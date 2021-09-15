https://ria.ru/20210915/buzova-1750151401.html

Бузова объяснила перенос ее спектаклей в МХАТ имени Горького

Бузова объяснила перенос ее спектаклей в МХАТ имени Горького - РИА Новости, 15.09.2021

Бузова объяснила перенос ее спектаклей в МХАТ имени Горького

Перенос спектаклей в МХАТ имени Горького с участием Ольги Бузовой никак не связан с критикой в адрес постановки, заявила РИА Новости сама поющая ведущая. Ранее... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T13:21

2021-09-15T13:21

2021-09-15T13:27

шоубиз

ольга бузова

мхат имени м. горького

новости культуры

театр

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Перенос спектаклей в МХАТ имени Горького с участием Ольги Бузовой никак не связан с критикой в адрес постановки, заявила РИА Новости сама поющая ведущая. Ранее "Чудесный грузин" был заявлен в афише театра на сентябрь, однако позже показ спектакля перенесли на ноябрь, но точных дат не обозначили. "Даты зависят от расписания актеров, нам, действительно, сложно состыковать графики, а постановка очень масштабная. Более 40 актеров, декорации в три этажа — это все нужно собрать и свести графики такого большого количества людей. Потому что в спектакле много приглашенных артистов", – сказала Бузова. Кроме того, певица призвала СМИ не тиражировать ложную информацию, а следовать только официальной информации: или от театра, или от нее самой. Ранее и худрук МХАТ имени Горького подтвердил, что театр продлил контракт с Бузовой. Певица дала большое интервью РИА Новости, в котором рассказала, как готовится к новому шоу, зачем вязала с собой в Африку шерстяные носки и многом другом.

https://ria.ru/20210915/buzova-1749895854.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга бузова, мхат имени м. горького, новости культуры, театр