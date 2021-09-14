https://ria.ru/20210914/strelba-1749955611.html

Полиция возбудила дело после нападения на рэпера Андрея Бледного

Полиция возбудила дело после нападения на рэпера Андрея Бледного - РИА Новости, 14.09.2021

Полиция возбудила дело после нападения на рэпера Андрея Бледного

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после нападения со стрельбой на рэпера Андрея Бледного у метро "Белорусская" в Москве. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T10:09

2021-09-14T10:09

2021-09-14T11:27

происшествия

москва

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после нападения со стрельбой на рэпера Андрея Бледного у метро "Белорусская" в Москве.По информации столичной полиции, в ночь на 13 сентября произошла стрельба у ресторана по адресу: Тверская Застава, 1. Девушка видела, как в мужчину стреляли из предмета, похожего на пистолет, у того лицо было в крови. Прибывшие на место полицейские обнаружили мужчину, который от заявления и объяснений отказался, как и от вызова скорой.Было установлено, что неизвестный из хулиганских побуждений два раза выстрелил в его сторону из предмета, похожего на пистолет. "Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия)", - добавили в пресс-службе столичного ГУМВД.Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что пострадавший - рэпер Бледный (Андрей Позднухов), основатель группы 25/17.

https://ria.ru/20210527/proisshestviya-1734478497.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва