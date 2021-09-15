https://ria.ru/20210915/bastrykin-1750243600.html
Глава СК потребовал расследовать издевательства над мальчиком в больнице
Глава СК потребовал расследовать издевательства над мальчиком в больнице - РИА Новости, 15.09.2021
Глава СК потребовал расследовать издевательства над мальчиком в больнице
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки завершить расследование дела с мальчиком, которого незаконно лишали... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T23:17
2021-09-15T23:17
2021-09-15T23:30
происшествия
санкт-петербург
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки завершить расследование дела с мальчиком, которого незаконно лишали свободы в одной из больниц Санкт-Петербурга, сообщается на сайте СК РФ.Ранее СК сообщал о возбуждении уголовного дела по статье о незаконном лишении свободы. Согласно данным, неизвестные работники детской инфекционной больницы №3 с 3 по 10 сентября 2021 года систематически привязывали колготками мальчика к кровати и ножке стула. Ребенок был на попечении одного из детских домов Санкт-Петербурга, он находился в туберкулезном отделении после лишения его матери и отца родительских прав."Бастрыкин поручил провести полное и объективное расследование по уголовному делу о незаконном лишении свободы в одном из медицинских учреждений Санкт-Петербурга малолетнего мальчика, дав в рамках уголовного дела правовую оценку действиям не только медиков, но и руководства детского дома, органов опеки, и завершить следствие в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.Добавляется, что ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
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происшествия, санкт-петербург, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
23:17 15.09.2021 (обновлено: 23:30 15.09.2021)
Глава СК потребовал расследовать издевательства над мальчиком в больнице
Глава СК поручил в кратчайшие сроки расследовать дело о ребенке в больнице Петербурга
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
поручил в кратчайшие сроки завершить расследование дела с мальчиком, которого незаконно лишали свободы в одной из больниц Санкт-Петербурга
, сообщается на сайте
СК РФ.
Ранее СК сообщал о возбуждении уголовного дела по статье о незаконном лишении свободы. Согласно данным, неизвестные работники детской инфекционной больницы №3 с 3 по 10 сентября 2021 года систематически привязывали колготками мальчика к кровати и ножке стула. Ребенок был на попечении одного из детских домов Санкт-Петербурга, он находился в туберкулезном отделении после лишения его матери и отца родительских прав.
"Бастрыкин поручил провести полное и объективное расследование по уголовному делу о незаконном лишении свободы в одном из медицинских учреждений Санкт-Петербурга малолетнего мальчика, дав в рамках уголовного дела правовую оценку действиям не только медиков, но и руководства детского дома, органов опеки, и завершить следствие в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.
Добавляется, что ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.