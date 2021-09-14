https://ria.ru/20210914/simpsons-1749869264.html
США назвали мост в честь персонажа из "Симпсонов"
США назвали мост в честь персонажа из "Симпсонов" - РИА Новости, 14.09.2021
США назвали мост в честь персонажа из "Симпсонов"
В Портленде (штат Орегон) назвали мост в честь персонажа из "Симпсонов" — Неда Фландерса, сообщается на странице в Facebook городского бюро транспорта. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T06:50
2021-09-14T06:50
2021-09-14T06:50
культура
новости культуры
кино и сериалы
симпсоны
орегон
портленд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749869844_0:128:2048:1280_1920x0_80_0_0_e2922ce5a00314d98a8a33e5fd8e308e.jpg
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Портленде (штат Орегон) назвали мост в честь персонажа из "Симпсонов" — Неда Фландерса, сообщается на странице в Facebook городского бюро транспорта.Движение машин на нем запрещено. Его ширина — 24 фута (7,3 метров), а протяженность — 200 футов (60,96 метров). Фландерс — второстепенный герой культового сериала. Чрезмерно дружелюбный и правильный сосед Симпсонов выглядит моложе своих лет, может похвастаться кубиками пресса и носит усы. Харизматичного добряка придумал мультипликатор Мэтт Гроунинг, который родился в Портленде. "Нед Фландерс — символ добрососедства, к которому мы должны стремиться в нашем городе", — говорится в публикации в соцсети.Сериал "Симпсоны" идет уже более 30 лет. За это время выпустили 32 сезона. Премьера 33-его запланирована на 26 сентября 2021 года. Первый эпизод будет похож на бродвейское шоу, а его главной героиней станет Мардж.
https://ria.ru/20210701/loki-1739287442.html
орегон
портленд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749869844_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_b2c2d8c84ff5dba861be846559561bf6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, симпсоны, орегон, портленд