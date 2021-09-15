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Наука
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В Москве вышку 5G разогнали до рекордной скорости передачи данных
В Москве вышку 5G разогнали до рекордной скорости передачи данных - РИА Новости, 15.09.2021
В Москве вышку 5G разогнали до рекордной скорости передачи данных
Базовая станция мобильной связи пятого поколения Huawei в Москве продемонстрировала суммарную скорость передачи данных в 5,6 Гбит/сек. Рекорд для России... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T12:25
2021-09-15T13:16
наука
технологии
санкт-петербург
москва
huawei technologies
5g
россия
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Базовая станция мобильной связи пятого поколения Huawei в Москве продемонстрировала суммарную скорость передачи данных в 5,6 Гбит/сек. Рекорд для России зафиксирован в пилотной сети 5G.В ходе тестов в столичном парке развлечений "Остров Мечты" каждый из восьми смартфонов Huawei одновременно принимал сигнал от базовой станции Huawei со скоростью около 700 Мбит/сек, а суммарная пиковая скорость передачи составила 5,6 Гбит/сек.Рекорд достигнут благодаря использованию в сетях 5G технологии Massive MIMO. Она увеличивает пропускную способность и емкость соты, а также увеличивает радиус ее покрытия при передаче данных.В марте этого года оператор связи МТС запустил первую в России пользовательскую пилотную сеть 5G в наиболее посещаемых местах Москвы, где совместимые смартфоны могут подключаться к безлимитному интернету. В мае запущены тестовые зоны в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20210406/5g-1604328297.html
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технологии, санкт-петербург, москва, huawei technologies, 5g, россия
12:25 15.09.2021 (обновлено: 13:16 15.09.2021)
 

В Москве вышку 5G разогнали до рекордной скорости передачи данных

© РИА Новости / Максим Туманов / Перейти в фотобанкОткрытие опытной зоны сети нового поколения технологии 5G в Иннополисе
Открытие опытной зоны сети нового поколения технологии 5G в Иннополисе - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Максим Туманов
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Базовая станция мобильной связи пятого поколения Huawei в Москве продемонстрировала суммарную скорость передачи данных в 5,6 Гбит/сек. Рекорд для России зафиксирован в пилотной сети 5G.
В ходе тестов в столичном парке развлечений "Остров Мечты" каждый из восьми смартфонов Huawei одновременно принимал сигнал от базовой станции Huawei со скоростью около 700 Мбит/сек, а суммарная пиковая скорость передачи составила 5,6 Гбит/сек.
Рекорд достигнут благодаря использованию в сетях 5G технологии Massive MIMO. Она увеличивает пропускную способность и емкость соты, а также увеличивает радиус ее покрытия при передаче данных.
В марте этого года оператор связи МТС запустил первую в России пользовательскую пилотную сеть 5G в наиболее посещаемых местах Москвы, где совместимые смартфоны могут подключаться к безлимитному интернету. В мае запущены тестовые зоны в Санкт-Петербурге.
5G в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 08:00Наука
Как поймать 5G в Москве. Пробуем новую мобильную связь
 
НаукаТехнологииСанкт-ПетербургМоскваHuawei Technologies5GРоссия
 
 
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