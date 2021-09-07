https://ria.ru/20210907/borodina-1749016264.html
Ксения Бородина рассказала об очередном предательстве
Ксения Бородина рассказала об очередном предательстве - РИА Новости, 07.09.2021
Ксения Бородина рассказала об очередном предательстве
Телеведущая Ксения Бородина рассказала об очередном предательстве от близкого человека. Она написала эмоциональный пост в Instagram. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T14:06
2021-09-07T14:06
2021-09-07T14:06
шоубиз
ксения бородина
знаменитости
отношения
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Телеведущая Ксения Бородина рассказала об очередном предательстве от близкого человека. Она написала эмоциональный пост в Instagram.Многие подписчики были обеспокоены ее словами, однако в подробности звезда вдаваться не стала. Она отметила, что близкие люди поняли, о ком и о чем идет речь. Она получила "нож в спину" от близкого человека."Одна неприятная история прилетела из прошлого. Я уже ничему не удивляюсь. Мир, конечно, состоит из тварей. Каждый должен сидеть на своей грядке", – повторила Бородина в видео.Поклонники ведущей решили, что речь идет о ее бывшем возлюбленном Курбане Омарове. Он неоднократно был уличен в изменах. Однако Ксения не хочет раскрывать всех деталей, чтобы не порочить его в глазах их общего ребенка.Ранее Бородина рассказывала, что дочь Теона тяжело перенесла развод родителей.
https://ria.ru/20210806/borodina-1744662773.html
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ксения бородина, знаменитости, отношения
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.
Телеведущая Ксения Бородина рассказала об очередном предательстве от близкого человека. Она написала
эмоциональный пост в Instagram.
"Мир полон неблагодарных тварей, я выросла и очень четко это поняла, но продолжаю дарить и отдавать… Один из последних подарков был завернут в мусорные пакеты, потому что так и должен был быть подарен, именно в такой обертке, именно с таким наполнением. И пусть люди забирают, потому что твое всегда останется твоим", – написала Ксения.
Многие подписчики были обеспокоены ее словами, однако в подробности звезда вдаваться не стала. Она отметила, что близкие люди поняли, о ком и о чем идет речь. Она получила "нож в спину" от близкого человека.
"Одна неприятная история прилетела из прошлого. Я уже ничему не удивляюсь. Мир, конечно, состоит из тварей. Каждый должен сидеть на своей грядке", – повторила Бородина в видео.
Поклонники ведущей решили, что речь идет о ее бывшем возлюбленном Курбане Омарове. Он неоднократно был уличен в изменах. Однако Ксения не хочет раскрывать всех деталей, чтобы не порочить его в глазах их общего ребенка.
Ранее Бородина рассказывала
, что дочь Теона тяжело перенесла развод родителей.