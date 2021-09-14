https://ria.ru/20210914/ochevidtsy-1750006282.html

Очевидцы рассказали подробности ЧП в Бужаниново, где убили пенсионерку

Очевидцы рассказали подробности ЧП в Бужаниново, где убили пенсионерку - РИА Новости, 14.09.2021

Очевидцы рассказали подробности ЧП в Бужаниново, где убили пенсионерку

Из общежития мигрантов в селе Бужаниново, возле которого местные жители накануне устроили народный сход после убийства 67-летней женщины, во вторник утром... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T13:45

2021-09-14T13:45

2021-09-14T16:36

происшествия

сергиев посад

таджикистан

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

мигранты

россия

андрей воробьев

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Из общежития мигрантов в селе Бужаниново, возле которого местные жители накануне устроили народный сход после убийства 67-летней женщины, во вторник утром вывозили людей, рассказали РИА Новости двое местных жителей.По словам женщины, этим занимались автобусы компании "Экоокна", которая и заселяла гастарбайтеров. Машины были оформлены — "как рекламные" — с атрибутикой фирмы.В понедельник, как отметила жительница, было еще три транспортных средства. Она также предположила, что мигрантов могут перевезти во второе общежитие, которое находится неподалеку.Другой местный житель заявил, гастарбайтеры "переезжали": они брали с собой вещи.Накануне в лесу под Сергиевым Посадом нашли тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти. Оно лежало недалеко от железной дороги. По горячим следам задержали двух граждан Таджикистана. По словам главы городского округа Михаила Токарева, мужчины работали на строительстве частного дома в садоводческом товариществе "Приозерное", там же и жили. У подозреваемых взяли биологические образцы. Кроме того, назначены медицинская, генетическая, дактилоскопическая, психолого-психиатрическая экспертизы. В ближайшее время суд изберет меру пресечения, а СК проверит законность нахождения задержанных в стране.ЧП вызвало реакцию у местного населения. Вчера вечером жители Бужаниново, по разным оценкам СМИ, от 200 до 300 человек, пришли к общежитию, где живут гастарбайтеры, и потребовали закрыть его.Здание взяли под охрану, а власти призвали людей воздержаться от агрессии и пообещали, что виновные понесут наказание. Позже появилась информация, что общежитие закроют.Сегодня советник главы Сергиево-Посадского городского округа Антон Емелин сообщил, что задержанные не имели "никакого отношения" к общежитию.Губернатор Московской Андрей Воробьев отметил, что в области к мигрантам относятся с пониманием, но любые преступления будут жестко пресекать. В ближайшие дни сотрудники МВД проверят все "вызывающие беспокойство" места.

https://ria.ru/20210914/zhaloby-1749963708.html

https://ria.ru/20210914/ugroza-1749950044.html

сергиев посад

таджикистан

московская область (подмосковье)

россия

бужаниново (деревня)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Мигранты покидают общежитие в подмосковном Бужаниново Утром из общежития подмосковного Бужаниново вывозили мигрантов, из здания их забирали с вещами. 2021-09-14T13:45 true PT0M24S

Сход жителей поселка Бужаниново возле общежития для мигрантов Люди вышли на улицу в поселке Бужаниново Сергиево-Посадского района Подмосковья после появления информации об изнасиловании и убийстве пенсионерки. 2021-09-14T13:45 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сергиев посад, таджикистан, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), мигранты, россия, андрей воробьев, бужаниново (деревня)