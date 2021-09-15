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Суд арестовал дезинфектора, обвиняемого по делу об отравлении семьи арбузом
Суд арестовал дезинфектора, обвиняемого по делу об отравлении семьи арбузом - РИА Новости, 15.09.2021
Суд арестовал дезинфектора, обвиняемого по делу об отравлении семьи арбузом
Пресненский суд Москвы на два месяца арестовал работника службы дезинфекции Антона Котова, обвиняемого по делу о смерти женщины и девочки в результате... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T19:43
2021-09-15T19:57
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
россия
смертельное отравление семьи в москве
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пресненский суд Москвы на два месяца арестовал работника службы дезинфекции Антона Котова, обвиняемого по делу о смерти женщины и девочки в результате отравления на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Котова Антона меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 ноября 2021 года", - сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.Мужчине предъявлено обвинение по статье УК "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". Её санкция предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет."Вину он не признает, мы просили об отказе в удовлетворении ходатайства следователя, посчитав его несвоевременным, меру пресечения просили более мягкую, чем заключение под стражу. В данной ситуации мы понимали, что и домашний арест – уже чудо", - сказал адвокат.Котов – 39-летний сотрудник компании "Областной центр дезинфекции", которая проводила обработку от насекомых магазина, где был куплен арбуз. Именно нарушения правил дезинсекции, по версии следствия, и стали причиной случившегося.По данным столичного главка СК РФ, семья купила арбуз в магазине "Магнит" на Совхозной улице. Торговая сеть впоследствии сообщила, что проводит внутреннее расследование и до выяснения причин случившегося снимает с продажи всю партию арбузов, которая была представлена в магазине.В департаменте здравоохранения Москвы отметили, что точную причину смерти установят после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.Гендиректор компании "Областной центр дезинфекции" Дмитрий Кутьев ранее заявил, что Котов действовал согласно инструкции и "вообще ничего не нарушил". По мнению Кутьева, так сильно отравиться средством против насекомых "Цигатрин" в той дозировке, которая применялась в "Магните", невозможно.
https://ria.ru/20210913/dezinsektsiya-1749899263.html
https://ria.ru/20210911/arbuzy-1749617961.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия, смертельное отравление семьи в москве
19:43 15.09.2021 (обновлено: 19:57 15.09.2021)
 
Суд арестовал дезинфектора, обвиняемого по делу об отравлении семьи арбузом

Суд арестовал дезинфектора "Магнита", обвиняемого по делу об отравлении семьи арбузом

© АГН "Москва" / пресс-служба Пресненского судаАнтон Котов, обвиняемый по уголовному делу о смерти женщины и девочки из-за отравления арбузом, во время избрания меры пресечения в Пресненском суде Москвы
Антон Котов, обвиняемый по уголовному делу о смерти женщины и девочки из-за отравления арбузом, во время избрания меры пресечения в Пресненском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© АГН "Москва" / пресс-служба Пресненского суда
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пресненский суд Москвы на два месяца арестовал работника службы дезинфекции Антона Котова, обвиняемого по делу о смерти женщины и девочки в результате отравления на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Котова Антона меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 ноября 2021 года", - сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.
Кадры дезинсекции в магазине, где был продан отравленный арбуз
13 сентября, 17:52
Опубликовано видео с подозреваемым по делу об отравлении людей арбузом
Мужчине предъявлено обвинение по статье УК "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". Её санкция предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
"Вину он не признает, мы просили об отказе в удовлетворении ходатайства следователя, посчитав его несвоевременным, меру пресечения просили более мягкую, чем заключение под стражу. В данной ситуации мы понимали, что и домашний арест – уже чудо", - сказал адвокат.
Котов – 39-летний сотрудник компании "Областной центр дезинфекции", которая проводила обработку от насекомых магазина, где был куплен арбуз. Именно нарушения правил дезинсекции, по версии следствия, и стали причиной случившегося.
По данным столичного главка СК РФ, семья купила арбуз в магазине "Магнит" на Совхозной улице. Торговая сеть впоследствии сообщила, что проводит внутреннее расследование и до выяснения причин случившегося снимает с продажи всю партию арбузов, которая была представлена в магазине.
Арбузы в торговом павильоне - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
11 сентября, 00:53
В магазине рассказали о поставщике арбузов, которыми отравились в Москве
В департаменте здравоохранения Москвы отметили, что точную причину смерти установят после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.
Гендиректор компании "Областной центр дезинфекции" Дмитрий Кутьев ранее заявил, что Котов действовал согласно инструкции и "вообще ничего не нарушил". По мнению Кутьева, так сильно отравиться средством против насекомых "Цигатрин" в той дозировке, которая применялась в "Магните", невозможно.
Врач скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
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Соседи рассказали об отравившейся арбузом семье
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)РоссияСмертельное отравление семьи в Москве
 
 
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