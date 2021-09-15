https://ria.ru/20210915/dosug-1750099970.html

Россияне рассказали, как проводят досуг и сколько на него тратят

Россияне рассказали, как проводят досуг и сколько на него тратят - РИА Новости, 15.09.2021

Россияне рассказали, как проводят досуг и сколько на него тратят

Россияне чаще всего проводят досуг дома, посвящают это время любимому хобби или прогулкам, при этом преимущественно тратят на свое времяпрепровождение до 3... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T06:35

2021-09-15T06:35

2021-09-15T06:35

общество

исследование

казань

калининград

санкт-петербург

сочи

москва

россия

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Россияне чаще всего проводят досуг дома, посвящают это время любимому хобби или прогулкам, при этом преимущественно тратят на свое времяпрепровождение до 3 тысяч рублей ежемесячно, следует из исследования сервиса для поиска работы и подбора персонала "Работа.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Исследование основано на собеседовании 5 тысяч пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов страны в сентябре 2021 года.Кроме того, еще 18% респондентов отметили, что часто занимаются спортом в свободное время, 14% - занимаются ручным трудом, 12% - посещают кинотеатры, 11% - подрабатывают, а 10% - ходят по музеям и выставкам."Большинство респондентов (35%) тратят на досуг всего до 3 000 рублей в месяц. Четверть опрошенных тратят чуть больше - от 3 000 до 5 000 рублей, а 22% - от 5 000 до 10 000 рублей. До 25 000 рублей на досуг уходит у 12% опрошенных, а до 50 000 - у 4% участников исследования. Еще 2% респондентов отметили, что могут потратить на развлечения больше 50 000 рублей в месяц", - добавили в сообщении.Больше половины опрошенных (58%) считает, что в их городах есть много возможностей для проведения досуга, но почти каждый (94%) отметил, что с удовольствием провел бы выходные в другом городе. Из всех российских городов больше всего туристов (41%) для досуга на выходные привлекает Санкт-Петербург, четверть участников исследования (24%) - Москва, 17% - Сочи, 14% - Калининград, а 12% - Казань.

https://ria.ru/20210906/bogachi-1748848862.html

казань

калининград

санкт-петербург

сочи

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, исследование, казань, калининград, санкт-петербург, сочи, москва, россия, работа.ру