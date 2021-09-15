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Россияне рассказали, как проводят досуг и сколько на него тратят
Россияне рассказали, как проводят досуг и сколько на него тратят - РИА Новости, 15.09.2021
Россияне рассказали, как проводят досуг и сколько на него тратят
Россияне чаще всего проводят досуг дома, посвящают это время любимому хобби или прогулкам, при этом преимущественно тратят на свое времяпрепровождение до 3... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T06:35
2021-09-15T06:35
общество
исследование
казань
калининград
санкт-петербург
сочи
москва
россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Россияне чаще всего проводят досуг дома, посвящают это время любимому хобби или прогулкам, при этом преимущественно тратят на свое времяпрепровождение до 3 тысяч рублей ежемесячно, следует из исследования сервиса для поиска работы и подбора персонала "Работа.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Исследование основано на собеседовании 5 тысяч пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов страны в сентябре 2021 года.Кроме того, еще 18% респондентов отметили, что часто занимаются спортом в свободное время, 14% - занимаются ручным трудом, 12% - посещают кинотеатры, 11% - подрабатывают, а 10% - ходят по музеям и выставкам."Большинство респондентов (35%) тратят на досуг всего до 3 000 рублей в месяц. Четверть опрошенных тратят чуть больше - от 3 000 до 5 000 рублей, а 22% - от 5 000 до 10 000 рублей. До 25 000 рублей на досуг уходит у 12% опрошенных, а до 50 000 - у 4% участников исследования. Еще 2% респондентов отметили, что могут потратить на развлечения больше 50 000 рублей в месяц", - добавили в сообщении.Больше половины опрошенных (58%) считает, что в их городах есть много возможностей для проведения досуга, но почти каждый (94%) отметил, что с удовольствием провел бы выходные в другом городе. Из всех российских городов больше всего туристов (41%) для досуга на выходные привлекает Санкт-Петербург, четверть участников исследования (24%) - Москва, 17% - Сочи, 14% - Калининград, а 12% - Казань.
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казань
калининград
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общество, исследование, казань, калининград, санкт-петербург, сочи, москва, россия, работа.ру
06:35 15.09.2021
 
Россияне рассказали, как проводят досуг и сколько на него тратят

Исследование сервиса "Работа.ру": россияне чаще всего проводят досуг дома

© Fotolia / Spectral-DesignДевушка отдыхает дома
Девушка отдыхает дома - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© Fotolia / Spectral-Design
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Россияне чаще всего проводят досуг дома, посвящают это время любимому хобби или прогулкам, при этом преимущественно тратят на свое времяпрепровождение до 3 тысяч рублей ежемесячно, следует из исследования сервиса для поиска работы и подбора персонала "Работа.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Исследование основано на собеседовании 5 тысяч пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов страны в сентябре 2021 года.
"Чаще всего жители России проводят досуг дома - это отметили 40% опрошенных. Почти треть респондентов (32%) занимаются любимыми хобби, а 30% предпочитают прогулки по паркам и набережным. 22% участников исследования рассказали, что свободное от работы время проводят с детьми, а 21% респондентов уезжают за город для проведения досуга", - говорится в сообщении.
Кроме того, еще 18% респондентов отметили, что часто занимаются спортом в свободное время, 14% - занимаются ручным трудом, 12% - посещают кинотеатры, 11% - подрабатывают, а 10% - ходят по музеям и выставкам.
"Большинство респондентов (35%) тратят на досуг всего до 3 000 рублей в месяц. Четверть опрошенных тратят чуть больше - от 3 000 до 5 000 рублей, а 22% - от 5 000 до 10 000 рублей. До 25 000 рублей на досуг уходит у 12% опрошенных, а до 50 000 - у 4% участников исследования. Еще 2% респондентов отметили, что могут потратить на развлечения больше 50 000 рублей в месяц", - добавили в сообщении.
Больше половины опрошенных (58%) считает, что в их городах есть много возможностей для проведения досуга, но почти каждый (94%) отметил, что с удовольствием провел бы выходные в другом городе. Из всех российских городов больше всего туристов (41%) для досуга на выходные привлекает Санкт-Петербург, четверть участников исследования (24%) - Москва, 17% - Сочи, 14% - Калининград, а 12% - Казань.
Стопки денег - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 12:39
Названо число россиян, зарабатывающих более миллиона рублей в месяц
 
ОбществоИсследованиеКазаньКалининградСанкт-ПетербургСочиМоскваРоссияРабота.ру
 
 
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