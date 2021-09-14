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В Чите запустят школьный автобус после жалобы девочки губернатору

В Чите запустят школьный автобус после жалобы девочки губернатору - РИА Новости, 14.09.2021

В Чите запустят школьный автобус после жалобы девочки губернатору

Администрация Читы запустит школьный автобус по маршруту № 35 после жалобы девочки губернатору Забайкальского края Александру Осипову на долгое ожидание... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T09:39

2021-09-14T09:39

2021-09-14T18:16

общество

чита

забайкальский край

александр осипов

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ЧИТА, 14 сен — РИА Новости. Администрация Читы запустит школьный автобус по маршруту № 35 после жалобы девочки губернатору Забайкальского края Александру Осипову на долгое ожидание общественного транспорта, сообщили в пресс-службе городской администрации.Ранее школьница Эвелина во время "Прямого разговора" с губернатором Забайкалья Александром Осиповым пожаловалась на долгое ожидание маршрутки. По утрам ей приходилось мерзнуть по полчаса. Глава региона после этого лично отправился на конечную остановку, где не смог дождаться транспорта."Состоялась встреча с жителями поселка Ясный, недовольными режимом работы маршрута № 35. Было решено, что в Ясный будет запущен школьный автобус. Он будет увозить и привозить проживающих здесь учеников до школы № 27. Что касается работы 35-го маршрута, то контроль за графиком его работы со стороны городской администрации будет усилен", — говорится в сообщении.Кроме того, по поручению губернатора прорабатывается вопрос запуска по маршруту № 35 муниципальных автобусов.

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забайкальский край

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2021

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Губернатор Забайкалья лично проверил регулярность следования маршруток после жалобы Чита, ничего необычного, просто губернатор ждет маршрутку. Но так и не дождался. Осипов выехал на конечную остановку после жалоб местной школьницы, что она каждое утро мёрзнет там по полчаса, пытаясь уехать в школу. 2021-09-14T09:39 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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