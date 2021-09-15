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Байден заявил, что Си Цзиньпин не отказывал ему во встрече
Байден заявил, что Си Цзиньпин не отказывал ему во встрече - РИА Новости, 15.09.2021
Байден заявил, что Си Цзиньпин не отказывал ему во встрече
Президент США Джо Байден опроверг публикации в СМИ о том, что лидер Китая Си Цзиньпин отказался от проведения очного саммита с ним. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T05:13
2021-09-15T05:13
2021-09-15T09:18
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МОСКВА/ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден опроверг публикации в СМИ о том, что лидер Китая Си Цзиньпин отказался от проведения очного саммита с ним.Об отказе китайской стороны от встречи сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники. В частности, издание указало, что Байден в недавнем телефонном разговоре предложил Си Цзиньпину провести саммит, на что лидер Китая ответил отказом, предложив Вашингтону смягчить риторику в отношении Пекина.Ранее сообщалось, что 10 сентября председатель КНР и президент Соединенных Штатов провели телефонный разговор. Как отмечал Белый дом, лидеры обсудили в том числе вопросы конкуренции между двумя странами и пути предотвращения перерастания ее в конфликт.
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в мире, сша, китай, джо байден, си цзиньпин, москва, вашингтон
05:13 15.09.2021 (обновлено: 09:18 15.09.2021)
Байден заявил, что Си Цзиньпин не отказывал ему во встрече
Президент США Байден опроверг сообщения об отказе лидера КНР Си Цзиньпина от встречи с ним