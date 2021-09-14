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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210914/yabloko-1750045360.html
"Яблоко" предложило увеличить финансирование здравоохранения
"Яблоко" предложило увеличить финансирование здравоохранения - РИА Новости, 14.09.2021
"Яблоко" предложило увеличить финансирование здравоохранения
Участвующее в выборах в Госдуму "Яблоко" озвучило свой вариант формирования и распределения федерального бюджета: увеличение финансирования здравоохранения,... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T17:01
2021-09-14T17:08
выборы в государственную думу
экономика
госдума рф
яблоко
николай рыбаков
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Участвующее в выборах в Госдуму "Яблоко" озвучило свой вариант формирования и распределения федерального бюджета: увеличение финансирования здравоохранения, культуры и образования при снижении затрат на оборонную сферу, межбюджетные трансферы, а также правоохранительные органы, заявил лидер партии Николай Рыбаков.Как отметил Рыбаков на презентации документа, для того, чтобы в России начался реальный рост экономики, необходимо улучшение условий для инвестиций, снижение налогов, выход России из-под санкций, смягчение бюджетной политики, использование средств Фонда национального благосостояния для инвестиций в развитие и дополнительных мер по помощи людям и восстановлению экономики от проблем, связанных с пандемией.В проекте "Новой бюджетной политики" 10 пунктов, среди которых ряд изменений в политической системе, изменение налоговых ставок, выравнивание доходов между федеральным центром, регионами и местным самоуправлением.По мнению партии, необходимо увеличить расходы на образование и науку, культуру, здравоохранение, социальную политику, физкультуру и спорт, а также охрану окружающей среды. Предлагается сократить бюджеты на содержание госслужащих и ведомств, оборону, национальную безопасность и правоохранительную сферу, ЖКХ, межбюджетные трансферы и СМИ.Так, снижение затрат на оборону "Яблоко" предлагает компенсировать за счет формирования полностью профессиональной армии, а также прекращения операции в Сирии. Партия предлагает ликвидировать Росгвардию - кардинально сократить численность ее нынешних подразделений и возвратить те из них, сохранение которых целесообразно, в состав МВД.Кроме того, партия предлагает сделать ставку на малый и средний бизнес, создать для него комфортные условия для развития и инвестиций, снижать налоги и смягчать бюджетную политику.Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному с 6 по 8 сентября, шансы пройти в Госдуму по итогам сентябрьских выборов есть у пяти партий - уже представленных в парламенте "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России - Патриотов - За правду", а также у партии "Новые люди". "Яблоко", согласно прогнозу, может получить около 3%, притом что для прохождения в Госдуму нужно преодолеть 5%-ный барьер.
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экономика, госдума рф, яблоко, николай рыбаков
17:01 14.09.2021 (обновлено: 17:08 14.09.2021)
 
"Яблоко" предложило увеличить финансирование здравоохранения

"Яблоко" предложило сделать ставку на здравоохранение, снизив затраты на оборону

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСъезд партии "Яблоко"
Съезд партии Яблоко - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Участвующее в выборах в Госдуму "Яблоко" озвучило свой вариант формирования и распределения федерального бюджета: увеличение финансирования здравоохранения, культуры и образования при снижении затрат на оборонную сферу, межбюджетные трансферы, а также правоохранительные органы, заявил лидер партии Николай Рыбаков.
Как отметил Рыбаков на презентации документа, для того, чтобы в России начался реальный рост экономики, необходимо улучшение условий для инвестиций, снижение налогов, выход России из-под санкций, смягчение бюджетной политики, использование средств Фонда национального благосостояния для инвестиций в развитие и дополнительных мер по помощи людям и восстановлению экономики от проблем, связанных с пандемией.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
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В проекте "Новой бюджетной политики" 10 пунктов, среди которых ряд изменений в политической системе, изменение налоговых ставок, выравнивание доходов между федеральным центром, регионами и местным самоуправлением.
По мнению партии, необходимо увеличить расходы на образование и науку, культуру, здравоохранение, социальную политику, физкультуру и спорт, а также охрану окружающей среды. Предлагается сократить бюджеты на содержание госслужащих и ведомств, оборону, национальную безопасность и правоохранительную сферу, ЖКХ, межбюджетные трансферы и СМИ.
Так, снижение затрат на оборону "Яблоко" предлагает компенсировать за счет формирования полностью профессиональной армии, а также прекращения операции в Сирии. Партия предлагает ликвидировать Росгвардию - кардинально сократить численность ее нынешних подразделений и возвратить те из них, сохранение которых целесообразно, в состав МВД.
Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября, 08:00Выборы в Государственную думу
Истерика и негатив. Почему партийная гонка оказалась столь предсказуемой
Кроме того, партия предлагает сделать ставку на малый и средний бизнес, создать для него комфортные условия для развития и инвестиций, снижать налоги и смягчать бюджетную политику.
Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному с 6 по 8 сентября, шансы пройти в Госдуму по итогам сентябрьских выборов есть у пяти партий - уже представленных в парламенте "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России - Патриотов - За правду", а также у партии "Новые люди". "Яблоко", согласно прогнозу, может получить около 3%, притом что для прохождения в Госдуму нужно преодолеть 5%-ный барьер.
 
Выборы в Государственную думуЭкономикаГосдума РФЯблокоНиколай Рыбаков
 
 
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