https://ria.ru/20210914/proverka-1749940653.html

Роскачество проверит сервисы Zoom и Skype

Роскачество проверит сервисы Zoom и Skype - РИА Новости, 14.09.2021

Роскачество проверит сервисы Zoom и Skype

Роскачество по поручению Минцифры планирует провести исследование сервисов видеоконференцсвязи, включая Zoom и Skype, сообщил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T06:35

2021-09-14T06:35

2021-09-14T10:33

технологии

москва

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

skype

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

максим протасов

роскачество

ассоциация компаний интернет-торговли (акит)

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Роскачество по поручению Минцифры планирует провести исследование сервисов видеоконференцсвязи, включая Zoom и Skype, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Максим Протасов.Помимо этого, по словам Протасова, организация рассматривает возможность запуска в пилотном режиме сертификации интернет-магазинов. Собеседник агентства пояснил, что в последнее время от россиян поступают жалобы на онлайн-кассы по продаже театральных билетов: появилось много мошеннических площадок, которые на самом деле не занимаются этим видом торговли.Роскачество уже обсудило проблему с Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ), Минпромторгом и Минцифры.

https://ria.ru/20210407/zoom-1727147696.html

москва

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, москва, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), skype, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максим протасов, роскачество, ассоциация компаний интернет-торговли (акит), россия