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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210914/simpsons-1749869264.html
США назвали мост в честь персонажа из "Симпсонов"
США назвали мост в честь персонажа из "Симпсонов" - РИА Новости, 14.09.2021
США назвали мост в честь персонажа из "Симпсонов"
В Портленде (штат Орегон) назвали мост в честь персонажа из "Симпсонов" — Неда Фландерса, сообщается на странице в Facebook городского бюро транспорта. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T06:50
2021-09-14T06:50
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кино и сериалы
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Портленде (штат Орегон) назвали мост в честь персонажа из "Симпсонов" — Неда Фландерса, сообщается на странице в Facebook городского бюро транспорта.Движение машин на нем запрещено. Его ширина — 24 фута (7,3 метров), а протяженность — 200 футов (60,96 метров). Фландерс — второстепенный герой культового сериала. Чрезмерно дружелюбный и правильный сосед Симпсонов выглядит моложе своих лет, может похвастаться кубиками пресса и носит усы. Харизматичного добряка придумал мультипликатор Мэтт Гроунинг, который родился в Портленде. "Нед Фландерс — символ добрососедства, к которому мы должны стремиться в нашем городе", — говорится в публикации в соцсети.Сериал "Симпсоны" идет уже более 30 лет. За это время выпустили 32 сезона. Премьера 33-его запланирована на 26 сентября 2021 года. Первый эпизод будет похож на бродвейское шоу, а его главной героиней станет Мардж.
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новости культуры, кино и сериалы, симпсоны, орегон, портленд
06:50 14.09.2021
 

США назвали мост в честь персонажа из "Симпсонов"

© Portland Bureau of TransportationПамятная табличка с названием моста в честь персонажа из мультсериала "Симпсоны"
Памятная табличка с названием моста в честь персонажа из мультсериала Симпсоны
© Portland Bureau of Transportation
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Портленде (штат Орегон) назвали мост в честь персонажа из "Симпсонов" — Неда Фландерса, сообщается на странице в Facebook городского бюро транспорта.
Движение машин на нем запрещено. Его ширина — 24 фута (7,3 метров), а протяженность — 200 футов (60,96 метров).
Фландерс — второстепенный герой культового сериала. Чрезмерно дружелюбный и правильный сосед Симпсонов выглядит моложе своих лет, может похвастаться кубиками пресса и носит усы. Харизматичного добряка придумал мультипликатор Мэтт Гроунинг, который родился в Портленде.
"Нед Фландерс — символ добрососедства, к которому мы должны стремиться в нашем городе", — говорится в публикации в соцсети.
Сериал "Симпсоны" идет уже более 30 лет. За это время выпустили 32 сезона. Премьера 33-его запланирована на 26 сентября 2021 года. Первый эпизод будет похож на бродвейское шоу, а его главной героиней станет Мардж.
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