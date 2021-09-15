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СМИ: главу госстата Фиджи уволили после публикации данных о бедности
СМИ: главу госстата Фиджи уволили после публикации данных о бедности - РИА Новости, 15.09.2021
СМИ: главу госстата Фиджи уволили после публикации данных о бедности
Глава статистического управления островного тихоокеанского государства Фиджи уволен после публикации его ведомством данных о том, что около трети населения... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T09:39
2021-09-15T09:39
в мире
фиджи
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Глава статистического управления островного тихоокеанского государства Фиджи уволен после публикации его ведомством данных о том, что около трети населения страны живет за чертой бедности, сообщает газета Fiji Times.Директор статистического управления Кемюэли Найкама, как утверждает правительство Фиджи, опубликовал данные о доходах граждан за 2019-2020 годы без утверждения их министром экономики страны при игнорировании принятой "методологии, основанной на фактах".Согласно опубликованным накануне данным, из 864 тысяч 132 жителей страны 258 тысяч 53 человека живут в бедности. Среди них 200 тысяч 871 человек - из христианской общины, 41 тысяча 42 человека - индуисты и 11 тысяч 679 человек - мусульмане.Коренных жителей Фиджи за чертой бедности насчитали 192 тысячи 977 человек, тогда как бедных выходцев из Индии - 58 тысяч 933 человека.Бедным на Фиджи считается тот, чей доход в год меньше 2179 долларов (чуть более 1000 долларов США) и он не может позволить себе покупать основные продукты питания и предметы первой необходимости.Эти данные послужили основанием для острой критики властей Фиджи со стороны оппозиционных сил.
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в мире, фиджи
09:39 15.09.2021
 
СМИ: главу госстата Фиджи уволили после публикации данных о бедности

Fiji Times: главу госстата Фиджи уволили после публикации данных о бедности в стране

© Flickr / Padmanaba01Местные жители на Фиджи
Местные жители на Фиджи - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© Flickr / Padmanaba01
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Глава статистического управления островного тихоокеанского государства Фиджи уволен после публикации его ведомством данных о том, что около трети населения страны живет за чертой бедности, сообщает газета Fiji Times.
Директор статистического управления Кемюэли Найкама, как утверждает правительство Фиджи, опубликовал данные о доходах граждан за 2019-2020 годы без утверждения их министром экономики страны при игнорировании принятой "методологии, основанной на фактах".
Согласно опубликованным накануне данным, из 864 тысяч 132 жителей страны 258 тысяч 53 человека живут в бедности. Среди них 200 тысяч 871 человек - из христианской общины, 41 тысяча 42 человека - индуисты и 11 тысяч 679 человек - мусульмане.
Коренных жителей Фиджи за чертой бедности насчитали 192 тысячи 977 человек, тогда как бедных выходцев из Индии - 58 тысяч 933 человека.
Бедным на Фиджи считается тот, чей доход в год меньше 2179 долларов (чуть более 1000 долларов США) и он не может позволить себе покупать основные продукты питания и предметы первой необходимости.
Эти данные послужили основанием для острой критики властей Фиджи со стороны оппозиционных сил.
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