https://ria.ru/20210914/obschezhitie-1749978088.html

Воробьев пообещал закрыть общежитие в Бужаниново после ЧП с мигрантами

Воробьев пообещал закрыть общежитие в Бужаниново после ЧП с мигрантами - РИА Новости, 14.09.2021

Воробьев пообещал закрыть общежитие в Бужаниново после ЧП с мигрантами

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что общежитие в Бужаниново, где жили мигранты, будет закрыто сегодня. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T11:47

2021-09-14T11:47

2021-09-14T14:20

россия

московская область (подмосковье)

происшествия

сергиев посад

таджикистан

андрей воробьев

следственный комитет россии (ск рф)

мигранты

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что общежитие в Бужаниново, где жили мигранты, будет закрыто сегодня."Безопасность жителей не должна ставиться под угрозу, поэтому все подобные места, вызывающие у людей тревогу и беспокойство, в ближайшие дни проверят правоохранительные органы. Те, кто нарушают наши законы, обязательно понесут наказание", - говорится в Telegram-канале губернатора."К нам каждый год приезжают сотни тысяч людей из разных стран. И большинство честно и добросовестно трудится, порою очень тяжело, чтобы заработать на хлеб и прокормить семьи. Мы относимся к этому с пониманием. Но любые правонарушения и, тем более, преступления, совершенные мигрантами, должны и будут жестко пресекаться", - цитируются слова губернатора на телеграм-канале "Воробьев. Live".СК сообщил в понедельник, что в лесу под Сергиевым Посадом нашли тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти. По "горячим следам" задержаны двое подозреваемых – по данным местных властей, это граждане Таджикистана. Им предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве. Вечером жители деревни Бужаниново требовали закрыть общежитие с гастарбайтерами. СК проверит законность нахождения обвиняемых в РФ и в связи с этим даст правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц.

https://ria.ru/20210914/ugroza-1749950044.html

россия

московская область (подмосковье)

сергиев посад

таджикистан

бужаниново (деревня)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, московская область (подмосковье), происшествия, сергиев посад, таджикистан, андрей воробьев, следственный комитет россии (ск рф), мигранты, бужаниново (деревня)