Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210913/2517-1749846803.html
В рэпера Андрея Бледного из группы "25/17" стреляли в Москве
В рэпера Андрея Бледного из группы "25/17" стреляли в Москве - РИА Новости, 13.09.2021
В рэпера Андрея Бледного из группы "25/17" стреляли в Москве
В основателя группы "25/17" Андрея Бледного (Андрей Позднухов) стреляли в Москве - от госпитализации он отказался, сообщил РИА Новости в понедельник источник в... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T13:06
2021-09-13T13:14
происшествия
москва
шоубиз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749847785_0:0:3272:1842_1920x0_80_0_0_981be9e82bdccdb2eded598ce6ed6321.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В основателя группы "25/17" Андрея Бледного (Андрей Позднухов) стреляли в Москве - от госпитализации он отказался, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах."Вечером воскресенья на Тверской улице девушка сообщила в полицию о том, что в мужчину выстрелили из травматического пистолета. На месте был обнаружен 44-летний Андрей Позднухов, от медицинской помощи отказался", - сказал собеседник агентства.Информатор РИА Новости уточнил, что заявление рэпер писать отказался и отправился домой, при этом лицо у него было в крови.В пресс-службе столичного ГУМВД корреспонденту РИА Новости рассказали, что подобный инцидент со стрельбой имел место накануне, но не уточнили личность пострадавшего."По данному факту проводится проверка", - сообщили в пресс-службе.Группа "25/17" - российская рэп-группа, основанная омскими музыкантами Андреем Позднуховым (Бледный) и Антоном Завьяловым.
https://ria.ru/20210810/ptakha-1745252295.html
https://ria.ru/20210527/proisshestviya-1734478497.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749847785_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_0c997a0f4f4ced046410736db7c041f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, москва
13:06 13.09.2021 (обновлено: 13:14 13.09.2021)
 
В рэпера Андрея Бледного из группы "25/17" стреляли в Москве

Рэпера Андрея Бледного ранили из травматического пистолета в Москве

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУчастник группы "25/17" Андрей Позднухов
Участник группы 25/17 Андрей Позднухов - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В основателя группы "25/17" Андрея Бледного (Андрей Позднухов) стреляли в Москве - от госпитализации он отказался, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах.
"Вечером воскресенья на Тверской улице девушка сообщила в полицию о том, что в мужчину выстрелили из травматического пистолета. На месте был обнаружен 44-летний Андрей Позднухов, от медицинской помощи отказался", - сказал собеседник агентства.
Рэп-исполнитель Птаха (Давид Нуриев) - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 19:00Шоубиз
Рэпера Птаху госпитализировали в Москве
Информатор РИА Новости уточнил, что заявление рэпер писать отказался и отправился домой, при этом лицо у него было в крови.
В пресс-службе столичного ГУМВД корреспонденту РИА Новости рассказали, что подобный инцидент со стрельбой имел место накануне, но не уточнили личность пострадавшего.
Скульптура Фемида у входа в здание Красноярского краевого суда - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
27 мая, 18:07
Омич получил 14 лет колонии за жестокое убийство рэпера
"По данному факту проводится проверка", - сообщили в пресс-службе.
Группа "25/17" - российская рэп-группа, основанная омскими музыкантами Андреем Позднуховым (Бледный) и Антоном Завьяловым.
 
ШоубизПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:47МИД обратился к властям Чехии из-за задержания россиянина в Праге
13:45Мурашко назвал способ избежать политизации в вопросе вакцинации
13:39Песков назвал приоритеты в политике Путина
13:39Аналитик предрек цену в 800 долларов за тысячу кубометров газа в Европе
13:38Песков объяснил, почему Путин не носит военную форму
13:38В Кремле не стали раскрывать детали предстоящего голосования Путина
13:35Песков ответил на вопрос, какую явку на выборах в Госдуму ожидают в Кремле
13:35Песков прокомментировал совместные военные учения России и Белоруссии
13:34В Кремле прокомментировали возможность поставки С-400 для Белоруссии
13:34В Кремле заявили о невозможности обсуждения Крыма Путиным и Зеленским
13:30Фестиваль Comic Con Russia перенесли на 2022 год
13:28Иностранные журналисты прибыли в Кабул
13:27В ЦИК назвали число заявок на дистанционное голосование
13:20В Литве мигранты заявили об угрозах во время интервью для получения убежища
13:19Талибы опубликовали видео с богатствами, найденными в доме Салеха
13:18Полиция возбудила дело после видео со стрельбой в Самаре
13:17В Петербурге арестовали мать, державшую детей на цепи
13:14Украинский генерал объяснил, почему нельзя принимать афганских беженцев
13:06Появились подробности о туристах, пострадавших в ДТП с автобусом в Турции
13:06В рэпера Андрея Бледного из группы "25/17" стреляли в Москве
Лента новостейМолния