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Глава Забайкалья не смог дождаться маршрутку на остановке
Глава Забайкалья не смог дождаться маршрутку на остановке - РИА Новости, 13.09.2021
Глава Забайкалья не смог дождаться маршрутку на остановке
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов проверил работу общественного транспорта в Чите. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T08:41
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происшествия
чита
забайкальский край
александр осипов
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ЧИТА, 13 сен — РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов проверил работу общественного транспорта в Чите.Накануне во время прямого эфира школьница Эвелина пожаловалась ему, что вынуждена ежедневно мерзнуть, ожидая автобус. После этого глава региона выехал на конечную остановку маршрута № 35, но за час, который он там провел, никто не приехал."Простояли здесь и видим, что маршрутки не ходят", — сообщил Осипов в инстаграме.Он попросил руководителя городской администрации Александра Сапожникова исправить ситуацию и наказать виновных.
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чита
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Губернатор Читы лично проверил регулярность следования маршруток после жалобы
Чита, ничего необычного, просто губернатор ждет маршрутку. Но так и не дождался. Осипов выехал на конечную после жалоб местной школьницы, что она каждое утро мёрзнет там по полчаса, пытаясь уехать в школу.
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происшествия, чита, забайкальский край, александр осипов
08:41 13.09.2021 (обновлено: 12:04 13.09.2021)
 
Глава Забайкалья не смог дождаться маршрутку на остановке

Глава Забайкалья после жалобы школьницы не смог дождаться маршрутку на остановке

Читать ria.ru в
ЧИТА, 13 сен — РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов проверил работу общественного транспорта в Чите.
Накануне во время прямого эфира школьница Эвелина пожаловалась ему, что вынуждена ежедневно мерзнуть, ожидая автобус.
После этого глава региона выехал на конечную остановку маршрута № 35, но за час, который он там провел, никто не приехал.
"Простояли здесь и видим, что маршрутки не ходят", — сообщил Осипов в инстаграме.
Он попросил руководителя городской администрации Александра Сапожникова исправить ситуацию и наказать виновных.
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