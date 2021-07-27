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Культура
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Стало известно, каким будет первый эпизод нового сезона "Симпсонов"
Стало известно, каким будет первый эпизод нового сезона "Симпсонов" - РИА Новости, 27.07.2021
Стало известно, каким будет первый эпизод нового сезона "Симпсонов"
Стало известно, каким будет первая серия нового 33-го по счету сезона "Симпсонов", сообщает Entertainment Weekly. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T08:01
2021-07-27T08:01
культура
симпсоны
кино и сериалы
новости культуры
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Стало известно, каким будет первая серия нового 33-го по счету сезона "Симпсонов", сообщает Entertainment Weekly. "Это будет самый музыкальный эпизод, который мы когда-либо делали. Он будет похож на бродвейское шоу со всеми оригинальными песнями", — заявил продюсер сериала Мэтт Селман. Судя по его словам, главной героиней выпуска станет Мардж. В молодости она поставила мюзикл, и у нее сохранились о нем прекрасные воспоминания. Спустя 20 лет мама семейства Симпсонов решила вернуть этот спектакль на сцену. Однако, когда ее заклятый враг приезжает в город, она понимает, что память ее подвела и жизнь в старшей школе была совсем не такой, как ей казалось. Поющую Мардж озвучит Кристен Белл, которая подарила свой голос принцессе Анне в анимационном фильме "Холодное сердце". Новый сезон сериала выйдет 26 сентября 2021 года.
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симпсоны, кино и сериалы, новости культуры
08:01 27.07.2021
 

Стало известно, каким будет первый эпизод нового сезона "Симпсонов"

© 20th Century Fox Animation (1989)Кадр из мультсериала " The Simpsons"
Кадр из мультсериала The Simpsons
© 20th Century Fox Animation (1989)
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Стало известно, каким будет первая серия нового 33-го по счету сезона "Симпсонов", сообщает Entertainment Weekly.
"Это будет самый музыкальный эпизод, который мы когда-либо делали. Он будет похож на бродвейское шоу со всеми оригинальными песнями", — заявил продюсер сериала Мэтт Селман.
Судя по его словам, главной героиней выпуска станет Мардж. В молодости она поставила мюзикл, и у нее сохранились о нем прекрасные воспоминания. Спустя 20 лет мама семейства Симпсонов решила вернуть этот спектакль на сцену. Однако, когда ее заклятый враг приезжает в город, она понимает, что память ее подвела и жизнь в старшей школе была совсем не такой, как ей казалось.
Поющую Мардж озвучит Кристен Белл, которая подарила свой голос принцессе Анне в анимационном фильме "Холодное сердце".
Новый сезон сериала выйдет 26 сентября 2021 года.
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