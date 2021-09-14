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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210914/netrebko-1749515499.html
Анна Нетребко: "Мне нужна свобода — во всем!"
Анна Нетребко: "Мне нужна свобода — во всем!" - РИА Новости, 14.09.2021
Анна Нетребко: "Мне нужна свобода — во всем!"
В Кремлевском дворце 18 сентября состоится концерт "Анна Нетребко приглашает", посвященный юбилею оперной дивы. Поздравлять ее с 50-летием приедут иностранные... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T08:00
2021-09-14T08:12
культура
интервью
новосибирск
анна нетребко
нижний новгород
пласидо доминго
хибла герзмава
ильдар абдразаков
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Ольга Распопова. В Кремлевском дворце 18 сентября состоится концерт "Анна Нетребко приглашает", посвященный юбилею оперной дивы. Поздравлять ее с 50-летием приедут иностранные звезды, среди которых Пласидо Доминго, Чечилия Бартоли, Роландо Виллазон. В интервью РИА Новости артистка рассказала, как относится к возрасту, что думает о современных постановках и почему ей не подходят корсетные платья.— Анна, часто в дни рождения бывает немного грустно. А как вы относитесь к своему юбилею?— Пятьдесят лет — это много, конечно, а что делать? Время не остановить, поэтому к возрасту я отношусь нормально. Я решила, что буду стареть естественно, нравится вам это или нет (смеется). Но буду делать все, что от меня зависит: заниматься своим здоровьем, спортом, хорошо питаться, дышать свежим воздухом, чаще бывать в горах, плавать и вообще оставаться счастливым человеком, позитивным. И я твердо верю, что именно это позволит мне держаться в отличной форме, в здравом уме и духе. Юность не вернешь, но и не надо!— Какие сюрпризы ждут зрителей на юбилейном концерте в Кремлевском дворце 18 сентября?— Несколько, и в первую очередь — сама программа. Мы постарались сделать ее светлой, радостной, найти произведения, которые не затрагивают трагическую сторону жизни. И конечно, будет много замечательных артистов — Пласидо Доминго, Роландо Виллазон, Лука Сальси, Михаэль Фолле, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков и многие, многие другие. С каждым мы работали вместе. Один из сюрпризов — наше первое совместное выступление с Чечилией Бартоли, и я счастлива, что она согласилась приехать, ведь я большая ее поклонница.— Как вы справились с неожиданным для всех нас испытанием — пандемией? Вас она застала в Вене? Повлияло ли на вас это непростое время психологически, физически? Не затронуло ли семью?— Так же, как и все. Это было очень тяжелое испытание для всех нас, и в принципе оно продолжается: пандемия не закончилась. К счастью, мы довольно быстро начали работать, потому старались и не сидели на месте.На нашей семье это никак не отразилось: дома, в Вене, мы даже хорошо провели время вместе. Хотя очень многие мои знакомые и друзья, к сожалению, не так легко все перенесли. А другие показали себя не с лучшей стороны… Вообще, я заметила, что люди стали злые какие-то. Но что делать? Такова жизнь. Видимо, это испытание нам всем послано с какой-то целью.— После Кремлевского дворца куда собираетесь? Где будете выступать и что сейчас репетируете?— Сразу после выступления на гала-концерте мы с Юсифом отправляемся в русский тур, который я очень давно жду. Его переносили уже несколько раз, и вот наконец-то он состоится. Поедем в Нижний Новгород, Самару и Воронеж, а наши сибирские концерты — в Новосибирске и Красноярске — к сожалению, опять передвинут из-за серьезных ограничений по заполняемости залов. Также сейчас я работаю над новой ролью — Абигайль из оперы "Набукко" Верди. Партия непростая, даже сложнее, чем Макбет. Но мне она нравится, и я справлюсь.— Помните ли первый концерт сразу после пандемии? Где это было? С какими чувствами выходили к публике? Как это — выступать после большого перерыва?— Первое выступление на публику во время пандемии состоялось уже в июне в Дрездене — в опере "Дон Карлос", которую существенно сократили, потому что невозможно было использовать оркестр и хор: только восемь музыкантов и несколько певцов. В зале присутствовало, кажется, 140 человек. Конечно, чувство очень непростое, странное. Но публика так аплодировала, что создавалось ощущение аншлага.