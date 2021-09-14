https://ria.ru/20210914/poiski-1750065877.html

Дочь рассказала о поисках убитой в Подмосковье пенсионерки

Дочь рассказала о поисках убитой в Подмосковье пенсионерки - РИА Новости, 14.09.2021

Дочь рассказала о поисках убитой в Подмосковье пенсионерки

Дочь жестоко убитой под Сергиевым Посадом пенсионерки Натальи Е. рассказала корреспонденту РИА Новости о пропаже женщины и ее поисках. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T18:56

2021-09-14T18:56

2021-09-14T18:56

происшествия

сергиев посад

таджикистан

андрей воробьев

следственный комитет россии (ск рф)

бужаниново (деревня)

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Дочь жестоко убитой под Сергиевым Посадом пенсионерки Натальи Е. рассказала корреспонденту РИА Новости о пропаже женщины и ее поисках. СК сообщил в понедельник, что в лесу под Сергиевым Посадом нашли тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти. По "горячим следам" задержаны двое мигрантов, подозреваемых в изнасиловании и убийстве – по данным местных властей, это граждане Таджикистана. Им предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве. Вечером жители деревни Бужаниново, где произошло убийство, требовали закрыть общежитие с гастарбайтерами. Во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что общежитие в Бужаниново, где жили мигранты, будет закрыто сегодня."Около шести вечера мой старший сын попробовал дозвониться до мамы — телефон был выключен. Я вернулась с работы в восемь. Отправились искать ее. Думали, вдруг сердце прихватило, давление поднялось, упала и лежит где-то в овраге. Четыре раза обошли с фонарями дорогу", - рассказала Екатерина, дочь погибшей. Она отметила, что семья сразу обзвонила знакомых и соседей. И те присоединились к поискам. Также помогал с поисками священник местного храма, который посещала убитая."Одна женщина сказала, что видела, как с мамой встретились два гастарбайтера. Они вроде бы поздоровались и двинулись дальше. Там лес, железная дорога. Мы — туда. Около 11 вечера кто-то из помощников священника заметил у тропинки туфли, потом нашли пакет, а чуть дальше в кустах лежала она", — восстанавливает ход событий Екатерина.

https://ria.ru/20210914/ubiystvo-1750020645.html

https://ria.ru/20210914/migranty-1750029123.html

сергиев посад

таджикистан

бужаниново (деревня)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сергиев посад, таджикистан, андрей воробьев, следственный комитет россии (ск рф), бужаниново (деревня)