https://ria.ru/20210915/bogdanova-1750127658.html

"Здоровье подвело": Ольга Богданова рассказала об отсутствии детей

"Здоровье подвело": Ольга Богданова рассказала об отсутствии детей - РИА Новости, 15.09.2021

"Здоровье подвело": Ольга Богданова рассказала об отсутствии детей

Актриса Ольга Богданова в передаче "Судьба человека" рассказала об отсутствии детей. В молодости она больше думала о карьере, о чем сейчас сожалеет. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T12:23

2021-09-15T12:23

2021-09-15T12:23

шоубиз

дети

лайма вайкуле

знаменитости

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Актриса Ольга Богданова в передаче "Судьба человека" рассказала об отсутствии детей. В молодости она больше думала о карьере, о чем сейчас сожалеет.У актрисы было три брака. Вторые отношения с актером Александром Михайлушкиным продлились 22 года, но даже об усыновлении актриса не думала.В браке с Александром Ольга находилась под постоянным давлением и гнетом. Когда у Михайлушкина появилась новая возлюбленная, Богданова этому очень обрадовалась.Ранее о причинах отсутствия детей рассказала певица Лайма Вайкуле.

https://ria.ru/20210827/borscheva-1747582029.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, лайма вайкуле, знаменитости