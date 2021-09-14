11:47 14.09.2021 (обновлено: 14:20 14.09.2021)
Воробьев пообещал закрыть общежитие в Бужаниново после ЧП с мигрантами
Воробьев потребовал закрыть общежитие для мигрантов в Сергиевом Посаде
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что общежитие в Бужаниново, где жили мигранты, будет закрыто сегодня.
"Есть преступления, которые вызывают особенный резонанс своей циничностью, жестокостью и потому что у людей, действительно, накипело. Общежитие в Бужаниново, рядом с которым произошло это несчастье, будет закрыто сегодня", - говорится в Telegram-канале губернатора.
"Безопасность жителей не должна ставиться под угрозу, поэтому все подобные места, вызывающие у людей тревогу и беспокойство, в ближайшие дни проверят правоохранительные органы. Те, кто нарушают наши законы, обязательно понесут наказание", - говорится в Telegram-канале губернатора.
"К нам каждый год приезжают сотни тысяч людей из разных стран. И большинство честно и добросовестно трудится, порою очень тяжело, чтобы заработать на хлеб и прокормить семьи. Мы относимся к этому с пониманием. Но любые правонарушения и, тем более, преступления, совершенные мигрантами, должны и будут жестко пресекаться", - цитируются слова губернатора на телеграм-канале "Воробьев. Live".
СК сообщил в понедельник, что в лесу под Сергиевым Посадом нашли тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти. По "горячим следам" задержаны двое подозреваемых – по данным местных властей, это граждане Таджикистана. Им предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве. Вечером жители деревни Бужаниново требовали закрыть общежитие с гастарбайтерами. СК проверит законность нахождения обвиняемых в РФ и в связи с этим даст правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц.