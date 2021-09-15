https://ria.ru/20210915/5g-1750140144.html

В Москве вышку 5G разогнали до рекордной скорости передачи данных

В Москве вышку 5G разогнали до рекордной скорости передачи данных - РИА Новости, 15.09.2021

В Москве вышку 5G разогнали до рекордной скорости передачи данных

Базовая станция мобильной связи пятого поколения Huawei в Москве продемонстрировала суммарную скорость передачи данных в 5,6 Гбит/сек. Рекорд для России... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T12:25

2021-09-15T12:25

2021-09-15T13:16

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технологии

санкт-петербург

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huawei technologies

5g

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Базовая станция мобильной связи пятого поколения Huawei в Москве продемонстрировала суммарную скорость передачи данных в 5,6 Гбит/сек. Рекорд для России зафиксирован в пилотной сети 5G.В ходе тестов в столичном парке развлечений "Остров Мечты" каждый из восьми смартфонов Huawei одновременно принимал сигнал от базовой станции Huawei со скоростью около 700 Мбит/сек, а суммарная пиковая скорость передачи составила 5,6 Гбит/сек.Рекорд достигнут благодаря использованию в сетях 5G технологии Massive MIMO. Она увеличивает пропускную способность и емкость соты, а также увеличивает радиус ее покрытия при передаче данных.В марте этого года оператор связи МТС запустил первую в России пользовательскую пилотную сеть 5G в наиболее посещаемых местах Москвы, где совместимые смартфоны могут подключаться к безлимитному интернету. В мае запущены тестовые зоны в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20210406/5g-1604328297.html

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технологии, санкт-петербург, москва, huawei technologies, 5g, россия