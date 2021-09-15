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Си Цзиньпин отказался от предложения Байдена о встрече, сообщило СМИ
Си Цзиньпин отказался от предложения Байдена о встрече, сообщило СМИ - РИА Новости, 15.09.2021
Си Цзиньпин отказался от предложения Байдена о встрече, сообщило СМИ
Президент США Джо Байден в недавнем телефонном разговоре предложил председателю КНР Си Цзиньпину провести саммит, однако лидер Китая ответил отказом, предложив... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T02:16
2021-09-15T09:05
в мире
сша
китай
джо байден
си цзиньпин
вашингтон
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден в недавнем телефонном разговоре предложил председателю КНР Си Цзиньпину провести саммит, однако лидер Китая ответил отказом, предложив Вашингтону смягчить риторику в отношении Пекина, пишет газета Financial Times.Издание ссылается на знакомые с деталями разговора двух лидеров источники. По их информации, Байден во время 90-минутного разговора с Си Цзиньпином предложил провести очный саммит, но не смог добиться согласия. Утверждается, что это "привело ряд официальных лиц США к выводу, что Пекин продолжает вести жесткую игру с Вашингтоном".По словам собеседников, администрация Байдена расценивала недавний телефонный разговор двух лидеров как "возможность проверить, готов ли Си к серьезному взаимодействию после того, как череда дипломатических контактов между представителями США и КНР не принесла значительного результата"."Хотя Си и использовал менее резкие выражения, чем высокоранговые дипломаты Китая в нынешнем году, его общий посыл Байдену состоял в том, что США должны смягчить свою риторику", — цитирует издание свои осведомленные источники.Белый дом пока никак не прокомментировал публикацию.
https://ria.ru/20210910/politika-1749451919.html
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в мире, сша, китай, джо байден, си цзиньпин, вашингтон, коронавирус covid-19
02:16 15.09.2021 (обновлено: 09:05 15.09.2021)
 
Си Цзиньпин отказался от предложения Байдена о встрече, сообщило СМИ

Financial Times: Си Цзиньпин отказался от предложения Байдена о проведении очного саммита

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден в недавнем телефонном разговоре предложил председателю КНР Си Цзиньпину провести саммит, однако лидер Китая ответил отказом, предложив Вашингтону смягчить риторику в отношении Пекина, пишет газета Financial Times.
Издание ссылается на знакомые с деталями разговора двух лидеров источники. По их информации, Байден во время 90-минутного разговора с Си Цзиньпином предложил провести очный саммит, но не смог добиться согласия. Утверждается, что это "привело ряд официальных лиц США к выводу, что Пекин продолжает вести жесткую игру с Вашингтоном".

"Президент США предложил Си провести саммит, чтобы выйти из тупика в американо-китайских отношениях… но лидер Китая не принял его предложение и вместо этого настоял на том, чтобы Вашингтон выбрал менее резкий тон в отношении Пекина", — пишет газета.

По словам собеседников, администрация Байдена расценивала недавний телефонный разговор двух лидеров как "возможность проверить, готов ли Си к серьезному взаимодействию после того, как череда дипломатических контактов между представителями США и КНР не принесла значительного результата".
"Хотя Си и использовал менее резкие выражения, чем высокоранговые дипломаты Китая в нынешнем году, его общий посыл Байдену состоял в том, что США должны смягчить свою риторику", — цитирует издание свои осведомленные источники.
Белый дом пока никак не прокомментировал публикацию.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
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