— Когда в театрах исполняешь одно и то же произведение, как удается воплощать взгляды разных режиссеров на персонажа?— Знаете, характер опер, в которых я принимаю участие сейчас, особо уже не меняется. Вы можете скорректировать концепцию Моцарта или даже Доницетти, или какую-то современную, но ничего нельзя поделать с бельканто, ничего нельзя поделать особо с Верди — там уже все есть, все написано.Или, допустим, "Тоска" Пуччини — ну что вы придумаете? Ничего практически. Есть, конечно, какие-то разные варианты, даже за это лето я выступала в трех постановках "Тоски", и там были какие-то небольшие разночтения: где-то убивают не так, где-то вообще не убивают, где-то она прыгает, а где-то нет. Один дирижер просит какие-то фразы сказать, другой — их спеть, где-то меняется темп... Но в принципе характер остается неизменным.— Бывает ли, что публика не понимает сценическую интерпретацию режиссера?— Конечно. Например, мне было очень интересно работать с режиссером Барри Коски над "Макбетом" в июне. Это такая мрачная постановка, где леди и сам Макбет — в маленьком круге света, меньше двух метров диаметром, а вокруг полная темнота. И все действие оперы происходит в этом луче. Естественно, основные эмоциональные и актерские задачи лежат на плечах двух исполнителей. Это была интенсивная работа, очень интересная. Публике постановка не особо понравилась, но всем ее участникам — да (смеется). — Вы активный пользователь инстаграма. Что вам дают соцсети и чем раздражают?— Инстаграм — это такой фан, моя отдушина. Я довольно часто делаю посты, практически всегда позитивные. Просто показываю то, что меня окружает. Это происходит сиюминутно, не постановочные видео или фотографии — все снято с моего телефона. Там нет фотошопа, только какие-то фильтры иногда использую. Но я специально ничего не переделываю, и мне кажется, что именно это интересно.Своих подписчиков никогда не гружу серьезными размышлениями, воспоминаниями. Поэтому моя страница довольна популярная и в основном позитивная. Что конкретно раздражает в социальных сетях? Да ничего. Если меня что-то бесит, то я туда не захожу. И гадости никому не пишу никогда. Зачем? Есть люди, на которых я подписана, и вещи, которые меня интересуют. Другое я не смотрю.— Ваш сын Тьяго — всесторонне развитый ребенок. Есть ли сегодня трудности, которые связаны со сложным диагнозом "аутизм"? И какие советы вы можете дать родителям таких детей?— Для любого родителя узнать о таком страшном диагнозе — в какой-то мере конец света. Я сама довольно долго не могла с этой мыслью смириться. Но не опустила руки и начала действовать. Хочу сказать всем мамам: как только вы заподозрили неладное, нужно тут же, моментально, ничего не боясь и не стесняясь, обращаться за помощью. И не к врачам, а к специальным психологам. Помогут только психотерапия и занятия с педагогами. У нас на это ушло несколько лет, многие часы серьезного труда, но я очень рада, что сейчас ребенка не узнать. И конечно, в этом огромная заслуга моего замечательного мужа, который сделал нас всех счастливыми.— Вы не боитесь экспериментировать с образами. Сколько нарядов в вашем гардеробе? Кто ваши любимые модельеры — в жизни и для сцены?— У меня, конечно, довольно большой гардероб, и наряды я выбираю сама. Люблю одеваться современно, ярко, ношу одежду с какими-нибудь наворотами. Но в первую очередь смотрю на то, что мне идет. И, конечно же, надо отталкиваться от возраста. Вообще же, я очень люблю прогуляться по магазинам. Люблю микс стилей, а классику — нет, скучно! Что касается сценических нарядов — некоторые мне сшила Ирина Витязь, другие покупаю сама. Но подобрать очень сложно: во время пения грудная клетка увеличивается порой на десять сантиметров, поэтому корсетные платья мне не подходят. Мне нужна свобода — во всем!
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интервью, новосибирск, анна нетребко, нижний новгород, пласидо доминго, хибла герзмава, ильдар абдразаков, инстаграм, опера, стиль жизни, куда сходить , что посмотреть
08:00 14.09.2021 (обновлено: 08:12 14.09.2021)
 

