06:03 15.09.2021 (обновлено: 11:19 15.09.2021)
Эксперт рассказал, чем опасны чеки из магазина в руках мошенников
Глава "Платформы ОФД" Баров: мошенники могут воспользоваться данными на чеке из магазина
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Бумажные чеки могут быть полезными для получения различных бонусов от магазинов, однако, используя их, следует быть осторожным: чеки содержат последние четыре цифры номера карты, и этой информацией теоретически могут воспользоваться мошенники, рассказал РИА Новости генеральный директор оператора фискальных данных "Платформа ОФД" Алексей Баров.
"В чеке пропечатываются последние четыре цифры ее (карты. — Прим. ред.) номера. Сама по себе эта информация не несет никакого вреда, и списание средств со счета, используя эти данные, невозможно. Тем не менее злоумышленники могут использовать их, например, в телефонном разговоре: представившись сотрудником банка, они стараются выведать дополнительную информацию у доверчивых граждан. Конечно, только в случае, если узнают номер телефона, привязанный к карте", — предостерег эксперт.
Печатные чеки продолжают оставаться актуальными для покупателей, отметил Баров. С их помощью можно возвращать или обменивать товар. Благодаря чекам есть возможность получать кешбэк с покупок. Соответственно, если вы не забираете напечатанный чек из магазина, то не сможете воспользоваться бонусом от продавца и это может сделать кто-то другой, если получит ваш чек.
При этом, по данным компании, российские магазины стали заметно чаще отправлять покупателям чеки в электронном виде. Так, с января по сентябрь 2021 года в четыре раза увеличился объем чеков, направляемых в мессенджеры.