https://ria.ru/20210914/pristavy-1749992053.html
Приставы заставят Google убрать ссылки на сайт "Умного голосования"
Приставы заставят Google убрать ссылки на сайт "Умного голосования" - РИА Новости, 14.09.2021
Приставы заставят Google убрать ссылки на сайт "Умного голосования"
Приставы намерены в принудительном порядке обязать Google выполнить решение Арбитражного суда Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T12:48
2021-09-14T12:48
2021-09-14T12:59
общество
технологии
москва
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
google
выборы в государственную думу
фонд борьбы с коррупцией
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Приставы намерены в принудительном порядке обязать Google выполнить решение Арбитражного суда Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов."В Федеральной службе судебных приставов на исполнении находится исполнительное производство, возбужденное на основании исполнительного документа, выданного судом в отношении компании Google, LLC. В рамках данного исполнительного производства принимаются меры принудительного исполнения, предусмотренные действующим законодательством РФ", - сказали в ведомстве.Ранее Арбитражный суд Москвы запретил "Яндексу" и Google отображать в поиске результаты по запросу "Умное голосование" в качестве обеспечительной меры по иску ставропольской компании "Вулинтертрейд" (занимается оптовой торговлей животными, мясом, шерстью и шкурами), которая обратилась в суд за защитой исключительных прав на зарегистрированный ею товарный знак "Умное голосование". Пока это временные меры - рассмотрение исков по существу назначено ноябрь. "Яндекс" сообщил, что удалил ссылки на "Умное голосование" из-за их внесения Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов.Поисковик Google по-прежнему выдает ссылку на сайт "Умного голосования", доступ к которому ранее был ограничен Роскомнадзором по причине его использования для продолжения деятельности "Фонда борьбы с коррупцией"*.Ведомство установило, что средства для обхода блокировок предоставляют более 10 иностранных провайдеров в США, Украине, Германии, Франции, Японии, Великобритании и других странах. Как отмечал Роскомнадзор, требования ведомства игнорируют магазины приложений компаний Apple и Google, DNS- и CDN-сервисы Google, Cisco, Cloudflare и ряд других.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.
https://ria.ru/20210914/dns-servery-1749983700.html
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общество, технологии, москва, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google, выборы в государственную думу, фонд борьбы с коррупцией, приставы, россия
12:48 14.09.2021 (обновлено: 12:59 14.09.2021)
Приставы заставят Google убрать ссылки на сайт "Умного голосования"
Приставы заставят Google убрать ссылки на сайт "Умного голосования" по решению суда