Анна Нетребко: "Мне нужна свобода — во всем!"

© Фото из личного архива Анны Нетребко Анна Нетребко
Анна Нетребко
© Фото из личного архива Анны Нетребко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Ольга Распопова. В Кремлевском дворце 18 сентября состоится концерт "Анна Нетребко приглашает", посвященный юбилею оперной дивы. Поздравлять ее с 50-летием приедут иностранные звезды, среди которых Пласидо Доминго, Чечилия Бартоли, Роландо Виллазон. В интервью РИА Новости артистка рассказала, как относится к возрасту, что думает о современных постановках и почему ей не подходят корсетные платья.
Анна, часто в дни рождения бывает немного грустно. А как вы относитесь к своему юбилею?
— Пятьдесят лет — это много, конечно, а что делать? Время не остановить, поэтому к возрасту я отношусь нормально. Я решила, что буду стареть естественно, нравится вам это или нет (смеется). Но буду делать все, что от меня зависит: заниматься своим здоровьем, спортом, хорошо питаться, дышать свежим воздухом, чаще бывать в горах, плавать и вообще оставаться счастливым человеком, позитивным. И я твердо верю, что именно это позволит мне держаться в отличной форме, в здравом уме и духе. Юность не вернешь, но и не надо!
— Какие сюрпризы ждут зрителей на юбилейном концерте в Кремлевском дворце 18 сентября?
— Несколько, и в первую очередь — сама программа. Мы постарались сделать ее светлой, радостной, найти произведения, которые не затрагивают трагическую сторону жизни. И конечно, будет много замечательных артистов — Пласидо Доминго, Роландо Виллазон, Лука Сальси, Михаэль Фолле, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков и многие, многие другие. С каждым мы работали вместе. Один из сюрпризов — наше первое совместное выступление с Чечилией Бартоли, и я счастлива, что она согласилась приехать, ведь я большая ее поклонница.
© Фото из личного архива Анны Нетребко Анна Нетребко
Анна Нетребко
© Фото из личного архива Анны Нетребко
Анна Нетребко
— Как вы справились с неожиданным для всех нас испытанием — пандемией? Вас она застала в Вене? Повлияло ли на вас это непростое время психологически, физически? Не затронуло ли семью?
— Так же, как и все. Это было очень тяжелое испытание для всех нас, и в принципе оно продолжается: пандемия не закончилась. К счастью, мы довольно быстро начали работать, потому старались и не сидели на месте.
На нашей семье это никак не отразилось: дома, в Вене, мы даже хорошо провели время вместе. Хотя очень многие мои знакомые и друзья, к сожалению, не так легко все перенесли. А другие показали себя не с лучшей стороны… Вообще, я заметила, что люди стали злые какие-то. Но что делать? Такова жизнь. Видимо, это испытание нам всем послано с какой-то целью.
— После Кремлевского дворца куда собираетесь? Где будете выступать и что сейчас репетируете?
— Сразу после выступления на гала-концерте мы с Юсифом отправляемся в русский тур, который я очень давно жду. Его переносили уже несколько раз, и вот наконец-то он состоится. Поедем в Нижний Новгород, Самару и Воронеж, а наши сибирские концерты — в Новосибирске и Красноярске — к сожалению, опять передвинут из-за серьезных ограничений по заполняемости залов. Также сейчас я работаю над новой ролью — Абигайль из оперы "Набукко" Верди. Партия непростая, даже сложнее, чем Макбет. Но мне она нравится, и я справлюсь.
© Фото из личного архива Анны Нетребко Анна Нетребко
Анна Нетребко
© Фото из личного архива Анны Нетребко
Анна Нетребко
— Помните ли первый концерт сразу после пандемии? Где это было? С какими чувствами выходили к публике? Как это — выступать после большого перерыва?
— Первое выступление на публику во время пандемии состоялось уже в июне в Дрездене — в опере "Дон Карлос", которую существенно сократили, потому что невозможно было использовать оркестр и хор: только восемь музыкантов и несколько певцов. В зале присутствовало, кажется, 140 человек. Конечно, чувство очень непростое, странное. Но публика так аплодировала, что создавалось ощущение аншлага.
— Когда в театрах исполняешь одно и то же произведение, как удается воплощать взгляды разных режиссеров на персонажа?
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОперная певица Анна Нетребко выступает на концерте "Россия миру" к 75-летию окончания Второй мировой войны на сцене Концертного зала имени П. И. Чайковского в Москве
Оперная певица Анна Нетребко выступает на концерте Россия миру к 75-летию окончания Второй мировой войны на сцене Концертного зала имени П. И. Чайковского в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Оперная певица Анна Нетребко выступает на концерте "Россия миру" к 75-летию окончания Второй мировой войны на сцене Концертного зала имени П. И. Чайковского в Москве
— Знаете, характер опер, в которых я принимаю участие сейчас, особо уже не меняется. Вы можете скорректировать концепцию Моцарта или даже Доницетти, или какую-то современную, но ничего нельзя поделать с бельканто, ничего нельзя поделать особо с Верди — там уже все есть, все написано.
Или, допустим, "Тоска" Пуччини — ну что вы придумаете? Ничего практически. Есть, конечно, какие-то разные варианты, даже за это лето я выступала в трех постановках "Тоски", и там были какие-то небольшие разночтения: где-то убивают не так, где-то вообще не убивают, где-то она прыгает, а где-то нет. Один дирижер просит какие-то фразы сказать, другой — их спеть, где-то меняется темп... Но в принципе характер остается неизменным.
© Фото : Большой театр / Дамир ЮсуповЭльчин Азизов, Ильдар Абдразаков и Анна Нетребко в сцене из оперы Джузеппе Верди "Дон Карлос" в Большом театре
Эльчин Азизов, Ильдар Абдразаков и Анна Нетребко в сцене из оперы Джузеппе Верди Дон Карлос в Большом театре
1 из 4
Эльчин Азизов, Ильдар Абдразаков и Анна Нетребко в сцене из оперы Джузеппе Верди "Дон Карлос" в Большом театре
© Фото : Большой театр / Дамир Юсупов
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Оперная певица Анна Нетребко выступает на юбилейном вечере народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой на сцене Большого театра России

