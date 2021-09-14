https://ria.ru/20210914/putin-1750024899.html

Путин рассказал, почему ушел на самоизоляцию

Путин рассказал, почему ушел на самоизоляцию - РИА Новости, 14.09.2021

Путин рассказал, почему ушел на самоизоляцию

Владимир Путин ушел на самоизоляцию, так как накануне целый день общался с сотрудником, заболевшим COVID-19. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T15:28

2021-09-14T15:28

2021-09-14T18:44

владимир путин

распространение коронавируса

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Владимир Путин ушел на самоизоляцию, так как накануне целый день общался с сотрудником, заболевшим COVID-19.Об этом сам президент сообщил на совещании с членами правительства и руководством "Единой России".При этом он уточнил, что у него по-прежнему сохраняются высокие титры антител после вакцинации."Посмотрим, как это будет выглядеть на практике, в жизни. Надеюсь, все будет так, как должно быть, и "Спутник V" реально в жизни покажет свои высокие параметры по защите от COVID-19", — заключил президент.Путин привился от коронавируса вакциной "Спутник V" минувшей весной.В конце июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле продолжают соблюдать меры предосторожности при общении президента с людьми. Перед встречей с Путиным некоторые его собеседники могут пройти тщательное тестирование, а кто-то уходит на карантин, все зависит от ситуации.Песков подчеркивал, что это не мешает главе государства сохранять интенсивность своего рабочего графика.

https://ria.ru/20210914/putin-1749992195.html

россия

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Путин объяснил причины его ухода на самоизоляцию Президент РФ Владимир Путин сообщил, что общался с заболевшим коронавирусом целый день. 2021-09-14T15:28 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, россия, коронавирус covid-19