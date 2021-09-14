https://ria.ru/20210914/tekhosmotr-1749972211.html

"Единая Россия" внесла в Госдуму проект об отмене обязательного техосмотра

"Единая Россия" внесла в Госдуму проект об отмене обязательного техосмотра - РИА Новости, 14.09.2021

"Единая Россия" внесла в Госдуму проект об отмене обязательного техосмотра

"Единая Россия" внесла в Государственную думу законопроект об отмене обязательного техосмотра для личного транспорта. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T11:30

2021-09-14T11:30

2021-09-14T16:22

общество

андрей турчак

единая россия

госдума рф

совет федерации рф

михаил мишустин

евгений москвичев

осаго

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. "Единая Россия" внесла в Государственную думу законопроект об отмене обязательного техосмотра для личного транспорта.Как ранее заявил секретарь генсовета партии, первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, процедуру предлагается сделать добровольной. Обязательной она останется:В пояснительной записке к документу отмечается, что вероятность участия в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но при этом имеющих действующие полисы ОСАГО, очень низкая. Также указывается, что нынешние правила противоречат положениям Венской конвенции о дорожном движении, участницей которой является Россия. По ней обязательный техосмотр должны проходить только автобусы и грузовики с максимальной массой свыше 3,5 тонны, а также прицепы к ним.На прошлой неделе идею законопроекта одобрила правительственная комиссия по безопасности дорожного движения. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что также поддержит его.Как отметили в партии, сегодня вопрос прохождения техосмотра автомобилей затрагивает каждого третьего жителя нашей страны: в России около 49 миллионов легковых автомобилей и мотоциклов, при этом 27 миллионов машин моложе десяти лет. По действующим нормам, регулярный техосмотр обязателен для транспортных средств, выпущенных четыре года назад или раньше.

https://ria.ru/20210715/tekhosmotr-1741344459.html

https://ria.ru/20210818/tekhosmotr-1746286149.html

https://ria.ru/20210726/osago-1742840450.html

россия

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общество, андрей турчак, единая россия, госдума рф, совет федерации рф, михаил мишустин, евгений москвичев, осаго, россия