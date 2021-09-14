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https://ria.ru/20210914/ochevidtsy-1750006282.html
Очевидцы рассказали подробности ЧП в Бужаниново, где убили пенсионерку
Очевидцы рассказали подробности ЧП в Бужаниново, где убили пенсионерку - РИА Новости, 14.09.2021
Очевидцы рассказали подробности ЧП в Бужаниново, где убили пенсионерку
Из общежития мигрантов в селе Бужаниново, возле которого местные жители накануне устроили народный сход после убийства 67-летней женщины, во вторник утром... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T13:45
2021-09-14T16:36
происшествия
сергиев посад
таджикистан
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
мигранты
россия
андрей воробьев
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Из общежития мигрантов в селе Бужаниново, возле которого местные жители накануне устроили народный сход после убийства 67-летней женщины, во вторник утром вывозили людей, рассказали РИА Новости двое местных жителей.По словам женщины, этим занимались автобусы компании "Экоокна", которая и заселяла гастарбайтеров. Машины были оформлены — "как рекламные" — с атрибутикой фирмы.В понедельник, как отметила жительница, было еще три транспортных средства. Она также предположила, что мигрантов могут перевезти во второе общежитие, которое находится неподалеку.Другой местный житель заявил, гастарбайтеры "переезжали": они брали с собой вещи.Накануне в лесу под Сергиевым Посадом нашли тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти. Оно лежало недалеко от железной дороги. По горячим следам задержали двух граждан Таджикистана. По словам главы городского округа Михаила Токарева, мужчины работали на строительстве частного дома в садоводческом товариществе "Приозерное", там же и жили. У подозреваемых взяли биологические образцы. Кроме того, назначены медицинская, генетическая, дактилоскопическая, психолого-психиатрическая экспертизы. В ближайшее время суд изберет меру пресечения, а СК проверит законность нахождения задержанных в стране.ЧП вызвало реакцию у местного населения. Вчера вечером жители Бужаниново, по разным оценкам СМИ, от 200 до 300 человек, пришли к общежитию, где живут гастарбайтеры, и потребовали закрыть его.Здание взяли под охрану, а власти призвали людей воздержаться от агрессии и пообещали, что виновные понесут наказание. Позже появилась информация, что общежитие закроют.Сегодня советник главы Сергиево-Посадского городского округа Антон Емелин сообщил, что задержанные не имели "никакого отношения" к общежитию.Губернатор Московской Андрей Воробьев отметил, что в области к мигрантам относятся с пониманием, но любые преступления будут жестко пресекать. В ближайшие дни сотрудники МВД проверят все "вызывающие беспокойство" места.
https://ria.ru/20210914/zhaloby-1749963708.html
https://ria.ru/20210914/ugroza-1749950044.html
сергиев посад
таджикистан
московская область (подмосковье)
россия
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Мигранты покидают общежитие в подмосковном Бужаниново
Утром из общежития подмосковного Бужаниново вывозили мигрантов, из здания их забирали с вещами.
2021-09-14T13:45
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Сход жителей поселка Бужаниново возле общежития для мигрантов
Люди вышли на улицу в поселке Бужаниново Сергиево-Посадского района Подмосковья после появления информации об изнасиловании и убийстве пенсионерки.
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происшествия, сергиев посад, таджикистан, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), мигранты, россия, андрей воробьев, бужаниново (деревня)
13:45 14.09.2021 (обновлено: 16:36 14.09.2021)
 
Очевидцы рассказали подробности ЧП в Бужаниново, где убили пенсионерку

Очевидцы: утром из общежития в селе Бужаниново, где убили пенсионерку, вывозили мигрантов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Из общежития мигрантов в селе Бужаниново, возле которого местные жители накануне устроили народный сход после убийства 67-летней женщины, во вторник утром вывозили людей, рассказали РИА Новости двое местных жителей.
По словам женщины, этим занимались автобусы компании "Экоокна", которая и заселяла гастарбайтеров. Машины были оформлены — "как рекламные" — с атрибутикой фирмы.
В понедельник, как отметила жительница, было еще три транспортных средства. Она также предположила, что мигрантов могут перевезти во второе общежитие, которое находится неподалеку.
Другой местный житель заявил, гастарбайтеры "переезжали": они брали с собой вещи.
Накануне в лесу под Сергиевым Посадом нашли тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти. Оно лежало недалеко от железной дороги. По горячим следам задержали двух граждан Таджикистана.
По словам главы городского округа Михаила Токарева, мужчины работали на строительстве частного дома в садоводческом товариществе "Приозерное", там же и жили.
У подозреваемых взяли биологические образцы. Кроме того, назначены медицинская, генетическая, дактилоскопическая, психолого-психиатрическая экспертизы. В ближайшее время суд изберет меру пресечения, а СК проверит законность нахождения задержанных в стране.
ЧП вызвало реакцию у местного населения. Вчера вечером жители Бужаниново, по разным оценкам СМИ, от 200 до 300 человек, пришли к общежитию, где живут гастарбайтеры, и потребовали закрыть его.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
Вчера, 10:57
СК выслушает жалобы на мигрантов жителей деревни, где убили пенсионерку
Здание взяли под охрану, а власти призвали людей воздержаться от агрессии и пообещали, что виновные понесут наказание. Позже появилась информация, что общежитие закроют.
Сегодня советник главы Сергиево-Посадского городского округа Антон Емелин сообщил, что задержанные не имели "никакого отношения" к общежитию.
Губернатор Московской Андрей Воробьев отметил, что в области к мигрантам относятся с пониманием, но любые преступления будут жестко пресекать. В ближайшие дни сотрудники МВД проверят все "вызывающие беспокойство" места.
Задержан мужчина, угрожавший подростку ножом. Кадры МВД - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
Вчера, 09:23
В Подмосковье мигрант угрожал ножом подростку из-за замечания
 
ПроисшествияСергиев ПосадТаджикистанМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)МигрантыРоссияАндрей ВоробьевБужаниново (деревня)
 
 
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