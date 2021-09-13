https://ria.ru/20210913/marshrutka-1749803286.html

Глава Забайкалья не смог дождаться маршрутку на остановке

Глава Забайкалья не смог дождаться маршрутку на остановке - РИА Новости, 13.09.2021

Глава Забайкалья не смог дождаться маршрутку на остановке

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов проверил работу общественного транспорта в Чите. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T08:41

2021-09-13T08:41

2021-09-13T12:04

происшествия

чита

забайкальский край

александр осипов

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ЧИТА, 13 сен — РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов проверил работу общественного транспорта в Чите.Накануне во время прямого эфира школьница Эвелина пожаловалась ему, что вынуждена ежедневно мерзнуть, ожидая автобус. После этого глава региона выехал на конечную остановку маршрута № 35, но за час, который он там провел, никто не приехал."Простояли здесь и видим, что маршрутки не ходят", — сообщил Осипов в инстаграме.Он попросил руководителя городской администрации Александра Сапожникова исправить ситуацию и наказать виновных.

https://radiosputnik.ria.ru/20210909/primore-1749338215.html

чита

забайкальский край

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2021

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Губернатор Читы лично проверил регулярность следования маршруток после жалобы Чита, ничего необычного, просто губернатор ждет маршрутку. Но так и не дождался. Осипов выехал на конечную после жалоб местной школьницы, что она каждое утро мёрзнет там по полчаса, пытаясь уехать в школу. 2021-09-13T08:41 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, чита, забайкальский край, александр осипов