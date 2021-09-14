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Полиция возбудила дело после нападения на рэпера Андрея Бледного
Полиция возбудила дело после нападения на рэпера Андрея Бледного - РИА Новости, 14.09.2021
Полиция возбудила дело после нападения на рэпера Андрея Бледного
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после нападения со стрельбой на рэпера Андрея Бледного у метро "Белорусская" в Москве. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T10:09
2021-09-14T11:27
происшествия
москва
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после нападения со стрельбой на рэпера Андрея Бледного у метро "Белорусская" в Москве.По информации столичной полиции, в ночь на 13 сентября произошла стрельба у ресторана по адресу: Тверская Застава, 1. Девушка видела, как в мужчину стреляли из предмета, похожего на пистолет, у того лицо было в крови. Прибывшие на место полицейские обнаружили мужчину, который от заявления и объяснений отказался, как и от вызова скорой.Было установлено, что неизвестный из хулиганских побуждений два раза выстрелил в его сторону из предмета, похожего на пистолет. "Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия)", - добавили в пресс-службе столичного ГУМВД.Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что пострадавший - рэпер Бледный (Андрей Позднухов), основатель группы 25/17.
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происшествия, москва
10:09 14.09.2021 (обновлено: 11:27 14.09.2021)
 
Полиция возбудила дело после нападения на рэпера Андрея Бледного

Полиция возбудила дело после нападения со стрельбой на рэпера Андрея Бледного в Москве

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВокалист группы 25/17 Андрей Позднухов (Бледный)
Вокалист группы 25/17 Андрей Позднухов (Бледный) - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Вокалист группы 25/17 Андрей Позднухов (Бледный). Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после нападения со стрельбой на рэпера Андрея Бледного у метро "Белорусская" в Москве.
По информации столичной полиции, в ночь на 13 сентября произошла стрельба у ресторана по адресу: Тверская Застава, 1. Девушка видела, как в мужчину стреляли из предмета, похожего на пистолет, у того лицо было в крови. Прибывшие на место полицейские обнаружили мужчину, который от заявления и объяснений отказался, как и от вызова скорой.
Было установлено, что неизвестный из хулиганских побуждений два раза выстрелил в его сторону из предмета, похожего на пистолет. "Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия)", - добавили в пресс-службе столичного ГУМВД.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что пострадавший - рэпер Бледный (Андрей Позднухов), основатель группы 25/17.
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