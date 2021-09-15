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Шоубиз
https://ria.ru/20210915/bogdanova-1750127658.html
"Здоровье подвело": Ольга Богданова рассказала об отсутствии детей
"Здоровье подвело": Ольга Богданова рассказала об отсутствии детей - РИА Новости, 15.09.2021
"Здоровье подвело": Ольга Богданова рассказала об отсутствии детей
Актриса Ольга Богданова в передаче "Судьба человека" рассказала об отсутствии детей. В молодости она больше думала о карьере, о чем сейчас сожалеет. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T12:23
2021-09-15T12:23
шоубиз
дети
лайма вайкуле
знаменитости
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Актриса Ольга Богданова в передаче "Судьба человека" рассказала об отсутствии детей. В молодости она больше думала о карьере, о чем сейчас сожалеет.У актрисы было три брака. Вторые отношения с актером Александром Михайлушкиным продлились 22 года, но даже об усыновлении актриса не думала.В браке с Александром Ольга находилась под постоянным давлением и гнетом. Когда у Михайлушкина появилась новая возлюбленная, Богданова этому очень обрадовалась.Ранее о причинах отсутствия детей рассказала певица Лайма Вайкуле.
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дети, лайма вайкуле, знаменитости
12:23 15.09.2021
 

"Здоровье подвело": Ольга Богданова рассказала об отсутствии детей

© ВГТРККадр из программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым"
Кадр из программы Судьба человека с Борисом Корчевниковым
© ВГТРК
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Актриса Ольга Богданова в передаче "Судьба человека" рассказала об отсутствии детей. В молодости она больше думала о карьере, о чем сейчас сожалеет.

"Здоровье меня подвело. Не думала, что так будет. Сегодня я бы не думала, от кого рожать. А тогда мне было важно, где жить, тем более я оказалась одна в незнакомом городе. Вот такие оправдания. И все равно это моя большая боль", – рассказала Ольга.

У актрисы было три брака. Вторые отношения с актером Александром Михайлушкиным продлились 22 года, но даже об усыновлении актриса не думала.

"У нас не возникало мысли усыновить ребенка. Я хотела вырваться из этих отношений", – заключила Богданова.

В браке с Александром Ольга находилась под постоянным давлением и гнетом. Когда у Михайлушкина появилась новая возлюбленная, Богданова этому очень обрадовалась.
Ранее о причинах отсутствия детей рассказала певица Лайма Вайкуле.
Кадр из программы на YouTube-канале Елены Ханги
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