https://ria.ru/20210915/5g-1750140144.html
В Москве вышку 5G разогнали до рекордной скорости передачи данных
В Москве вышку 5G разогнали до рекордной скорости передачи данных - РИА Новости, 15.09.2021
В Москве вышку 5G разогнали до рекордной скорости передачи данных
Базовая станция мобильной связи пятого поколения Huawei в Москве продемонстрировала суммарную скорость передачи данных в 5,6 Гбит/сек. Рекорд для России... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T12:25
2021-09-15T12:25
2021-09-15T13:16
наука
технологии
санкт-петербург
москва
huawei technologies
5g
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152100/95/1521009584_0:167:1731:1141_1920x0_80_0_0_af0f31cab973b1f9e96bf6e54f92cf41.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Базовая станция мобильной связи пятого поколения Huawei в Москве продемонстрировала суммарную скорость передачи данных в 5,6 Гбит/сек. Рекорд для России зафиксирован в пилотной сети 5G.В ходе тестов в столичном парке развлечений "Остров Мечты" каждый из восьми смартфонов Huawei одновременно принимал сигнал от базовой станции Huawei со скоростью около 700 Мбит/сек, а суммарная пиковая скорость передачи составила 5,6 Гбит/сек.Рекорд достигнут благодаря использованию в сетях 5G технологии Massive MIMO. Она увеличивает пропускную способность и емкость соты, а также увеличивает радиус ее покрытия при передаче данных.В марте этого года оператор связи МТС запустил первую в России пользовательскую пилотную сеть 5G в наиболее посещаемых местах Москвы, где совместимые смартфоны могут подключаться к безлимитному интернету. В мае запущены тестовые зоны в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20210406/5g-1604328297.html
санкт-петербург
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/152100/95/1521009584_0:5:1731:1303_1920x0_80_0_0_03872e6225aee80dec4da472bf3943d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, санкт-петербург, москва, huawei technologies, 5g, россия