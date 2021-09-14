https://ria.ru/20210914/paket-1750009938.html

Минцифры не исключило появления нового пакета поддержки IT-отрасли

Минцифры не исключило появления нового пакета поддержки IT-отрасли - РИА Новости, 14.09.2021

Минцифры не исключило появления нового пакета поддержки IT-отрасли

Минцифры РФ планирует в будущем третий пакет мер поддержки отрасли информационных технологий, заявил замглавы министерства Максим Паршин, слова которого... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T14:05

2021-09-14T14:05

2021-09-14T14:05

экономика

технологии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

руссофт

it-компании

максим паршин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575657214_0:33:1280:753_1920x0_80_0_0_f76dc89bb34d4b525cd7dfff66ae3493.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Минцифры РФ планирует в будущем третий пакет мер поддержки отрасли информационных технологий, заявил замглавы министерства Максим Паршин, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы министерства.Пресс-служба кабинета министров ранее во вторник сообщила, что правительство РФ утвердило дорожную карту создания дополнительных условий для развития российской отрасли информационных технологий, то есть второй по счёту пакет мер, призванный поддержать эту отрасль."Уже понятно, что будет и следующий - третий пакет. Будем вместе "открывать" еще неизвестные элементы поддержки", - приводятся в сообщении слова Паршина.Замглавы Минцифры также отметил, что реализация плана будет проводиться открыто, с лидирующей ролью компаний отрасли и крупнейших заказчиков отечественных технологических решений."Драфты документов будем публиковать в "Системе элементов поддержки", в ближайшее время сайт "цифроваяэкономика.рф" будет доработан и станет интерактивным — с возможностью совместной работы над документами", - добавил Паршин."Второй пакет мер поддержки ИТ-отрасли тянет на таблицу Менделеева нового времени - таблицу Шадаева. Он затрагивает практически все сегменты ИТ и отражает результат диалога Минцифры с индустрией", - также прокомментировал президент ассоциации "Руссофт" Валентин Макаров, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20210914/it-1749966219.html

https://ria.ru/20210907/it-1749060224.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), руссофт, it-компании, максим паршин, россия