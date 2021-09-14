https://ria.ru/20210914/rak-1749937147.html

Онколог назвал четыре симптома "незаметного" поражения организма раком

Онколог назвал четыре симптома "незаметного" поражения организма раком - РИА Новости, 14.09.2021

Онколог назвал четыре симптома "незаметного" поражения организма раком

Появление болей, видимых опухолей, резкое снижение веса и отсутствие аппетита свидетельствует о развитии рака на поздних стадиях, рассказал в интервью порталу... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T03:09

2021-09-14T03:09

2021-09-14T03:09

общество

российская академия наук

здоровье

михаил давыдов

рак

онкология

россия

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Появление болей, видимых опухолей, резкое снижение веса и отсутствие аппетита свидетельствует о развитии рака на поздних стадиях, рассказал в интервью порталу "АиФ" член-корреспондент РАН, главный врач онкологического центра Михаил Давыдов.По его словам, некоторые люди даже при появление симптомов онкологического заболевания боятся идти в больницу, где могут услышать неприятный диагноз.Врач также посоветовал не заниматься нетрадиционным лечением болезни, поскольку это таит в себе большую опасность потери драгоценного времени.Давыдов заключил, что промедление даже в несколько недель может обернуться необратимыми последствиями, особенно в случае рака желудка, рака легкого или гормонозависимого рака груди.

https://ria.ru/20210907/rak-1748953369.html

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общество, российская академия наук, здоровье, михаил давыдов, рак, онкология, россия