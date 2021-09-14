https://ria.ru/20210914/yabloko-1750045360.html

"Яблоко" предложило увеличить финансирование здравоохранения

"Яблоко" предложило увеличить финансирование здравоохранения - РИА Новости, 14.09.2021

"Яблоко" предложило увеличить финансирование здравоохранения

Участвующее в выборах в Госдуму "Яблоко" озвучило свой вариант формирования и распределения федерального бюджета: увеличение финансирования здравоохранения,... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T17:01

2021-09-14T17:01

2021-09-14T17:08

выборы в государственную думу

экономика

госдума рф

яблоко

николай рыбаков

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Участвующее в выборах в Госдуму "Яблоко" озвучило свой вариант формирования и распределения федерального бюджета: увеличение финансирования здравоохранения, культуры и образования при снижении затрат на оборонную сферу, межбюджетные трансферы, а также правоохранительные органы, заявил лидер партии Николай Рыбаков.Как отметил Рыбаков на презентации документа, для того, чтобы в России начался реальный рост экономики, необходимо улучшение условий для инвестиций, снижение налогов, выход России из-под санкций, смягчение бюджетной политики, использование средств Фонда национального благосостояния для инвестиций в развитие и дополнительных мер по помощи людям и восстановлению экономики от проблем, связанных с пандемией.В проекте "Новой бюджетной политики" 10 пунктов, среди которых ряд изменений в политической системе, изменение налоговых ставок, выравнивание доходов между федеральным центром, регионами и местным самоуправлением.По мнению партии, необходимо увеличить расходы на образование и науку, культуру, здравоохранение, социальную политику, физкультуру и спорт, а также охрану окружающей среды. Предлагается сократить бюджеты на содержание госслужащих и ведомств, оборону, национальную безопасность и правоохранительную сферу, ЖКХ, межбюджетные трансферы и СМИ.Так, снижение затрат на оборону "Яблоко" предлагает компенсировать за счет формирования полностью профессиональной армии, а также прекращения операции в Сирии. Партия предлагает ликвидировать Росгвардию - кардинально сократить численность ее нынешних подразделений и возвратить те из них, сохранение которых целесообразно, в состав МВД.Кроме того, партия предлагает сделать ставку на малый и средний бизнес, создать для него комфортные условия для развития и инвестиций, снижать налоги и смягчать бюджетную политику.Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному с 6 по 8 сентября, шансы пройти в Госдуму по итогам сентябрьских выборов есть у пяти партий - уже представленных в парламенте "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России - Патриотов - За правду", а также у партии "Новые люди". "Яблоко", согласно прогнозу, может получить около 3%, притом что для прохождения в Госдуму нужно преодолеть 5%-ный барьер.

https://ria.ru/20210910/elections-1749420287.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, госдума рф, яблоко, николай рыбаков