https://ria.ru/20210914/nakazanie-1749961153.html

"Наказывать детей нельзя. Никак. Никогда". А как тогда воспитывать?

"Наказывать детей нельзя. Никак. Никогда". А как тогда воспитывать? - РИА Новости, 14.09.2021

"Наказывать детей нельзя. Никак. Никогда". А как тогда воспитывать?

"Нас в детстве били, и ничего, людьми выросли", "говоришь ему - не понимает, а гаркнешь - сразу доходит", "поставила в угол, минуты не прошло как он забыл про истерику". Наказывать детей нельзя не только "дедовскими методами", но вообще ни в какой форме и ни при каких обстоятельствах. А как же тогда воспитывать? Эксперты уверены: другой метод есть.

2021-09-14T11:00

2021-09-14T11:00

2021-09-14T12:07

это надолго

общество

дети

психология

подкаст

воспитание детей

сн_образование

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"Наказывать детей нельзя. Никак. Никогда". А как тогда воспитывать? "Нас в детстве били, и ничего, людьми выросли", "говоришь ему - не понимает, а гаркнешь - сразу доходит", "поставила в угол, минуты не прошло как он забыл про истерику". Наказывать детей нельзя не только "дедовскими методами", но вообще ни в какой форме и ни при каких обстоятельствах. А как же тогда воспитывать? Эксперты уверены: другой метод есть. audio/mpeg

"Наказывать детей нельзя. Никак. Никогда". А как тогда воспитывать? "Нас в детстве били, и ничего, людьми выросли", "говоришь ему - не понимает, а гаркнешь - сразу доходит", "поставила в угол, минуты не прошло как он забыл про истерику". Наказывать детей нельзя не только "дедовскими методами", но вообще ни в какой форме и ни при каких обстоятельствах. А как же тогда воспитывать? Эксперты уверены: другой метод есть. audio/mpeg

Почему нельзя наказывать детей и как себя вести родителям, когда ребенок не слушается, рассказывают эксперты: психолог Александр Колмановский и клинический детский, семейный психолог, автор книг для детей и взрослых Екатерина Кес.02:05 "Наказывать детей нельзя никогда, ни в какой форме и ни по какому поводу"06:45 Как рассказать о правилах и последствиях?09:25 Принципиальной разницы между физическим и нефизическим наказанием нет11:00 Наказания вырабатывают рефлекс, но не тот, на который рассчитывают родители11:45 Чем больше ребенка наказывают, тем более агрессивным он растет14:50 А как не наказывать?17:03 Страх за ребенка и страх за себя – два разных вида страха20:40 Техники эмоциональной гигиены для родителей23.50 Инструмент "180 градусов"24:30 Сочувствие – альтернатива осуждению29:30 Можно ли игнорировать ребенка?33:10 Почему дети плохо себя ведут?35:50 Надо всегда говорить правду, даже если ребенок, "научно" говоря, "выбесил"37:52 Как правильно извиняться?Партнер подкаста — образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.Пожалуйста, поделитесь с нами впечатлениями от этого подкаста.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты?________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия Мирей.Монтаж Анастасии Паниоти.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru.Слушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в "Яндекс.Дзене".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, дети, психология, подкаст, воспитание детей, аудио, сн_образование, детские вопросы, социальный навигатор