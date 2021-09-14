https://ria.ru/20210914/vorobev-1750043709.html

Воробьев поручил проверить города с компактным проживанием мигрантов

Воробьев поручил проверить города с компактным проживанием мигрантов - РИА Новости, 14.09.2021

Воробьев поручил проверить города с компактным проживанием мигрантов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил правоохранительным органам региона взять на жесткий контроль города Подмосковья, где компактно проживают... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T16:52

2021-09-14T16:52

2021-09-14T16:52

происшествия

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

следственный комитет россии (ск рф)

россия

бужаниново (деревня)

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил правоохранительным органам региона взять на жесткий контроль города Подмосковья, где компактно проживают мигранты.СК сообщил в понедельник, что в лесу под Сергиевым Посадом нашли тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти. По "горячим следам" задержаны двое подозреваемых – по данным местных властей, это граждане Таджикистана. Им предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве. Вечером жители деревни Бужаниново требовали закрыть общежитие, где проживают гастарбайтеры. СК проверит законность нахождения обвиняемых в РФ и в связи с этим даст правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц."Я прошу уделить внимание тем городам, где проживают компактно мигранты. Безусловно, взять на жесткий контроль. Нам важно проанализировать в целом ситуацию и снять тревогу, которая справедливо у людей складывается", - цитирует пресс-служба губернатора его слова на оперативном совещании с правоохранительным блоком.

https://ria.ru/20210914/ubiystvo-1750020645.html

московская область (подмосковье)

россия

бужаниново (деревня)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), андрей воробьев, следственный комитет россии (ск рф), россия, бужаниново (деревня)