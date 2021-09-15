https://ria.ru/20210915/borodina-1750193151.html

Ксения Бородина за ночь побывала сразу в двух больницах

Ксения Бородина за ночь побывала сразу в двух больницах - РИА Новости, 15.09.2021

Ксения Бородина за ночь побывала сразу в двух больницах

Телеведущая Ксения Бородина за ночь побывала сразу в двух больницах. Об этом она сообщила в своем Instagram. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T16:40

2021-09-15T16:40

2021-09-15T16:40

шоубиз

ксения бородина

здоровье

знаменитости

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Телеведущая Ксения Бородина за ночь побывала сразу в двух больницах. Об этом она сообщила в своем Instagram.Сперва ей пришлось делать рентген из-за сильного ушиба колена. Затем телеведущей стало плохо из-за возможного отравления шаурмой.Она отметила, что ее мог кто-то сглазить. Пока она почти ничего не ест и пьет лекарства. По ее словам, сейчас многие лежат в больницах с отравлениями.Ксения заверила подписчиков, что тест на коронавирус показал отрицательный результат.Ранее ведущая рассказала поклонникам об очередном предательстве от близкого человека.

https://ria.ru/20210806/borodina-1744662773.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ксения бородина, здоровье, знаменитости