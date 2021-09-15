https://ria.ru/20210915/arbuz-1750228310.html

Суд арестовал дезинфектора, обвиняемого по делу об отравлении семьи арбузом

Суд арестовал дезинфектора, обвиняемого по делу об отравлении семьи арбузом - РИА Новости, 15.09.2021

Суд арестовал дезинфектора, обвиняемого по делу об отравлении семьи арбузом

Пресненский суд Москвы на два месяца арестовал работника службы дезинфекции Антона Котова, обвиняемого по делу о смерти женщины и девочки в результате... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T19:43

2021-09-15T19:43

2021-09-15T19:57

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

россия

смертельное отравление семьи в москве

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пресненский суд Москвы на два месяца арестовал работника службы дезинфекции Антона Котова, обвиняемого по делу о смерти женщины и девочки в результате отравления на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Котова Антона меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 ноября 2021 года", - сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.Мужчине предъявлено обвинение по статье УК "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". Её санкция предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет."Вину он не признает, мы просили об отказе в удовлетворении ходатайства следователя, посчитав его несвоевременным, меру пресечения просили более мягкую, чем заключение под стражу. В данной ситуации мы понимали, что и домашний арест – уже чудо", - сказал адвокат.Котов – 39-летний сотрудник компании "Областной центр дезинфекции", которая проводила обработку от насекомых магазина, где был куплен арбуз. Именно нарушения правил дезинсекции, по версии следствия, и стали причиной случившегося.По данным столичного главка СК РФ, семья купила арбуз в магазине "Магнит" на Совхозной улице. Торговая сеть впоследствии сообщила, что проводит внутреннее расследование и до выяснения причин случившегося снимает с продажи всю партию арбузов, которая была представлена в магазине.В департаменте здравоохранения Москвы отметили, что точную причину смерти установят после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.Гендиректор компании "Областной центр дезинфекции" Дмитрий Кутьев ранее заявил, что Котов действовал согласно инструкции и "вообще ничего не нарушил". По мнению Кутьева, так сильно отравиться средством против насекомых "Цигатрин" в той дозировке, которая применялась в "Магните", невозможно.

https://ria.ru/20210913/dezinsektsiya-1749899263.html

https://ria.ru/20210911/arbuzy-1749617961.html

https://ria.ru/20210911/otravlenie-1749620029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия, смертельное отравление семьи в москве