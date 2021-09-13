https://ria.ru/20210913/2517-1749846803.html

В рэпера Андрея Бледного из группы "25/17" стреляли в Москве

В рэпера Андрея Бледного из группы "25/17" стреляли в Москве - РИА Новости, 13.09.2021

В рэпера Андрея Бледного из группы "25/17" стреляли в Москве

В основателя группы "25/17" Андрея Бледного (Андрей Позднухов) стреляли в Москве - от госпитализации он отказался, сообщил РИА Новости в понедельник источник в... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T13:06

2021-09-13T13:06

2021-09-13T13:14

происшествия

москва

шоубиз

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В основателя группы "25/17" Андрея Бледного (Андрей Позднухов) стреляли в Москве - от госпитализации он отказался, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах."Вечером воскресенья на Тверской улице девушка сообщила в полицию о том, что в мужчину выстрелили из травматического пистолета. На месте был обнаружен 44-летний Андрей Позднухов, от медицинской помощи отказался", - сказал собеседник агентства.Информатор РИА Новости уточнил, что заявление рэпер писать отказался и отправился домой, при этом лицо у него было в крови.В пресс-службе столичного ГУМВД корреспонденту РИА Новости рассказали, что подобный инцидент со стрельбой имел место накануне, но не уточнили личность пострадавшего."По данному факту проводится проверка", - сообщили в пресс-службе.Группа "25/17" - российская рэп-группа, основанная омскими музыкантами Андреем Позднуховым (Бледный) и Антоном Завьяловым.

https://ria.ru/20210810/ptakha-1745252295.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва