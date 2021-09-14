https://ria.ru/20210914/putin-1750024899.html
Путин рассказал, почему ушел на самоизоляцию
Путин рассказал, почему ушел на самоизоляцию - РИА Новости, 14.09.2021
Путин рассказал, почему ушел на самоизоляцию
Владимир Путин ушел на самоизоляцию, так как накануне целый день общался с сотрудником, заболевшим COVID-19. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T15:28
2021-09-14T15:28
2021-09-14T18:44
владимир путин
распространение коронавируса
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Владимир Путин ушел на самоизоляцию, так как накануне целый день общался с сотрудником, заболевшим COVID-19.Об этом сам президент сообщил на совещании с членами правительства и руководством "Единой России".При этом он уточнил, что у него по-прежнему сохраняются высокие титры антител после вакцинации."Посмотрим, как это будет выглядеть на практике, в жизни. Надеюсь, все будет так, как должно быть, и "Спутник V" реально в жизни покажет свои высокие параметры по защите от COVID-19", — заключил президент.Путин привился от коронавируса вакциной "Спутник V" минувшей весной.В конце июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле продолжают соблюдать меры предосторожности при общении президента с людьми. Перед встречей с Путиным некоторые его собеседники могут пройти тщательное тестирование, а кто-то уходит на карантин, все зависит от ситуации.Песков подчеркивал, что это не мешает главе государства сохранять интенсивность своего рабочего графика.
https://ria.ru/20210914/putin-1749992195.html
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Путин объяснил причины его ухода на самоизоляцию
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что общался с заболевшим коронавирусом целый день.
2021-09-14T15:28
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владимир путин, россия, коронавирус covid-19
15:28 14.09.2021 (обновлено: 18:44 14.09.2021)
Путин рассказал, почему ушел на самоизоляцию
Путин сообщил о высоких титрах антител после вакцинации "Спутником V"
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Владимир Путин
ушел на самоизоляцию, так как накануне целый день общался с сотрудником, заболевшим COVID-19.
Об этом сам президент сообщил на совещании с членами правительства и руководством "Единой России
".
"Вы уже знаете, мне пришлось отложить поездку в Таджикистан, связано с тем, что в моем самом близком окружении несколько человек заболели и один из этих сотрудников работает со мной в непосредственной близости. Он был вакцинирован, у него титры упали, он ревакцинировался, судя по всему, поздновато, по-моему, (через. — Прим. ред.) три дня после ревакцинации заболел", — пояснил глава государства.
При этом он уточнил, что у него по-прежнему сохраняются высокие титры антител после вакцинации.
"Посмотрим, как это будет выглядеть на практике, в жизни. Надеюсь, все будет так, как должно быть, и "Спутник V" реально в жизни покажет свои высокие параметры по защите от COVID-19", — заключил президент.
Путин привился от коронавируса вакциной "Спутник V" минувшей весной.
В конце июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле продолжают соблюдать меры предосторожности при общении президента с людьми. Перед встречей с Путиным некоторые его собеседники могут пройти тщательное тестирование, а кто-то уходит на карантин, все зависит от ситуации.
Песков подчеркивал, что это не мешает главе государства сохранять интенсивность своего рабочего графика.