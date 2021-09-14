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В Чите запустят школьный автобус после жалобы девочки губернатору
В Чите запустят школьный автобус после жалобы девочки губернатору - РИА Новости, 14.09.2021
В Чите запустят школьный автобус после жалобы девочки губернатору
Администрация Читы запустит школьный автобус по маршруту № 35 после жалобы девочки губернатору Забайкальского края Александру Осипову на долгое ожидание... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T09:39
2021-09-14T18:16
общество
чита
забайкальский край
александр осипов
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ЧИТА, 14 сен — РИА Новости. Администрация Читы запустит школьный автобус по маршруту № 35 после жалобы девочки губернатору Забайкальского края Александру Осипову на долгое ожидание общественного транспорта, сообщили в пресс-службе городской администрации.Ранее школьница Эвелина во время "Прямого разговора" с губернатором Забайкалья Александром Осиповым пожаловалась на долгое ожидание маршрутки. По утрам ей приходилось мерзнуть по полчаса. Глава региона после этого лично отправился на конечную остановку, где не смог дождаться транспорта."Состоялась встреча с жителями поселка Ясный, недовольными режимом работы маршрута № 35. Было решено, что в Ясный будет запущен школьный автобус. Он будет увозить и привозить проживающих здесь учеников до школы № 27. Что касается работы 35-го маршрута, то контроль за графиком его работы со стороны городской администрации будет усилен", — говорится в сообщении.Кроме того, по поручению губернатора прорабатывается вопрос запуска по маршруту № 35 муниципальных автобусов.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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60
Губернатор Забайкалья лично проверил регулярность следования маршруток после жалобы
Чита, ничего необычного, просто губернатор ждет маршрутку. Но так и не дождался. Осипов выехал на конечную остановку после жалоб местной школьницы, что она каждое утро мёрзнет там по полчаса, пытаясь уехать в школу.
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РИА Новости
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5
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353
60
общество, чита, забайкальский край, александр осипов, видео
В Чите запустят школьный автобус после жалобы девочки губернатору
ЧИТА, 14 сен — РИА Новости. Администрация Читы запустит школьный автобус по маршруту № 35 после жалобы девочки губернатору Забайкальского края Александру Осипову на долгое ожидание общественного транспорта, сообщили в пресс-службе городской администрации.
2021-09-14T09:39
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09:39 14.09.2021 (обновлено: 18:16 14.09.2021)
 
В Чите запустят школьный автобус после жалобы девочки губернатору

Школьный автобус запустят в Чите после жалобы девочки губернатору на ожидание маршрутки

© Fotolia / art_zzzШкольный автобус
Школьный автобус - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© Fotolia / art_zzz
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ЧИТА, 14 сен — РИА Новости. Администрация Читы запустит школьный автобус по маршруту № 35 после жалобы девочки губернатору Забайкальского края Александру Осипову на долгое ожидание общественного транспорта, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Ранее школьница Эвелина во время "Прямого разговора" с губернатором Забайкалья Александром Осиповым пожаловалась на долгое ожидание маршрутки. По утрам ей приходилось мерзнуть по полчаса. Глава региона после этого лично отправился на конечную остановку, где не смог дождаться транспорта.
"Состоялась встреча с жителями поселка Ясный, недовольными режимом работы маршрута № 35. Было решено, что в Ясный будет запущен школьный автобус. Он будет увозить и привозить проживающих здесь учеников до школы № 27. Что касается работы 35-го маршрута, то контроль за графиком его работы со стороны городской администрации будет усилен", — говорится в сообщении.
Кроме того, по поручению губернатора прорабатывается вопрос запуска по маршруту № 35 муниципальных автобусов.
 
ОбществоЧитаЗабайкальский крайАлександр Осипов
 
 
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