https://ria.ru/20210907/borodina-1749016264.html

Ксения Бородина рассказала об очередном предательстве

Ксения Бородина рассказала об очередном предательстве - РИА Новости, 07.09.2021

Ксения Бородина рассказала об очередном предательстве

Телеведущая Ксения Бородина рассказала об очередном предательстве от близкого человека. Она написала эмоциональный пост в Instagram. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T14:06

2021-09-07T14:06

2021-09-07T14:06

шоубиз

ксения бородина

знаменитости

отношения

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Телеведущая Ксения Бородина рассказала об очередном предательстве от близкого человека. Она написала эмоциональный пост в Instagram.Многие подписчики были обеспокоены ее словами, однако в подробности звезда вдаваться не стала. Она отметила, что близкие люди поняли, о ком и о чем идет речь. Она получила "нож в спину" от близкого человека."Одна неприятная история прилетела из прошлого. Я уже ничему не удивляюсь. Мир, конечно, состоит из тварей. Каждый должен сидеть на своей грядке", – повторила Бородина в видео.Поклонники ведущей решили, что речь идет о ее бывшем возлюбленном Курбане Омарове. Он неоднократно был уличен в изменах. Однако Ксения не хочет раскрывать всех деталей, чтобы не порочить его в глазах их общего ребенка.Ранее Бородина рассказывала, что дочь Теона тяжело перенесла развод родителей.

https://ria.ru/20210806/borodina-1744662773.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ксения бородина, знаменитости, отношения