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"Единая Россия" внесла в Госдуму проект об отмене обязательного техосмотра
"Единая Россия" внесла в Госдуму проект об отмене обязательного техосмотра - РИА Новости, 14.09.2021
"Единая Россия" внесла в Госдуму проект об отмене обязательного техосмотра
"Единая Россия" внесла в Государственную думу законопроект об отмене обязательного техосмотра для личного транспорта. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T11:30
2021-09-14T16:22
общество
андрей турчак
единая россия
госдума рф
совет федерации рф
михаил мишустин
евгений москвичев
осаго
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. "Единая Россия" внесла в Государственную думу законопроект об отмене обязательного техосмотра для личного транспорта.Как ранее заявил секретарь генсовета партии, первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, процедуру предлагается сделать добровольной. Обязательной она останется:В пояснительной записке к документу отмечается, что вероятность участия в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но при этом имеющих действующие полисы ОСАГО, очень низкая. Также указывается, что нынешние правила противоречат положениям Венской конвенции о дорожном движении, участницей которой является Россия. По ней обязательный техосмотр должны проходить только автобусы и грузовики с максимальной массой свыше 3,5 тонны, а также прицепы к ним.На прошлой неделе идею законопроекта одобрила правительственная комиссия по безопасности дорожного движения. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что также поддержит его.Как отметили в партии, сегодня вопрос прохождения техосмотра автомобилей затрагивает каждого третьего жителя нашей страны: в России около 49 миллионов легковых автомобилей и мотоциклов, при этом 27 миллионов машин моложе десяти лет. По действующим нормам, регулярный техосмотр обязателен для транспортных средств, выпущенных четыре года назад или раньше.
https://ria.ru/20210715/tekhosmotr-1741344459.html
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общество, андрей турчак, единая россия, госдума рф, совет федерации рф, михаил мишустин, евгений москвичев, осаго, россия
11:30 14.09.2021 (обновлено: 16:22 14.09.2021)
 
"Единая Россия" внесла в Госдуму проект об отмене обязательного техосмотра

ЕР внесла в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра для личного транспорта

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. "Единая Россия" внесла в Государственную думу законопроект об отмене обязательного техосмотра для личного транспорта.
Как ранее заявил секретарь генсовета партии, первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, процедуру предлагается сделать добровольной. Обязательной она останется:
  • при смене владельца и только в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет;
  • после изменения конструкции после замены основных агрегатов;
  • для коммерческого транспорта.
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В пояснительной записке к документу отмечается, что вероятность участия в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но при этом имеющих действующие полисы ОСАГО, очень низкая.
Также указывается, что нынешние правила противоречат положениям Венской конвенции о дорожном движении, участницей которой является Россия. По ней обязательный техосмотр должны проходить только автобусы и грузовики с максимальной массой свыше 3,5 тонны, а также прицепы к ним.
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На прошлой неделе идею законопроекта одобрила правительственная комиссия по безопасности дорожного движения. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что также поддержит его.
Как отметили в партии, сегодня вопрос прохождения техосмотра автомобилей затрагивает каждого третьего жителя нашей страны: в России около 49 миллионов легковых автомобилей и мотоциклов, при этом 27 миллионов машин моложе десяти лет. По действующим нормам, регулярный техосмотр обязателен для транспортных средств, выпущенных четыре года назад или раньше.
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ОбществоАндрей ТурчакЕдиная РоссияГосдума РФСовет Федерации РФМихаил МишустинЕвгений МосквичевОСАГОРоссия
 
 
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