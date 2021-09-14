https://ria.ru/20210914/yoga-1749535416.html

Где встать в позу собаки: зачем ездить в йога-туры

Где встать в позу собаки: зачем ездить в йога-туры - РИА Новости, 14.09.2021

Где встать в позу собаки: зачем ездить в йога-туры

Не только медитации по утрам и вечерам, но и жесткий режим дня, правильное питание, полная смена образа жизни — к йога-турам готов не каждый. О том, как часто... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T08:00

2021-09-14T08:00

2021-09-14T08:11

туризм

отдых

индия

сочи

московская область (подмосковье)

непал

абхазия

гоа

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Ольга Кабанова. Не только медитации по утрам и вечерам, но и жесткий режим дня, правильное питание, полная смена образа жизни — к йога-турам готов не каждый. О том, как часто случаются просветления в этих поездках, почему смех помогает после коронавируса и в чем плюсы такого отдыха, — в материале РИА Новости."Я в моменте""Детский сад для взрослых" — так называет свой лагерь в Сочи смехотерапевт Дмитрий Ефимов. В "Доме радости", где круглый год принимают туристов, предлагают освоить йогу смеха. Начинаете хихикать, причем по команде инструктора, в группе. Но в какой-то момент натужный смех переходит в реальный. "Тут помогает пробуждение внутреннего ребенка и небольшой обман мозга, не различающего естественный и искусственный смех. В любом случае вырабатывается эндорфин, поэтому смеемся мы много и часто", — рассказывает Дмитрий. В программе пять практик, которые делают счастливыми: смех, пение, игры, танцы и творчество.День строится примерно так: утром — йога-зарядка и смехотерапия, потом лекции об эмоциональном интеллекте, занятия по арт-терапии, мастер-классы, пение под гитару. После обеда — море, экскурсии и отдых, а вечером — еще один урок по йоге смеха, подведение итогов и дискотека."В лагере у нас — только "сегодня", то есть всегда находимся в настоящем моменте", — уточняет Дмитрий.Вернуться в ресурсВ перерывах между занятиями йогой одни предлагают рисовать и медитировать, другие — стоять на гвоздях и обучаться массажу, третьи — ездить на экскурсии и готовить. Все это помогает отвлечься от бытовых забот, расслабить тело и ум, обрести новых друзей."В туре происходит перезагрузка, — объясняет владелец BookYogaTours Ренат Ахметов. — Возвращается здоровый сон, люди начинают правильно питаться, а еще — после недельной программы многим кажется, что они отдыхали месяц".Основатель проекта Yogarelaxtour Алена Кибиткина добавляет: "Йога-тур меняет жизнь практически каждому".Ранний подъем (занятия начинаются в семь-восемь утра, а иногда в пять), никакого алкоголя и вредной еды. Питание, как правило, вегетарианское либо, если тур ориентирован на новичков и смешанные группы, — сбалансированное и правильное. То есть бургеров и картошки фри там не будет.Из зоны комфортаКому точно не подойдут йога-туры? "Тем, кто привык сидеть в отеле или у бассейна, — говорит Ренат Ахметов. — А еще любителям выпить и неспособным хотя бы слегка выйти из зоны комфорта".Иначе ничего не получится. Особенно если выбираешь активный тур — с многодневным трекингом по горам, ночевками в палатке. В такие походы водит туристов Кирилл Ржаной — основатель Московского университета йоги и клинический психолог.Среди самых популярных направлений — Непал, Индия, Бали, Камчатка, Алтай."Нужна красивая девственная природа: море, горы, — объясняет Кирилл. — Занятия — прямо по дороге".Программа богатая: хатха, кундалини, йога Айенгара, медитации и пранаяма (дыхательные упражнения). "Часто место диктует тип практики", — уточняет Александра Грачева, соосновательница центра женских практик "Дэви". Например, созерцательные и дыхательные упражнения можно делать где угодно, а асаны — только на ровной поверхности.В походы, по словам Кирилла Ржаного, берут всех желающих: и опытных, и новичков. Неподготовленным поначалу сложно. Но, вернувшись домой, они понимают, что усилия были не напрасны."Трекинг стал для многих вызовом и дал шанс больше узнать о себе, о собственных возможностях", — отмечает Анна Ковалева, побывавшая в йога-туре в Непале.Женщин большеБольше всего в таких турах женщин от 35 до 55 лет — около 85 процентов, указывает Алена Кибиткина. У мужчин йога пока не столь популярна.Дмитрий Ефимов считает, что именно после 35 у людей возникает потребность в саморазвитии, укреплении здоровья, снятии напряжения."К нам часто приезжают те, кто пережил смерть близких, после разводов, чтобы выйти из депрессии", — рассказывает он. Многим нужна постковидная реабилитация: в программу включены дыхательные упражнения, укрепляющие легкие.О курьезахВ турах порой случаются и курьезы."Однажды в Непале на йога-трекинге мы остановились в горной деревушке купить фруктов в дорогу, — вспоминает Кирилл Ржаной. — Вся группа двинулась дальше на автобусе, а мы с гидом вышли, чтобы потом догнать остальных на такси. Пока закупались, мне позвонила женщина и спросила, куда делся ее муж. Оказалось, он покинул автобус вместе с нами и потерялся".Помогло сарафанное радио. "Мы спрашивали у местных, не видели ли они белого человека. Он сильно выделялся на фоне непальцев, так что нашли быстро".Бывало, что туристы по ошибке садились не в тот поезд в Индии или оставались без еды на Бали из-за воришек-обезьян."Как-то привезли группу предпринимателей и топ-менеджеров на Гоа, — продолжает Кирилл Ржаной. — Это был йога-тур с бизнес-тренером. Люди, привыкшие к комфорту и фешенебельным отелям, увидели индийскую жизнь без прикрас, бассейны с лягушками. У них был шок".Но в итоге это пошло на пользу. "Те, кто больше всех капризничал, после возвращения говорили, что у них открылись творческие способности, случился прорыв в бизнесе, некоторые даже стихи писать начали".Чего требует душаЙога-туры все популярнее, потому что люди устали от ленивого пляжного отдыха и хотят новых впечатлений, считают эксперты."Очень востребованы туры выходного дня — двух-трехдневные выезды в Подмосковье, Сочи и Абхазию, — говорит Ренат Ахметов. — Обычно в таких поездках снимают отель под ключ, а занятия проводят на пляжах и других открытых площадках".Цена — от 15 тысяч рублей (в группе 10-15 человек). А если хочется подольше, отправляйтесь за рубеж. Правда, из-за пандемии въезд во многие страны ограничен. И это, конечно, дороже. Например, за тур в Индию, Непал или Латинскую Америку придется заплатить от 500 до 1500 долларов. Затраты зависят от стоимости перелета, отеля, экскурсий, программы и от квалификации преподавателя.По словам Кирилла Ржаного, с собой нужно взять только коврик для йоги и удобную одежду. "Под каждый тур мы формируем список вещей", — уточняет он. Все инструкции и план путешествия присылают заранее, чтобы туристы успели подготовиться.

https://ria.ru/20210813/vaktsina-1745502892.html

https://ria.ru/20210910/kalmykiya-1749132290.html

индия

сочи

московская область (подмосковье)

непал

абхазия

гоа

латинская америка

бали

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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