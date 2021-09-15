Главу газовой фирмы арестовали после взрыва дома в Ногинске

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Гендиректор компании по обслуживанию газового оборудования в Ногинске, где в одном из домов произошел взрыв, отправлен под домашний арест, сообщает ГСУ СК России по Московской области.Самое крупное за последнее время происшествие со взрывом бытового газа произошло утром 8 сентября в подмосковном Ногинске. В результате ЧП обрушилась часть девятиэтажного дома, семь человек погибли и еще 15 пострадали."Судом в отношении генерального директора специализированной компании, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование в доме в Ногинске, в котором произошла утечка и хлопок газа, что привело к гибели семи человек ( ч. 3 ст. 238 УК РФ), избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.Добавляется, что мужчине скоро будет предъявлено обвинение. Максимальная санкция указанной в сообщении статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.По данным СК, в рамках договора на обслуживание внутриквартирного газового оборудования, заключенного с собственникам двух квартир, генеральный директор компании не выявил неисправность газового оборудования, поэтому произошла большая утечка газа в одной квартире. Из-за неправильного функционирования системы вентиляции газ сконцентрировался в другой квартире, что стало причиной хлопка газа и обрушения первых четырех этажей второго подъезда дома.Отмечается, что по уголовному делу проведено пять осмотров, в качестве потерпевших допрошен 131 человек, в качестве свидетелей - 172 человека. Также назначено 19 судебных экспертиз: строительно-техническая, взрывотехническая, комплексная техническая, судебно-технологическая, судебно-медицинские, молекуляро-генетическая. Проведены семь обысков и восемь выемок в газовых службах.
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Гендиректор компании по обслуживанию газового оборудования в Ногинске, где в одном из домов произошел взрыв, отправлен под домашний арест, сообщает ГСУ СК России по Московской области.
Самое крупное за последнее время происшествие со взрывом бытового газа произошло утром 8 сентября в подмосковном Ногинске. В результате ЧП обрушилась часть девятиэтажного дома, семь человек погибли и еще 15 пострадали.
"Судом в отношении генерального директора специализированной компании, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование в доме в Ногинске, в котором произошла утечка и хлопок газа, что привело к гибели семи человек ( ч. 3 ст. 238 УК РФ), избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.
Добавляется, что мужчине скоро будет предъявлено обвинение. Максимальная санкция указанной в сообщении статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
По данным СК, в рамках договора на обслуживание внутриквартирного газового оборудования, заключенного с собственникам двух квартир, генеральный директор компании не выявил неисправность газового оборудования, поэтому произошла большая утечка газа в одной квартире. Из-за неправильного функционирования системы вентиляции газ сконцентрировался в другой квартире, что стало причиной хлопка газа и обрушения первых четырех этажей второго подъезда дома.
Отмечается, что по уголовному делу проведено пять осмотров, в качестве потерпевших допрошен 131 человек, в качестве свидетелей - 172 человека. Также назначено 19 судебных экспертиз: строительно-техническая, взрывотехническая, комплексная техническая, судебно-технологическая, судебно-медицинские, молекуляро-генетическая. Проведены семь обысков и восемь выемок в газовых службах.
По словам очевидцев, спасательные службы и скорые приехали на место очень быстро. Автомобилисты отгоняли машины от дома, чтобы пожарные могли вытянуть лестницу и помочь спуститься жителям верхних этажей.
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По словам очевидцев, спасательные службы и скорые приехали на место очень быстро. Автомобилисты отгоняли машины от дома, чтобы пожарные могли вытянуть лестницу и помочь спуститься жителям верхних этажей.
По словам очевидцев, спасательные службы и скорые приехали на место очень быстро. Автомобилисты отгоняли машины от дома, чтобы пожарные могли вытянуть лестницу и помочь спуститься жителям верхних этажей.
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