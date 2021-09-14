https://ria.ru/20210914/simpsons-1749869264.html

США назвали мост в честь персонажа из "Симпсонов"

США назвали мост в честь персонажа из "Симпсонов" - РИА Новости, 14.09.2021

США назвали мост в честь персонажа из "Симпсонов"

В Портленде (штат Орегон) назвали мост в честь персонажа из "Симпсонов" — Неда Фландерса, сообщается на странице в Facebook городского бюро транспорта. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T06:50

2021-09-14T06:50

2021-09-14T06:50

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Портленде (штат Орегон) назвали мост в честь персонажа из "Симпсонов" — Неда Фландерса, сообщается на странице в Facebook городского бюро транспорта.Движение машин на нем запрещено. Его ширина — 24 фута (7,3 метров), а протяженность — 200 футов (60,96 метров). Фландерс — второстепенный герой культового сериала. Чрезмерно дружелюбный и правильный сосед Симпсонов выглядит моложе своих лет, может похвастаться кубиками пресса и носит усы. Харизматичного добряка придумал мультипликатор Мэтт Гроунинг, который родился в Портленде. "Нед Фландерс — символ добрососедства, к которому мы должны стремиться в нашем городе", — говорится в публикации в соцсети.Сериал "Симпсоны" идет уже более 30 лет. За это время выпустили 32 сезона. Премьера 33-его запланирована на 26 сентября 2021 года. Первый эпизод будет похож на бродвейское шоу, а его главной героиней станет Мардж.

https://ria.ru/20210701/loki-1739287442.html

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портленд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, кино и сериалы, симпсоны, орегон, портленд