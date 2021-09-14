https://ria.ru/20210914/vstrecha-1749969728.html

В посольстве назвали возможную дату встречи президента Ирана с Путиным

В посольстве назвали возможную дату встречи президента Ирана с Путиным - РИА Новости, 14.09.2021

В посольстве назвали возможную дату встречи президента Ирана с Путиным

Президент Ирана Ибрахим Раиси может встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T11:21

2021-09-14T11:21

2021-09-14T11:21

в мире

иран

таджикистан

владимир путин

шос

россия

ибрахим раиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749969134_0:0:2449:1378_1920x0_80_0_0_61f187249a64511862054e485beedd08.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент Ирана Ибрахим Раиси может встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Таджикистане, сообщило РИА Новости посольство Ирана в Москве.Ранее сообщалось, что встреча глав государств-членов ШОС, посвященная 20-летию создания организации, пройдет в Душанбе 17 сентября.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. В 2021 году в организации председательствует Таджикистан.

https://radiosputnik.ria.ru/20210909/iran-1749282619.html

иран

таджикистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, иран, таджикистан, владимир путин, шос, россия, ибрахим раиси