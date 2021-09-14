Шевченко и Прилепин на дебатах поспорили об отношении к мигрантам
Шевченко и Прилепин на дебатах поспорили об отношении к мигрантам на фоне ЧП в Бужаниново
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Лидер Российской партии свободы и справедливости (РПСС) Максим Шевченко и сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) Захар Прилепин во время предвыборных дебатов на телеканале "ТВ Центр" поспорили об отношении к мигрантам, и вместе с тем оба подвергли критике нынешнее положение дел в миграционной сфере в стране.
"Разнообразные разгильдяи... отрывают у всех голоса и кричат непонятно про что. Про мигрантов кричат - в России, в евразийской стране, богатейшей своими разнообразными многоконфессиональными традициями", - сказал Прилепин.
На его реплику отреагировал Шевченко, посчитавший, что представитель СРЗП тем самым оправдал завоз в РФ миллионов иностранцев "под видом так называемой евразийской интеграции в Россию". По его словам, зачастую предприятия, нанимающие мигрантов, не выполняют своих обязательств, платят черным налом, а иногда и вообще обманывают с деньгами и выкидывают на улицу, а следствием этого становится криминал.
Отвечая на критику в свой адрес, Прилепин отметил, что не поддерживает российскую миграционную политику. При этом он отметил, что в России вредоносно разыгрывать этническую карту в момент выборов, чтобы понравиться "самым голодным и злым". "Россия - страна Великой Победы и великой широты... И в этом смысле бороться надо не с мигрантами, а с коррупционными схемами", - считает Прилепин.
СК сообщил в понедельник, что в лесу под Сергиевым Посадом нашли тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти. По горячим следам были задержаны двое подозреваемых – по данным местных властей, это граждане Таджикистана. Им предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве. Жители деревни Бужаниново потребовали закрыть общежитие, где проживают гастарбайтеры. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил правоохранительным органам региона взять на жесткий контроль города Подмосковья, где компактно проживают мигранты.
Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.