https://ria.ru/20210914/peterburg-1750080748.html

В Петербурге завели дело из-за девочки-инвалида весом 13 килограммов

В Петербурге завели дело из-за девочки-инвалида весом 13 килограммов - РИА Новости, 14.09.2021

В Петербурге завели дело из-за девочки-инвалида весом 13 килограммов

Следователи в Петербурге открыли уголовное дело по статье "Халатность" против сотрудников дома-интерната для детей с отклонением в умственном развитии № 4,... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T21:29

2021-09-14T21:29

2021-09-14T22:53

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен — РИА Новости. Следователи в Петербурге открыли уголовное дело по статье "Халатность" против сотрудников дома-интерната для детей с отклонением в умственном развитии № 4, сообщили в пресс-службе СК.Поводом для проверки стал ролик, который распространила Оксана Шелепова. Женщина сняла на видео девочку-сироту, которая находится в стационаре в крайне тяжелом состоянии. В 15 лет пациентка весит всего 13 килограммов. На записи видно, что девочке не обеспечен должный уход ни в детском доме, где она проводит большую часть времени, ни в больнице.Шелепова рассказала РИА Новости, что оформила временную опеку над ребенком. У девочки гастростома и трахеостома, а также пролежни.С 2011 года ее десять раз отправляли в больницу.В пресс-службе городского уполномоченного по правам ребенка сообщили, что в одной из детских городских клиник прошла проверка после обращения женщины. Сейчас дом-интернат подписывает соглашение о сопровождении ребенка, по итогу которого специалист дома-интерната будет за ней ухаживать.

https://ria.ru/20210912/proverka-1749750718.html

https://ria.ru/20210914/biysk-1750007707.html

санкт-петербург

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия