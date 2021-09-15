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Эксперт рассказал, чем опасны чеки из магазина в руках мошенников
Эксперт рассказал, чем опасны чеки из магазина в руках мошенников - РИА Новости, 15.09.2021
Эксперт рассказал, чем опасны чеки из магазина в руках мошенников
Бумажные чеки могут быть полезными для получения различных бонусов от магазинов, однако, используя их, следует быть осторожным: чеки содержат последние четыре... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T06:03
2021-09-15T11:19
общество
москва
мошенничество
россия
алексей баров
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Бумажные чеки могут быть полезными для получения различных бонусов от магазинов, однако, используя их, следует быть осторожным: чеки содержат последние четыре цифры номера карты, и этой информацией теоретически могут воспользоваться мошенники, рассказал РИА Новости генеральный директор оператора фискальных данных "Платформа ОФД" Алексей Баров.Печатные чеки продолжают оставаться актуальными для покупателей, отметил Баров. С их помощью можно возвращать или обменивать товар. Благодаря чекам есть возможность получать кешбэк с покупок. Соответственно, если вы не забираете напечатанный чек из магазина, то не сможете воспользоваться бонусом от продавца и это может сделать кто-то другой, если получит ваш чек.При этом, по данным компании, российские магазины стали заметно чаще отправлять покупателям чеки в электронном виде. Так, с января по сентябрь 2021 года в четыре раза увеличился объем чеков, направляемых в мессенджеры.
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общество, москва, мошенничество, россия, алексей баров
06:03 15.09.2021 (обновлено: 11:19 15.09.2021)
 
Эксперт рассказал, чем опасны чеки из магазина в руках мошенников

Глава "Платформы ОФД" Баров: мошенники могут воспользоваться данными на чеке из магазина

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОплата банковской картой покупки в магазине
Оплата банковской картой покупки в магазине - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Бумажные чеки могут быть полезными для получения различных бонусов от магазинов, однако, используя их, следует быть осторожным: чеки содержат последние четыре цифры номера карты, и этой информацией теоретически могут воспользоваться мошенники, рассказал РИА Новости генеральный директор оператора фискальных данных "Платформа ОФД" Алексей Баров.

"В чеке пропечатываются последние четыре цифры ее (карты. — Прим. ред.) номера. Сама по себе эта информация не несет никакого вреда, и списание средств со счета, используя эти данные, невозможно. Тем не менее злоумышленники могут использовать их, например, в телефонном разговоре: представившись сотрудником банка, они стараются выведать дополнительную информацию у доверчивых граждан. Конечно, только в случае, если узнают номер телефона, привязанный к карте", — предостерег эксперт.

Печатные чеки продолжают оставаться актуальными для покупателей, отметил Баров. С их помощью можно возвращать или обменивать товар. Благодаря чекам есть возможность получать кешбэк с покупок. Соответственно, если вы не забираете напечатанный чек из магазина, то не сможете воспользоваться бонусом от продавца и это может сделать кто-то другой, если получит ваш чек.
При этом, по данным компании, российские магазины стали заметно чаще отправлять покупателям чеки в электронном виде. Так, с января по сентябрь 2021 года в четыре раза увеличился объем чеков, направляемых в мессенджеры.
Кассовый чек - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
02:15
Юрист объяснил, почему в магазине могут не дать чек
 
ОбществоМоскваМошенничествоРоссияАлексей Баров
 
 
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