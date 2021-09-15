https://ria.ru/20210915/biden-1750098722.html

Байден заявил, что Си Цзиньпин не отказывал ему во встрече

Байден заявил, что Си Цзиньпин не отказывал ему во встрече - РИА Новости, 15.09.2021

Байден заявил, что Си Цзиньпин не отказывал ему во встрече

Президент США Джо Байден опроверг публикации в СМИ о том, что лидер Китая Си Цзиньпин отказался от проведения очного саммита с ним. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T05:13

2021-09-15T05:13

2021-09-15T09:18

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москва

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МОСКВА/ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден опроверг публикации в СМИ о том, что лидер Китая Си Цзиньпин отказался от проведения очного саммита с ним.Об отказе китайской стороны от встречи сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники. В частности, издание указало, что Байден в недавнем телефонном разговоре предложил Си Цзиньпину провести саммит, на что лидер Китая ответил отказом, предложив Вашингтону смягчить риторику в отношении Пекина.Ранее сообщалось, что 10 сентября председатель КНР и президент Соединенных Штатов провели телефонный разговор. Как отмечал Белый дом, лидеры обсудили в том числе вопросы конкуренции между двумя странами и пути предотвращения перерастания ее в конфликт.

https://ria.ru/20210910/politika-1749451919.html

сша

китай

москва

вашингтон

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в мире, сша, китай, джо байден, си цзиньпин, москва, вашингтон