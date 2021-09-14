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В посольстве назвали возможную дату встречи президента Ирана с Путиным
В посольстве назвали возможную дату встречи президента Ирана с Путиным - РИА Новости, 14.09.2021
В посольстве назвали возможную дату встречи президента Ирана с Путиным
Президент Ирана Ибрахим Раиси может встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T11:21
2021-09-14T11:21
в мире
иран
таджикистан
владимир путин
шос
россия
ибрахим раиси
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент Ирана Ибрахим Раиси может встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Таджикистане, сообщило РИА Новости посольство Ирана в Москве.Ранее сообщалось, что встреча глав государств-членов ШОС, посвященная 20-летию создания организации, пройдет в Душанбе 17 сентября.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. В 2021 году в организации председательствует Таджикистан.
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в мире, иран, таджикистан, владимир путин, шос, россия, ибрахим раиси
11:21 14.09.2021
 
В посольстве назвали возможную дату встречи президента Ирана с Путиным

Посольство: президент Ирана может встретиться с Путиным на саммите ШОС в Таджикистане

© AP Photo / Iranian Presidency Office Президент Ирана Ибрахим Раиси
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© AP Photo / Iranian Presidency Office
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент Ирана Ибрахим Раиси может встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Таджикистане, сообщило РИА Новости посольство Ирана в Москве.
Ранее сообщалось, что встреча глав государств-членов ШОС, посвященная 20-летию создания организации, пройдет в Душанбе 17 сентября.
"Да, он (президент Ирана) будет там. Надеемся, (что встреча состоится)", - сказал собеседник агентства после появившейся у агентства IRNA информации, что встреча президентов пройдет на полях саммита ШОС в столице Таджикистана.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. В 2021 году в организации председательствует Таджикистан.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
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В миреИранТаджикистанВладимир ПутинШОСРоссияИбрахим Раиси
 
 
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