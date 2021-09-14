Минцифры не исключило появления нового пакета поддержки IT-отрасли
Замглавы Минцифры Паршин: министерство планирует третий пакет мер поддержки IT-отрасли
© Фото : предоставлено пресс-службой МинкомсвязиЗаместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин
© Фото : предоставлено пресс-службой Минкомсвязи
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Минцифры РФ планирует в будущем третий пакет мер поддержки отрасли информационных технологий, заявил замглавы министерства Максим Паршин, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы министерства.
Пресс-служба кабинета министров ранее во вторник сообщила, что правительство РФ утвердило дорожную карту создания дополнительных условий для развития российской отрасли информационных технологий, то есть второй по счёту пакет мер, призванный поддержать эту отрасль.
"Уже понятно, что будет и следующий - третий пакет. Будем вместе "открывать" еще неизвестные элементы поддержки", - приводятся в сообщении слова Паршина.
Замглавы Минцифры также отметил, что реализация плана будет проводиться открыто, с лидирующей ролью компаний отрасли и крупнейших заказчиков отечественных технологических решений.
"Драфты документов будем публиковать в "Системе элементов поддержки", в ближайшее время сайт "цифроваяэкономика.рф" будет доработан и станет интерактивным — с возможностью совместной работы над документами", - добавил Паршин.
"Второй пакет мер поддержки ИТ-отрасли тянет на таблицу Менделеева нового времени - таблицу Шадаева. Он затрагивает практически все сегменты ИТ и отражает результат диалога Минцифры с индустрией", - также прокомментировал президент ассоциации "Руссофт" Валентин Макаров, слова которого приводятся в сообщении.
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