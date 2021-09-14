https://ria.ru/20210914/puteshestviya-1749950416.html
Названы самые популярные маршруты для путешествий на автобусе летом
Названы самые популярные маршруты для путешествий на автобусе летом - РИА Новости, 14.09.2021
Названы самые популярные маршруты для путешествий на автобусе летом
Определены самые востребованные направления для поездок на автобусе летом, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T11:20
2021-09-14T11:20
2021-09-14T11:20
туризм
казань
санкт-петербург
воронеж
ростов-на-дону
симферополь
волгоград
краснодар
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для поездок на автобусе летом, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей на период с 1 июня по 31 августа. Выяснилось, что с лета прошлого года цены на автобусные поездки не изменились: средняя стоимость составила 1600 рублей. Бронировать билеты туристы стали немного раньше: за четыре дня до путешествия, а не за три с половиной, как в 2020 году.Самым популярным направлением стала Москва. Доля билетов в столицу превысила 13 процентов. Одновременно за этот период в два раза востребованнее стали поездки в Санкт-Петербург (три процента от общего числа) и Ростов-на-Дону (2,4 процента).Рост в три раза по сравнению с прошлым годом показал Симферополь. Туда было куплено два процента билетов. Столько же проездных документов было оплачено в Казань, но ее доля снизилась за год на 57 процентов. Интерес к автобусным путешествиям в Краснодар вырос в три раза, достигнув почти двух процентов от общего числа проданных билетов.В десятку наиболее востребованных вошли также Воронеж, Уфа, Волгоград и Новосибирск.
https://ria.ru/20210914/yoga-1749535416.html
казань
санкт-петербург
воронеж
ростов-на-дону
симферополь
волгоград
краснодар
уфа
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казань, санкт-петербург, воронеж, ростов-на-дону, симферополь, волгоград, краснодар, уфа, москва, новости - туризм, туристы, туризм, отдых в россии 2021 летом
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для поездок на автобусе летом, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей на период с 1 июня по 31 августа. Выяснилось, что с лета прошлого года цены на автобусные поездки не изменились: средняя стоимость составила 1600 рублей. Бронировать билеты туристы стали немного раньше: за четыре дня до путешествия, а не за три с половиной, как в 2020 году.
Самым популярным направлением стала Москва. Доля билетов в столицу превысила 13 процентов. Одновременно за этот период в два раза востребованнее стали поездки в Санкт-Петербург (три процента от общего числа) и Ростов-на-Дону (2,4 процента).
Рост в три раза по сравнению с прошлым годом показал Симферополь. Туда было куплено два процента билетов. Столько же проездных документов было оплачено в Казань, но ее доля снизилась за год на 57 процентов. Интерес к автобусным путешествиям в Краснодар вырос в три раза, достигнув почти двух процентов от общего числа проданных билетов.
В десятку наиболее востребованных вошли также Воронеж, Уфа, Волгоград и Новосибирск.