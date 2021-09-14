https://ria.ru/20210914/proverka-1749940653.html
Роскачество проверит сервисы Zoom и Skype
Роскачество проверит сервисы Zoom и Skype - РИА Новости, 14.09.2021
Роскачество проверит сервисы Zoom и Skype
Роскачество по поручению Минцифры планирует провести исследование сервисов видеоконференцсвязи, включая Zoom и Skype, сообщил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T06:35
2021-09-14T06:35
2021-09-14T10:33
технологии
москва
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
skype
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
максим протасов
роскачество
ассоциация компаний интернет-торговли (акит)
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Роскачество по поручению Минцифры планирует провести исследование сервисов видеоконференцсвязи, включая Zoom и Skype, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Максим Протасов.Помимо этого, по словам Протасова, организация рассматривает возможность запуска в пилотном режиме сертификации интернет-магазинов. Собеседник агентства пояснил, что в последнее время от россиян поступают жалобы на онлайн-кассы по продаже театральных билетов: появилось много мошеннических площадок, которые на самом деле не занимаются этим видом торговли.Роскачество уже обсудило проблему с Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ), Минпромторгом и Минцифры.
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технологии, москва, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), skype, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максим протасов, роскачество, ассоциация компаний интернет-торговли (акит), россия
06:35 14.09.2021 (обновлено: 10:33 14.09.2021)
Роскачество проверит сервисы Zoom и Skype
Глава Роскачества Протасов: планируется проверка сервисов видеосвязи, включая Zoom и Skype