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Минцифры не исключило появления нового пакета поддержки IT-отрасли
Минцифры не исключило появления нового пакета поддержки IT-отрасли - РИА Новости, 14.09.2021
Минцифры не исключило появления нового пакета поддержки IT-отрасли
Минцифры РФ планирует в будущем третий пакет мер поддержки отрасли информационных технологий, заявил замглавы министерства Максим Паршин, слова которого... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T14:05
2021-09-14T14:05
экономика
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
руссофт
it-компании
максим паршин
россия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Минцифры РФ планирует в будущем третий пакет мер поддержки отрасли информационных технологий, заявил замглавы министерства Максим Паршин, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы министерства.Пресс-служба кабинета министров ранее во вторник сообщила, что правительство РФ утвердило дорожную карту создания дополнительных условий для развития российской отрасли информационных технологий, то есть второй по счёту пакет мер, призванный поддержать эту отрасль."Уже понятно, что будет и следующий - третий пакет. Будем вместе "открывать" еще неизвестные элементы поддержки", - приводятся в сообщении слова Паршина.Замглавы Минцифры также отметил, что реализация плана будет проводиться открыто, с лидирующей ролью компаний отрасли и крупнейших заказчиков отечественных технологических решений."Драфты документов будем публиковать в "Системе элементов поддержки", в ближайшее время сайт "цифроваяэкономика.рф" будет доработан и станет интерактивным — с возможностью совместной работы над документами", - добавил Паршин."Второй пакет мер поддержки ИТ-отрасли тянет на таблицу Менделеева нового времени - таблицу Шадаева. Он затрагивает практически все сегменты ИТ и отражает результат диалога Минцифры с индустрией", - также прокомментировал президент ассоциации "Руссофт" Валентин Макаров, слова которого приводятся в сообщении.
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экономика, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), руссофт, it-компании, максим паршин, россия
14:05 14.09.2021
 
Минцифры не исключило появления нового пакета поддержки IT-отрасли

Замглавы Минцифры Паршин: министерство планирует третий пакет мер поддержки IT-отрасли

© Фото : предоставлено пресс-службой МинкомсвязиЗаместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Минкомсвязи
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Минцифры РФ планирует в будущем третий пакет мер поддержки отрасли информационных технологий, заявил замглавы министерства Максим Паршин, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы министерства.
Пресс-служба кабинета министров ранее во вторник сообщила, что правительство РФ утвердило дорожную карту создания дополнительных условий для развития российской отрасли информационных технологий, то есть второй по счёту пакет мер, призванный поддержать эту отрасль.
Сотрудник дата-центра - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
Вчера, 11:08
Правительство утвердило дорожную карту развития IT-отрасли
"Уже понятно, что будет и следующий - третий пакет. Будем вместе "открывать" еще неизвестные элементы поддержки", - приводятся в сообщении слова Паршина.
Замглавы Минцифры также отметил, что реализация плана будет проводиться открыто, с лидирующей ролью компаний отрасли и крупнейших заказчиков отечественных технологических решений.
"Драфты документов будем публиковать в "Системе элементов поддержки", в ближайшее время сайт "цифроваяэкономика.рф" будет доработан и станет интерактивным — с возможностью совместной работы над документами", - добавил Паршин.
"Второй пакет мер поддержки ИТ-отрасли тянет на таблицу Менделеева нового времени - таблицу Шадаева. Он затрагивает практически все сегменты ИТ и отражает результат диалога Минцифры с индустрией", - также прокомментировал президент ассоциации "Руссофт" Валентин Макаров, слова которого приводятся в сообщении.
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин на 6-й встрече министров связи стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
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ЭкономикаТехнологииМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)РуссофтIT-компанииМаксим ПаршинРоссия
 
 
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