в результате взрыва бытового газа.

© Фото : ГУ МЧС по Московской области
1 из 8

Взрыв газа в Ногинске повредил 24 квартиры.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области
Перейти в фотобанк
2 из 8

Жильцов дома — более 170 человек — эвакуировали. Для них развернут пункт временного размещения. Из-под завалов спасли троих пострадавших.

© Фото : ГУ МЧС по Московской области
3 из 8

Взрыв был такой силы, что в доме напротив повыбивало стекла и затряслась мебель, рассказывают очевидцы.

© Фото : ГУ МЧС по Московской области
4 из 8

Рухнувшие конструкции продолжают обследовать кинологи.

© Фото : МЧС России
5 из 8

У припаркованных поблизости машин сработала сигнализация, жильцы дома напротив сначала решили, что во дворе взорвался автомобиль.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
6 из 8

По словам очевидцев, спасательные службы и скорые приехали на место очень быстро. Автомобилисты отгоняли машины от дома, чтобы пожарные могли вытянуть лестницу и помочь спуститься жителям верхних этажей.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области
Перейти в фотобанк
7 из 8

Прокуратура Московской области начала проверку. СК завел уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

© Фото : ГУ МЧС по Московской области
8 из 8

Многоквартирный жилой дом в Ногинске, разрушенный в результате взрыва бытового газа.

© Фото : ГУ МЧС по Московской области
 
ПроисшествияНогинскРоссияВзрыв газа в жилом доме в Ногинске
 
 
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