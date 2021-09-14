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Голикова рассказала о пособиях на детей до трех лет
Голикова рассказала о пособиях на детей до трех лет - РИА Новости, 14.09.2021
Голикова рассказала о пособиях на детей до трех лет
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 2 миллиона семей в России получают ежемесячное пособие на детей до трех лет. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T16:23
2021-09-14T16:23
2021-09-14T16:23
общество
дети
владимир путин
единая россия
татьяна голикова
россия
детские пособия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 2 миллиона семей в России получают ежемесячное пособие на детей до трех лет."После рождения ребенка до достижения им трех лет нуждающиеся семьи получают ежемесячное пособие. На сегодняшний день это 2 миллиона семей с общим объемом выплат 152,2 миллиарда рублей", - заявила она на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ и руководством партии "Единая Россия".
https://ria.ru/20210914/deti-1750026539.html
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общество, дети, владимир путин, единая россия, татьяна голикова, россия, детские пособия
Голикова рассказала о пособиях на детей до трех лет
Голикова: два миллиона семей в России получают пособие на детей до трех лет