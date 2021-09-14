12:46 14.09.2021 (обновлено: 14:18 14.09.2021)
Таджикистан выразил протест США из-за высказывания Байдена
МИД Таджикистана передал послу США ноту протеста из-за высказывания Байдена о стране
ДУШАНБЕ, 14 сен — РИА Новости. МИД Таджикистана передал американскому послу Джону Марку Поммершайму ноту протеста из-за слов президента США Джо Байдена о возможном повторении в республике сценария с людьми, цеплявшимися за американский военно-транспортный самолет.
В документе отмечается, что "подобные высказывания не соответствуют духу дружественных отношений и партнерства". Кроме того, Душанбе заинтересован в развитии взаимовыгодных отношений с Вашингтоном "в духе взаимной поддержки и взаимного уважения".
Ранее глава Белого дома выступил в защиту своих действий при выводе войск из Афганистана. Он упомянул один из самых драматичных моментов, когда афганцы, пытаясь покинуть страну, держались за фюзеляжи и шасси взлетающих самолетов и разбивались, падая с высоты.
В связи с эти он упомянул Таджикистан, заявив, что "если бы мы были в Таджикистане, выкатили (военно-транспортный самолет. — Прим. ред.) С-130 и сказали, что позволим всем, кто замечен в симпатиях к нам, погрузиться в самолет, — вы получили бы людей, висящих в нише шасси".
Месяц назад "Талибан"* активизировал наступление на правительственные силы, 15 августа боевики вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В середине августа афганские СМИ распространили кадры, на которых видно, как из американского транспортного самолета, покидающего Кабул, выпадают люди — предположительно, афганцы, которые пытались бежать из страны, зацепившись за шасси.
В ночь на 31 августа военные из США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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