https://ria.ru/20210915/chek-1750099253.html

Эксперт рассказал, чем опасны чеки из магазина в руках мошенников

Эксперт рассказал, чем опасны чеки из магазина в руках мошенников - РИА Новости, 15.09.2021

Эксперт рассказал, чем опасны чеки из магазина в руках мошенников

Бумажные чеки могут быть полезными для получения различных бонусов от магазинов, однако, используя их, следует быть осторожным: чеки содержат последние четыре... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T06:03

2021-09-15T06:03

2021-09-15T11:19

общество

москва

мошенничество

россия

алексей баров

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Бумажные чеки могут быть полезными для получения различных бонусов от магазинов, однако, используя их, следует быть осторожным: чеки содержат последние четыре цифры номера карты, и этой информацией теоретически могут воспользоваться мошенники, рассказал РИА Новости генеральный директор оператора фискальных данных "Платформа ОФД" Алексей Баров.Печатные чеки продолжают оставаться актуальными для покупателей, отметил Баров. С их помощью можно возвращать или обменивать товар. Благодаря чекам есть возможность получать кешбэк с покупок. Соответственно, если вы не забираете напечатанный чек из магазина, то не сможете воспользоваться бонусом от продавца и это может сделать кто-то другой, если получит ваш чек.При этом, по данным компании, российские магазины стали заметно чаще отправлять покупателям чеки в электронном виде. Так, с января по сентябрь 2021 года в четыре раза увеличился объем чеков, направляемых в мессенджеры.

https://ria.ru/20210915/prichina-1750090705.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, мошенничество, россия, алексей баров