https://ria.ru/20210914/migranty-1750073426.html

Шевченко и Прилепин на дебатах поспорили об отношении к мигрантам

Шевченко и Прилепин на дебатах поспорили об отношении к мигрантам - РИА Новости, 14.09.2021

Шевченко и Прилепин на дебатах поспорили об отношении к мигрантам

Лидер Российской партии свободы и справедливости (РПСС) Максим Шевченко и сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) Захар Прилепин во время РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T20:03

2021-09-14T20:03

2021-09-14T20:03

выборы в государственную думу

московская область (подмосковье)

захар прилепин

максим шевченко

россия

бужаниново (деревня)

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Лидер Российской партии свободы и справедливости (РПСС) Максим Шевченко и сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) Захар Прилепин во время предвыборных дебатов на телеканале "ТВ Центр" поспорили об отношении к мигрантам, и вместе с тем оба подвергли критике нынешнее положение дел в миграционной сфере в стране."Разнообразные разгильдяи... отрывают у всех голоса и кричат непонятно про что. Про мигрантов кричат - в России, в евразийской стране, богатейшей своими разнообразными многоконфессиональными традициями", - сказал Прилепин.На его реплику отреагировал Шевченко, посчитавший, что представитель СРЗП тем самым оправдал завоз в РФ миллионов иностранцев "под видом так называемой евразийской интеграции в Россию". По его словам, зачастую предприятия, нанимающие мигрантов, не выполняют своих обязательств, платят черным налом, а иногда и вообще обманывают с деньгами и выкидывают на улицу, а следствием этого становится криминал.Отвечая на критику в свой адрес, Прилепин отметил, что не поддерживает российскую миграционную политику. При этом он отметил, что в России вредоносно разыгрывать этническую карту в момент выборов, чтобы понравиться "самым голодным и злым". "Россия - страна Великой Победы и великой широты... И в этом смысле бороться надо не с мигрантами, а с коррупционными схемами", - считает Прилепин.СК сообщил в понедельник, что в лесу под Сергиевым Посадом нашли тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти. По горячим следам были задержаны двое подозреваемых – по данным местных властей, это граждане Таджикистана. Им предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве. Жители деревни Бужаниново потребовали закрыть общежитие, где проживают гастарбайтеры. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил правоохранительным органам региона взять на жесткий контроль города Подмосковья, где компактно проживают мигранты.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210914/buzhaninovo-1749935637.html

https://ria.ru/20210914/ochevidtsy-1750006282.html

московская область (подмосковье)

россия

бужаниново (деревня)

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московская область (подмосковье), захар прилепин, максим шевченко, россия, бужаниново (деревня)