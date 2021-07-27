https://ria.ru/20210727/simpsons-1742897041.html

Стало известно, каким будет первый эпизод нового сезона "Симпсонов"

Стало известно, каким будет первый эпизод нового сезона "Симпсонов" - РИА Новости, 27.07.2021

Стало известно, каким будет первый эпизод нового сезона "Симпсонов"

Стало известно, каким будет первая серия нового 33-го по счету сезона "Симпсонов", сообщает Entertainment Weekly. РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T08:01

2021-07-27T08:01

2021-07-27T08:01

культура

симпсоны

кино и сериалы

новости культуры

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Стало известно, каким будет первая серия нового 33-го по счету сезона "Симпсонов", сообщает Entertainment Weekly. "Это будет самый музыкальный эпизод, который мы когда-либо делали. Он будет похож на бродвейское шоу со всеми оригинальными песнями", — заявил продюсер сериала Мэтт Селман. Судя по его словам, главной героиней выпуска станет Мардж. В молодости она поставила мюзикл, и у нее сохранились о нем прекрасные воспоминания. Спустя 20 лет мама семейства Симпсонов решила вернуть этот спектакль на сцену. Однако, когда ее заклятый враг приезжает в город, она понимает, что память ее подвела и жизнь в старшей школе была совсем не такой, как ей казалось. Поющую Мардж озвучит Кристен Белл, которая подарила свой голос принцессе Анне в анимационном фильме "Холодное сердце". Новый сезон сериала выйдет 26 сентября 2021 года.

https://ria.ru/20210701/loki-1739287442.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симпсоны, кино и сериалы, новости культуры