Онколог назвал четыре симптома "незаметного" поражения организма раком
Онколог Давыдов: боли, видимые опухоли, снижение веса, потеря аппетита указывают на рак
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Появление болей, видимых опухолей, резкое снижение веса и отсутствие аппетита свидетельствует о развитии рака на поздних стадиях, рассказал в интервью порталу "АиФ" член-корреспондент РАН, главный врач онкологического центра Михаил Давыдов.
По его словам, некоторые люди даже при появление симптомов онкологического заболевания боятся идти в больницу, где могут услышать неприятный диагноз.
"Рак — болезнь, которой свойственно протекать бессимптомно на ранних стадиях, когда от нее еще можно вылечиться. Если онкологию диагностируют в момент появления симптомов, это уже 3-4 стадия, где речь идет не об излечении, а о максимально возможном сроке продления жизни пациента", — высказался Давыдов.
Врач также посоветовал не заниматься нетрадиционным лечением болезни, поскольку это таит в себе большую опасность потери драгоценного времени.
"Если вам поставлен диагноз рак, лечение надо начать немедленно, ведь чем раньше это будет сделано, тем выше вероятность того, что оно даст результат", — пояснил медик.
Давыдов заключил, что промедление даже в несколько недель может обернуться необратимыми последствиями, особенно в случае рака желудка, рака легкого или гормонозависимого рака груди.
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