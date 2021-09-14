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Шойгу доложил Путину, что все военные получили дополнительные выплаты
Шойгу доложил Путину, что все военные получили дополнительные выплаты - РИА Новости, 14.09.2021
Шойгу доложил Путину, что все военные получили дополнительные выплаты
Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении выплат военнослужащим и военным пенсионерам по 15 тысяч рублей и 10 тысяч... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T15:53
2021-09-14T15:53
2021-09-14T15:53
общество
сергей шойгу
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении выплат военнослужащим и военным пенсионерам по 15 тысяч рублей и 10 тысяч рублей соответственно."В соответствии с вашими указами, Владимир Владимирович, от 30 августа 2021 года номер 502 "О единовременной выплате всем военнослужащим", произведена выплата15 тысяч рублей всем военнослужащим, включая курсантов, проходящих службу по состоянию на 31 августа 2021 года. Также, Владимир Владимирович, в соответствии с вашим указом от 24 августа "О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан, получающим пенсию", пенсионерам Вооруженных сил министерства обороны единовременно выплачено по 10 тысяч, выплаты завершены, о чем и докладываю", - сказал Шойгу на совещании Путина с правительством и руководством "Единой России".По инициативе Путина единовременные выплаты получили все российские пенсионеры (по 10 тысяч рублей), а также военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов (по 15 тысяч).
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общество, сергей шойгу, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия
Шойгу доложил Путину, что все военные получили дополнительные выплаты
Шойгу: все военнослужащие получили дополнительные выплаты по 15 тысяч рублей