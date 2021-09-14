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В Петербурге предъявили обвинение женщине, державшей детей на цепи
В Петербурге предъявили обвинение женщине, державшей детей на цепи - РИА Новости, 14.09.2021
В Петербурге предъявили обвинение женщине, державшей детей на цепи
Жительнице Санкт-Петербурга предъявлено обвинение в истязании своих сына и дочери, которых она била палкой и держала на цепи, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T22:39
2021-09-14T22:39
2021-09-14T22:39
происшествия
санкт-петербург
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россия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Жительнице Санкт-Петербурга предъявлено обвинение в истязании своих сына и дочери, которых она била палкой и держала на цепи, сообщается на сайте СК РФ.Ранее пресс-служба городского управления СК сообщала, что 31-летняя мать мальчика и девочки восьми и шести лет подозревается в том, что била детей деревянной палкой, плохо кормила, удерживала на цепи в коридоре квартиры. Было возбуждено уголовное дело об истязании, суд арестовал женщину."Ей предъявлено обвинение. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - говорится в сообщении.Глава СК также поручил установить причины и условия, способствовавшие произошедшему, и доложить о ходе расследования уголовного дела.
https://ria.ru/20210912/smolensk-1749733948.html
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Петербурге предъявили обвинение женщине, державшей детей на цепи
Жительнице Петербурга, которая держала на цепи своих детей, предъявили обвинение