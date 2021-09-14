https://ria.ru/20210914/netrebko-1749515499.html

Анна Нетребко: "Мне нужна свобода — во всем!"

Анна Нетребко: "Мне нужна свобода — во всем!" - РИА Новости, 14.09.2021

Анна Нетребко: "Мне нужна свобода — во всем!"

В Кремлевском дворце 18 сентября состоится концерт "Анна Нетребко приглашает", посвященный юбилею оперной дивы. Поздравлять ее с 50-летием приедут иностранные... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T08:00

2021-09-14T08:00

2021-09-14T08:12

культура

интервью

новосибирск

анна нетребко

нижний новгород

пласидо доминго

хибла герзмава

ильдар абдразаков

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Ольга Распопова. В Кремлевском дворце 18 сентября состоится концерт "Анна Нетребко приглашает", посвященный юбилею оперной дивы. Поздравлять ее с 50-летием приедут иностранные звезды, среди которых Пласидо Доминго, Чечилия Бартоли, Роландо Виллазон. В интервью РИА Новости артистка рассказала, как относится к возрасту, что думает о современных постановках и почему ей не подходят корсетные платья.— Анна, часто в дни рождения бывает немного грустно. А как вы относитесь к своему юбилею?— Пятьдесят лет — это много, конечно, а что делать? Время не остановить, поэтому к возрасту я отношусь нормально. Я решила, что буду стареть естественно, нравится вам это или нет (смеется). Но буду делать все, что от меня зависит: заниматься своим здоровьем, спортом, хорошо питаться, дышать свежим воздухом, чаще бывать в горах, плавать и вообще оставаться счастливым человеком, позитивным. И я твердо верю, что именно это позволит мне держаться в отличной форме, в здравом уме и духе. Юность не вернешь, но и не надо!— Какие сюрпризы ждут зрителей на юбилейном концерте в Кремлевском дворце 18 сентября?— Несколько, и в первую очередь — сама программа. Мы постарались сделать ее светлой, радостной, найти произведения, которые не затрагивают трагическую сторону жизни. И конечно, будет много замечательных артистов — Пласидо Доминго, Роландо Виллазон, Лука Сальси, Михаэль Фолле, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков и многие, многие другие. С каждым мы работали вместе. Один из сюрпризов — наше первое совместное выступление с Чечилией Бартоли, и я счастлива, что она согласилась приехать, ведь я большая ее поклонница.— Как вы справились с неожиданным для всех нас испытанием — пандемией? Вас она застала в Вене? Повлияло ли на вас это непростое время психологически, физически? Не затронуло ли семью?— Так же, как и все. Это было очень тяжелое испытание для всех нас, и в принципе оно продолжается: пандемия не закончилась. К счастью, мы довольно быстро начали работать, потому старались и не сидели на месте.На нашей семье это никак не отразилось: дома, в Вене, мы даже хорошо провели время вместе. Хотя очень многие мои знакомые и друзья, к сожалению, не так легко все перенесли. А другие показали себя не с лучшей стороны… Вообще, я заметила, что люди стали злые какие-то. Но что делать? Такова жизнь. Видимо, это испытание нам всем послано с какой-то целью.— После Кремлевского дворца куда собираетесь? Где будете выступать и что сейчас репетируете?— Сразу после выступления на гала-концерте мы с Юсифом отправляемся в русский тур, который я очень давно жду. Его переносили уже несколько раз, и вот наконец-то он состоится. Поедем в Нижний Новгород, Самару и Воронеж, а наши сибирские концерты — в Новосибирске и Красноярске — к сожалению, опять передвинут из-за серьезных ограничений по заполняемости залов. Также сейчас я работаю над новой ролью — Абигайль из оперы "Набукко" Верди. Партия непростая, даже сложнее, чем Макбет. Но мне она нравится, и я справлюсь.— Помните ли первый концерт сразу после пандемии? Где это было? С какими чувствами выходили к публике? Как это — выступать после большого перерыва?— Первое выступление на публику во время пандемии состоялось уже в июне в Дрездене — в опере "Дон Карлос", которую существенно сократили, потому что невозможно было использовать оркестр и хор: только восемь музыкантов и несколько певцов. В зале присутствовало, кажется, 140 человек. Конечно, чувство очень непростое, странное. Но публика так аплодировала, что создавалось ощущение аншлага.