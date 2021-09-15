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"Здоровье подвело": Ольга Богданова рассказала об отсутствии детей
"Здоровье подвело": Ольга Богданова рассказала об отсутствии детей - РИА Новости, 15.09.2021
"Здоровье подвело": Ольга Богданова рассказала об отсутствии детей
Актриса Ольга Богданова в передаче "Судьба человека" рассказала об отсутствии детей. В молодости она больше думала о карьере, о чем сейчас сожалеет. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T12:23
2021-09-15T12:23
2021-09-15T12:23
шоубиз
дети
лайма вайкуле
знаменитости
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Актриса Ольга Богданова в передаче "Судьба человека" рассказала об отсутствии детей. В молодости она больше думала о карьере, о чем сейчас сожалеет.У актрисы было три брака. Вторые отношения с актером Александром Михайлушкиным продлились 22 года, но даже об усыновлении актриса не думала.В браке с Александром Ольга находилась под постоянным давлением и гнетом. Когда у Михайлушкина появилась новая возлюбленная, Богданова этому очень обрадовалась.Ранее о причинах отсутствия детей рассказала певица Лайма Вайкуле.
https://ria.ru/20210827/borscheva-1747582029.html
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