Оперная певица Анна Нетребко выступает на юбилейном вечере народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой на сцене Большого театра России
2 из 4

Оперная певица Анна Нетребко выступает на юбилейном вечере народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой на сцене Большого театра России

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Оперная певица Анна Нетребко (сопрано) выступает на торжественной церемонии открытия II Европейских игр в Минске

Оперная певица Анна Нетребко (сопрано) выступает на торжественной церемонии открытия II Европейских игр в Минске
3 из 4

Оперная певица Анна Нетребко (сопрано) выступает на торжественной церемонии открытия II Европейских игр в Минске

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Оперная певица Анна Нетребко и пианист Денис Мацуев после выступления на гала-концерте звезд мировой оперной сцены, приуроченного к проведению чемпионата мира по футболу — 2018

Оперная певица Анна Нетребко и пианист Денис Мацуев после выступления на гала-концерте звёзд мировой оперной сцены, приуроченного к проведению чемпионата мира по футболу - 2018
4 из 4

Оперная певица Анна Нетребко и пианист Денис Мацуев после выступления на гала-концерте звезд мировой оперной сцены, приуроченного к проведению чемпионата мира по футболу — 2018

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 4
Эльчин Азизов, Ильдар Абдразаков и Анна Нетребко в сцене из оперы Джузеппе Верди "Дон Карлос" в Большом театре
© Фото : Большой театр / Дамир Юсупов
2 из 4

