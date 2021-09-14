https://ria.ru/20210914/peterburg-1750080748.html
В Петербурге завели дело из-за девочки-инвалида весом 13 килограммов
В Петербурге завели дело из-за девочки-инвалида весом 13 килограммов - РИА Новости, 14.09.2021
В Петербурге завели дело из-за девочки-инвалида весом 13 килограммов
Следователи в Петербурге открыли уголовное дело по статье "Халатность" против сотрудников дома-интерната для детей с отклонением в умственном развитии № 4,... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T21:29
2021-09-14T21:29
2021-09-14T22:53
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен — РИА Новости. Следователи в Петербурге открыли уголовное дело по статье "Халатность" против сотрудников дома-интерната для детей с отклонением в умственном развитии № 4, сообщили в пресс-службе СК.Поводом для проверки стал ролик, который распространила Оксана Шелепова. Женщина сняла на видео девочку-сироту, которая находится в стационаре в крайне тяжелом состоянии. В 15 лет пациентка весит всего 13 килограммов. На записи видно, что девочке не обеспечен должный уход ни в детском доме, где она проводит большую часть времени, ни в больнице.Шелепова рассказала РИА Новости, что оформила временную опеку над ребенком. У девочки гастростома и трахеостома, а также пролежни.С 2011 года ее десять раз отправляли в больницу.В пресс-службе городского уполномоченного по правам ребенка сообщили, что в одной из детских городских клиник прошла проверка после обращения женщины. Сейчас дом-интернат подписывает соглашение о сопровождении ребенка, по итогу которого специалист дома-интерната будет за ней ухаживать.
https://ria.ru/20210912/proverka-1749750718.html
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия
21:29 14.09.2021 (обновлено: 22:53 14.09.2021)
В Петербурге завели дело из-за девочки-инвалида весом 13 килограммов
В Петербурге завели дело по факту халатности в отношении девочки-инвалида в интернате
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен — РИА Новости. Следователи в Петербурге открыли уголовное дело по статье "Халатность" против сотрудников дома-интерната для детей с отклонением в умственном развитии № 4, сообщили в пресс-службе СК.
Поводом для проверки стал ролик, который распространила Оксана Шелепова. Женщина сняла на видео девочку-сироту, которая находится в стационаре в крайне тяжелом состоянии. В 15 лет пациентка весит всего 13 килограммов. На записи видно, что девочке не обеспечен должный уход ни в детском доме, где она проводит большую часть времени, ни в больнице.
Шелепова рассказала РИА Новости, что оформила временную опеку над ребенком. У девочки гастростома и трахеостома, а также пролежни.
С 2011 года ее десять раз отправляли в больницу.
В пресс-службе городского уполномоченного по правам ребенка сообщили, что в одной из детских городских клиник прошла проверка после обращения женщины. Сейчас дом-интернат подписывает соглашение о сопровождении ребенка, по итогу которого специалист дома-интерната будет за ней ухаживать.