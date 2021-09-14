https://ria.ru/20210914/vykhodnye-1749970633.html

Эксперт оценила идею о трех выходных после вакцинации от коронавируса

Эксперт оценила идею о трех выходных после вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 14.09.2021

Эксперт оценила идею о трех выходных после вакцинации от коронавируса

Медицинского обоснования для предложения о трех выходных после вакцинации от коронавируса нет, в случае недомогания человек может взять больничный, рассказала... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T11:24

2021-09-14T11:24

2021-09-14T11:24

распространение коронавируса

общество

вячеслав володин

высшая школа экономики (вшэ)

госдума рф

совет федерации рф

валентина матвиенко

коронавирусы

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Медицинского обоснования для предложения о трех выходных после вакцинации от коронавируса нет, в случае недомогания человек может взять больничный, рассказала РИА Новости директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) обратился к главе Минтруда Антонцу Котякову, спикерам Совета Федерации и Госдумы Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину с предложением обязать работодателей предоставлять сотрудникам три выходных дня с сохранением оплаты труда после каждого этапа вакцинации от COVID, а также в целом после прививок в условиях пандемии."Медицинской обоснованности нет, просто очень индивидуально, собственно, действует вакцинация. Кто-то вообще ничего не чувствует, у кого-то день-два проблемы", - отметила эксперт.Она обратила внимание, что проблемы в том, чтобы пропустить несколько рабочих дней при серьезных недомоганиях, нет. Она уточнила, что, согласно трудовому кодексу, работник может отсутствовать на рабочем месте три дня, не объясняя причину, также можно взять больничный лист.По словам Попович, разные вакцины действуют по-разному, в частности, мягко действуют "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

https://ria.ru/20210911/vaktsinatsiya-1749652430.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, вячеслав володин, высшая школа экономики (вшэ), госдума рф, совет федерации рф, валентина матвиенко, коронавирусы, лариса попович, коронавирус covid-19, коронавирус в россии