https://ria.ru/20210914/puteshestviya-1749950416.html

Названы самые популярные маршруты для путешествий на автобусе летом

Названы самые популярные маршруты для путешествий на автобусе летом - РИА Новости, 14.09.2021

Названы самые популярные маршруты для путешествий на автобусе летом

Определены самые востребованные направления для поездок на автобусе летом, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T11:20

2021-09-14T11:20

2021-09-14T11:20

туризм

казань

санкт-петербург

воронеж

ростов-на-дону

симферополь

волгоград

краснодар

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для поездок на автобусе летом, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей на период с 1 июня по 31 августа. Выяснилось, что с лета прошлого года цены на автобусные поездки не изменились: средняя стоимость составила 1600 рублей. Бронировать билеты туристы стали немного раньше: за четыре дня до путешествия, а не за три с половиной, как в 2020 году.Самым популярным направлением стала Москва. Доля билетов в столицу превысила 13 процентов. Одновременно за этот период в два раза востребованнее стали поездки в Санкт-Петербург (три процента от общего числа) и Ростов-на-Дону (2,4 процента).Рост в три раза по сравнению с прошлым годом показал Симферополь. Туда было куплено два процента билетов. Столько же проездных документов было оплачено в Казань, но ее доля снизилась за год на 57 процентов. Интерес к автобусным путешествиям в Краснодар вырос в три раза, достигнув почти двух процентов от общего числа проданных билетов.В десятку наиболее востребованных вошли также Воронеж, Уфа, Волгоград и Новосибирск.

https://ria.ru/20210914/yoga-1749535416.html

казань

санкт-петербург

воронеж

ростов-на-дону

симферополь

волгоград

краснодар

уфа

москва

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2021

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