— Когда в театрах исполняешь одно и то же произведение, как удается воплощать взгляды разных режиссеров на персонажа?— Знаете, характер опер, в которых я принимаю участие сейчас, особо уже не меняется. Вы можете скорректировать концепцию Моцарта или даже Доницетти, или какую-то современную, но ничего нельзя поделать с бельканто, ничего нельзя поделать особо с Верди — там уже все есть, все написано.Или, допустим, "Тоска" Пуччини — ну что вы придумаете? Ничего практически. Есть, конечно, какие-то разные варианты, даже за это лето я выступала в трех постановках "Тоски", и там были какие-то небольшие разночтения: где-то убивают не так, где-то вообще не убивают, где-то она прыгает, а где-то нет. Один дирижер просит какие-то фразы сказать, другой — их спеть, где-то меняется темп... Но в принципе характер остается неизменным.— Бывает ли, что публика не понимает сценическую интерпретацию режиссера?— Конечно. Например, мне было очень интересно работать с режиссером Барри Коски над "Макбетом" в июне. Это такая мрачная постановка, где леди и сам Макбет — в маленьком круге света, меньше двух метров диаметром, а вокруг полная темнота. И все действие оперы происходит в этом луче. Естественно, основные эмоциональные и актерские задачи лежат на плечах двух исполнителей. Это была интенсивная работа, очень интересная. Публике постановка не особо понравилась, но всем ее участникам — да (смеется). — Вы активный пользователь инстаграма. Что вам дают соцсети и чем раздражают?— Инстаграм — это такой фан, моя отдушина. Я довольно часто делаю посты, практически всегда позитивные. Просто показываю то, что меня окружает. Это происходит сиюминутно, не постановочные видео или фотографии — все снято с моего телефона. Там нет фотошопа, только какие-то фильтры иногда использую. Но я специально ничего не переделываю, и мне кажется, что именно это интересно.Своих подписчиков никогда не гружу серьезными размышлениями, воспоминаниями. Поэтому моя страница довольна популярная и в основном позитивная. Что конкретно раздражает в социальных сетях? Да ничего. Если меня что-то бесит, то я туда не захожу. И гадости никому не пишу никогда. Зачем? Есть люди, на которых я подписана, и вещи, которые меня интересуют. Другое я не смотрю.— Ваш сын Тьяго — всесторонне развитый ребенок. Есть ли сегодня трудности, которые связаны со сложным диагнозом "аутизм"? И какие советы вы можете дать родителям таких детей?— Для любого родителя узнать о таком страшном диагнозе — в какой-то мере конец света. Я сама довольно долго не могла с этой мыслью смириться. Но не опустила руки и начала действовать. Хочу сказать всем мамам: как только вы заподозрили неладное, нужно тут же, моментально, ничего не боясь и не стесняясь, обращаться за помощью. И не к врачам, а к специальным психологам. Помогут только психотерапия и занятия с педагогами. У нас на это ушло несколько лет, многие часы серьезного труда, но я очень рада, что сейчас ребенка не узнать. И конечно, в этом огромная заслуга моего замечательного мужа, который сделал нас всех счастливыми.— Вы не боитесь экспериментировать с образами. Сколько нарядов в вашем гардеробе? Кто ваши любимые модельеры — в жизни и для сцены?— У меня, конечно, довольно большой гардероб, и наряды я выбираю сама. Люблю одеваться современно, ярко, ношу одежду с какими-нибудь наворотами. Но в первую очередь смотрю на то, что мне идет. И, конечно же, надо отталкиваться от возраста. Вообще же, я очень люблю прогуляться по магазинам. Люблю микс стилей, а классику — нет, скучно! Что касается сценических нарядов — некоторые мне сшила Ирина Витязь, другие покупаю сама. Но подобрать очень сложно: во время пения грудная клетка увеличивается порой на десять сантиметров, поэтому корсетные платья мне не подходят. Мне нужна свобода — во всем!

https://ria.ru/20210829/matsuev-1747439270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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