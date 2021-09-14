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Туризм
https://ria.ru/20210914/vizy-1749996013.html
Финляндия начнет выдачу туристических виз в России с 1 октября
Финляндия начнет выдачу туристических виз в России с 1 октября - РИА Новости, 14.09.2021
Финляндия начнет выдачу туристических виз в России с 1 октября
Финляндия с 1 октября начнет принимать заявления на выдачу шенгенских виз в России обладателям как минимум двухлетних документов с истекшим сроком действия,... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T13:06
2021-09-14T13:48
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 сен — РИА Новости. Финляндия с 1 октября начнет принимать заявления на выдачу шенгенских виз в России обладателям как минимум двухлетних документов с истекшим сроком действия, сообщили в МИД республики..В 2019 году страна выдала россиянам 790 тысяч виз, 500 тысяч из которых истекли.Бумаги принимают по предварительной записи. Каждый заявитель подписывает документ, согласно которому обязуется самостоятельно проверить условия въезда и понимает, что виза не будет гарантировать въезд.В МИД также напомнили о необходимости проверить условия выезда из России всем резидентам страны, ввиду ограничений на пересечение сухопутной границы, введенные из-за пандемии коронавируса.Кроме того дипведомство подчеркнуло, что ограничения на въезд в Финляндию по-прежнему действуют как минимум до 19 сентября.Ранее в МИД сообщали, что представительства Финляндии в России выдали за 2019 год всего 790 тысяч шенгенских виз, что на 18% больше чем в 2018 году. Большинство (83%) — в Санкт-Петербурге.Шенгенские визы в Финляндию оформляются в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске, а также в специализированных центрах, работающих в 36 городах в России.
https://ria.ru/20210813/vaktsina-1745502892.html
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финляндия, мид финляндии, новости - туризм, россия, москва
13:06 14.09.2021 (обновлено: 13:48 14.09.2021)
 
Финляндия начнет выдачу туристических виз в России с 1 октября

Финляндия с 1 октября начнет выдавать туристические визы в России без гарантии въезда

© Flickr / JonathanХельсинки
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© Flickr / Jonathan
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 сен — РИА Новости. Финляндия с 1 октября начнет принимать заявления на выдачу шенгенских виз в России обладателям как минимум двухлетних документов с истекшим сроком действия, сообщили в МИД республики..
В 2019 году страна выдала россиянам 790 тысяч виз, 500 тысяч из которых истекли.
Бумаги принимают по предварительной записи. Каждый заявитель подписывает документ, согласно которому обязуется самостоятельно проверить условия въезда и понимает, что виза не будет гарантировать въезд.
В МИД также напомнили о необходимости проверить условия выезда из России всем резидентам страны, ввиду ограничений на пересечение сухопутной границы, введенные из-за пандемии коронавируса.
Кроме того дипведомство подчеркнуло, что ограничения на въезд в Финляндию по-прежнему действуют как минимум до 19 сентября.
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Ранее в МИД сообщали, что представительства Финляндии в России выдали за 2019 год всего 790 тысяч шенгенских виз, что на 18% больше чем в 2018 году. Большинство (83%) — в Санкт-Петербурге.
Шенгенские визы в Финляндию оформляются в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске, а также в специализированных центрах, работающих в 36 городах в России.
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