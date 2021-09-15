https://ria.ru/20210915/buzova-1750151401.html
Бузова объяснила перенос ее спектаклей в МХАТ имени Горького
Бузова объяснила перенос ее спектаклей в МХАТ имени Горького - РИА Новости, 15.09.2021
Бузова объяснила перенос ее спектаклей в МХАТ имени Горького
Перенос спектаклей в МХАТ имени Горького с участием Ольги Бузовой никак не связан с критикой в адрес постановки, заявила РИА Новости сама поющая ведущая. Ранее... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T13:21
2021-09-15T13:21
2021-09-15T13:27
шоубиз
ольга бузова
мхат имени м. горького
новости культуры
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Перенос спектаклей в МХАТ имени Горького с участием Ольги Бузовой никак не связан с критикой в адрес постановки, заявила РИА Новости сама поющая ведущая. Ранее "Чудесный грузин" был заявлен в афише театра на сентябрь, однако позже показ спектакля перенесли на ноябрь, но точных дат не обозначили. "Даты зависят от расписания актеров, нам, действительно, сложно состыковать графики, а постановка очень масштабная. Более 40 актеров, декорации в три этажа — это все нужно собрать и свести графики такого большого количества людей. Потому что в спектакле много приглашенных артистов", – сказала Бузова. Кроме того, певица призвала СМИ не тиражировать ложную информацию, а следовать только официальной информации: или от театра, или от нее самой. Ранее и худрук МХАТ имени Горького подтвердил, что театр продлил контракт с Бузовой. Певица дала большое интервью РИА Новости, в котором рассказала, как готовится к новому шоу, зачем вязала с собой в Африку шерстяные носки и многом другом.
https://ria.ru/20210915/buzova-1749895854.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга бузова, мхат имени м. горького, новости культуры, театр
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Перенос спектаклей в МХАТ имени Горького с участием Ольги Бузовой никак не связан с критикой в адрес постановки, заявила РИА Новости сама поющая ведущая. Ранее "Чудесный грузин" был заявлен в афише театра на сентябрь, однако позже показ спектакля перенесли на ноябрь, но точных дат не обозначили.
"Даты зависят от расписания актеров, нам, действительно, сложно состыковать графики, а постановка очень масштабная. Более 40 актеров, декорации в три этажа — это все нужно собрать и свести графики такого большого количества людей. Потому что в спектакле много приглашенных артистов", – сказала Бузова.
Кроме того, певица призвала СМИ не тиражировать ложную информацию, а следовать только официальной информации: или от театра, или от нее самой.
"Не понимаю, откуда взялся слух, что со мной завершили сотрудничество", – подчеркнула Бузова.
Ранее и худрук МХАТ имени Горького подтвердил
, что театр продлил контракт с Бузовой.
Певица дала большое интервью
РИА Новости, в котором рассказала, как готовится к новому шоу, зачем вязала с собой в Африку шерстяные носки и многом другом.