Оперная певица Анна Нетребко выступает на юбилейном вечере народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой на сцене Большого театра России

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 4

Оперная певица Анна Нетребко (сопрано) выступает на торжественной церемонии открытия II Европейских игр в Минске

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
4 из 4

Оперная певица Анна Нетребко и пианист Денис Мацуев после выступления на гала-концерте звезд мировой оперной сцены, приуроченного к проведению чемпионата мира по футболу — 2018

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
— Бывает ли, что публика не понимает сценическую интерпретацию режиссера?
— Конечно. Например, мне было очень интересно работать с режиссером Барри Коски над "Макбетом" в июне. Это такая мрачная постановка, где леди и сам Макбет — в маленьком круге света, меньше двух метров диаметром, а вокруг полная темнота. И все действие оперы происходит в этом луче. Естественно, основные эмоциональные и актерские задачи лежат на плечах двух исполнителей. Это была интенсивная работа, очень интересная. Публике постановка не особо понравилась, но всем ее участникам — да (смеется).
© Фото из личного архива Анны Нетребко Анна Нетребко
Анна Нетребко
© Фото из личного архива Анны Нетребко
Анна Нетребко
— Вы активный пользователь инстаграма. Что вам дают соцсети и чем раздражают?
— Инстаграм — это такой фан, моя отдушина. Я довольно часто делаю посты, практически всегда позитивные. Просто показываю то, что меня окружает. Это происходит сиюминутно, не постановочные видео или фотографии — все снято с моего телефона. Там нет фотошопа, только какие-то фильтры иногда использую. Но я специально ничего не переделываю, и мне кажется, что именно это интересно.
Своих подписчиков никогда не гружу серьезными размышлениями, воспоминаниями. Поэтому моя страница довольна популярная и в основном позитивная. Что конкретно раздражает в социальных сетях? Да ничего. Если меня что-то бесит, то я туда не захожу. И гадости никому не пишу никогда. Зачем? Есть люди, на которых я подписана, и вещи, которые меня интересуют. Другое я не смотрю.
— Ваш сын Тьяго — всесторонне развитый ребенок. Есть ли сегодня трудности, которые связаны со сложным диагнозом "аутизм"? И какие советы вы можете дать родителям таких детей?
— Для любого родителя узнать о таком страшном диагнозе — в какой-то мере конец света. Я сама довольно долго не могла с этой мыслью смириться. Но не опустила руки и начала действовать.
Хочу сказать всем мамам: как только вы заподозрили неладное, нужно тут же, моментально, ничего не боясь и не стесняясь, обращаться за помощью. И не к врачам, а к специальным психологам. Помогут только психотерапия и занятия с педагогами. У нас на это ушло несколько лет, многие часы серьезного труда, но я очень рада, что сейчас ребенка не узнать. И конечно, в этом огромная заслуга моего замечательного мужа, который сделал нас всех счастливыми.
— Вы не боитесь экспериментировать с образами. Сколько нарядов в вашем гардеробе? Кто ваши любимые модельеры — в жизни и для сцены?
— У меня, конечно, довольно большой гардероб, и наряды я выбираю сама. Люблю одеваться современно, ярко, ношу одежду с какими-нибудь наворотами. Но в первую очередь смотрю на то, что мне идет. И, конечно же, надо отталкиваться от возраста.
Вообще же, я очень люблю прогуляться по магазинам. Люблю микс стилей, а классику — нет, скучно! Что касается сценических нарядов — некоторые мне сшила Ирина Витязь, другие покупаю сама. Но подобрать очень сложно: во время пения грудная клетка увеличивается порой на десять сантиметров, поэтому корсетные платья мне не подходят. Мне нужна свобода — во всем!
Пианист Денис Мацуев - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
29 августа, 08:00Туризм
Денис Мацуев: "Публика перестала кашлять, играю в тишине"
 
КультураИнтервьюНовосибирскАнна НетребкоНижний НовгородПласидо ДомингоХибла ГерзмаваИльдар АбдразаковИнстаграмОпераСтиль жизникуда сходитьчто посмотреть
 
 
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