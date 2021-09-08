https://ria.ru/20210908/netrebko-1749209696.html
Анна Нетребко впервые отправится в тур по России
Анна Нетребко впервые отправится в тур по России - РИА Новости, 08.09.2021
Анна Нетребко впервые отправится в тур по России
Звезда мировой оперы Анна Нетребко впервые отправится в концертный тур по России, он будет приурочен к 50-летию артистки и начнется после гала-концерта в... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T16:12
2021-09-08T16:12
2021-09-08T16:12
культура
анна нетребко
пласидо доминго
хибла герзмава
юсиф эйвазов
новости культуры
музыка
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Звезда мировой оперы Анна Нетребко впервые отправится в концертный тур по России, он будет приурочен к 50-летию артистки и начнется после гала-концерта в Кремлевском дворце, сообщил организатор концерта, президент Berin Iglesias Holding Максим Берин.Ранее сообщалось, что Нетребко отметит 50-летие 18 сентября гала-концертом в Кремлевском дворце, на сцену выйдут такие звезды мировой сцены, как Пласидо Доминго, Юсиф Эйвазов, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков и другие."Весь год будет юбилейным, и после кремлевского концерта юбилейного 18 сентября мы поедем в большой тур по России, и это будет первый тур Анны Нетребко в нашей стране за всю историю", - сказал Берин на пресс-конференцию в среду.Он добавил, что концерт в Кремлевском дворце пройдет в формате COVID-free: зрители будут допущены в зал при наличии QR-кодов.
https://ria.ru/20210817/netrebko-1746115775.html
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анна нетребко, пласидо доминго, хибла герзмава, юсиф эйвазов, новости культуры, музыка
Анна Нетребко впервые отправится в тур по России
Анна Нетребко впервые отправится в тур по России после юбилейного концерта в Кремле
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Звезда мировой оперы Анна Нетребко впервые отправится в концертный тур по России, он будет приурочен к 50-летию артистки и начнется после гала-концерта в Кремлевском дворце, сообщил организатор концерта, президент Berin Iglesias Holding Максим Берин.
Ранее сообщалось, что Нетребко отметит 50-летие 18 сентября гала-концертом в Кремлевском дворце, на сцену выйдут такие звезды мировой сцены, как Пласидо Доминго, Юсиф Эйвазов, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков и другие.
"Весь год будет юбилейным, и после кремлевского концерта юбилейного 18 сентября мы поедем в большой тур по России, и это будет первый тур Анны Нетребко в нашей стране за всю историю", - сказал Берин на пресс-конференцию в среду.
Он добавил, что концерт в Кремлевском дворце пройдет в формате COVID-free: зрители будут допущены в зал при наличии QR-кодов.