https://ria.ru/20210914/posobie-1750038832.html

Голикова рассказала о пособиях на детей до трех лет

Голикова рассказала о пособиях на детей до трех лет - РИА Новости, 14.09.2021

Голикова рассказала о пособиях на детей до трех лет

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 2 миллиона семей в России получают ежемесячное пособие на детей до трех лет. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T16:23

2021-09-14T16:23

2021-09-14T16:23

общество

дети

владимир путин

единая россия

татьяна голикова

россия

детские пособия

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 2 миллиона семей в России получают ежемесячное пособие на детей до трех лет."После рождения ребенка до достижения им трех лет нуждающиеся семьи получают ежемесячное пособие. На сегодняшний день это 2 миллиона семей с общим объемом выплат 152,2 миллиарда рублей", - заявила она на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ и руководством партии "Единая Россия".

https://ria.ru/20210914/deti-1750026539.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, дети, владимир путин, единая россия, татьяна голикова, россия, детские пособия